Federacciai avertizează că instalațiile siderurgice italiene riscă opriri și cere suspendarea temporară a ETS

Prețurile electricității și gazelor pun în pericol continuitatea producției siderurgice din Italia, iar unele instalații riscă să fie oprite în lunile următoare, a avertizat Federacciai, asociație a industriei siderurgice, pe 22 septembrie 2026, potrivit Agenzia ANSA. Organizația solicită suspendarea temporară a aplicării sistemului ETS pentru emisiile centralelor termoelectrice alimentate cu gaz.

Poziția a fost formulată într-o notă publicată după reuniunile consiliului prezidențial și consiliului general ale Federacciai. Avertismentul leagă direct presiunea exercitată de costurile energetice de funcționarea industriei siderurgice italiene.

Costurile energiei amenință continuitatea producției

Federacciai a calificat drept foarte gravă situația creată de prețurile energiei electrice și gazului. Asociația susține că acestea afectează puternic industriile italiene energointensive, adică activitățile în care consumul de energie are o pondere importantă în procesul de producție.

Accentul cade explicit pe industria siderurgică, nu doar pe ansamblul sectoarelor cu consum mare de energie.

Sectorul siderurgic este indicat în mod special între industriile expuse. Presiunea nu mai este descrisă numai ca o problemă de cost, ci ca un risc pentru menținerea activității industriale.

Pentru lunile următoare, organizația anticipează posibilitatea unei agravări suplimentare. Efectele invocate sunt întreruperile în continuitatea producției și oprirea unor instalații siderurgice, ambele prezentate ca riscuri, nu ca decizii deja luate.

Formula arată că avertismentul privește perioada imediat următoare și leagă direct costul energiei de funcționarea instalațiilor.

Legătura economică semnalată de asociație pornește de la prețurile electricității și gazului și ajunge la capacitatea fabricilor de a continua producția. Într-un cadru mai larg, energia mai scumpă poate majora costurile de producție, încălzire și transport, alimentând inflația și menținând dobânzile ridicate pentru mai mult timp.

Solicitarea vizează centralele termoelectrice alimentate cu gaz

Federacciai contestă aplicarea sistemului ETS la emisiile centralelor termoelectrice care funcționează cu gaz. Asociația susține că această aplicare devine tot mai dificil de înțeles în actualul context al prețurilor energetice.

De aici vine și cererea de suspendare temporară pentru termoelectric.

Cererea formulată este suspendarea temporară a ETS pentru sectorul termoelectric. Măsura solicitată privește aplicarea sistemului la emisiile centralelor pe gaz, în timp ce problema economică semnalată de organizație este presiunea combinată asupra industriilor energointensive și, în particular, asupra producției siderurgice.

Intervenția cerută are caracter temporar și este prezentată de Federacciai ca răspuns la riscul de agravare a situației energetice în lunile următoare. Consecința invocată de asociație rămâne posibilitatea ca presiunea costurilor să afecteze continuitatea producției și să ducă la oprirea unor instalații siderurgice.