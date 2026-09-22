Transgaz estimează stocuri de până la 2,9 miliarde metri cubi pentru iarna 2026-2027

România ar urma să intre în iarna 2026-2027 cu stocuri de 2,8-2,9 miliarde de metri cubi de gaze, suficiente pentru un sezon normal, potrivit evaluării prezentate de Ion Sterian, directorul general al Transgaz, într-un interviu acordat Mediafax. Pentru un episod de frig extrem, rezerva operațională ar fi reprezentată de importuri.

Scenariul în care ar fi necesare achiziții din afara țării presupune temperaturi de minus 10 grade Celsius la nivel național, menținute consecutiv mai mult de cinci zile. Importurile ar urma să acopere consumul suplimentar din acele zile.

Ion Sterian a susținut că populația, agenții economici și centralele care produc agent termic pentru populație nu vor rămâne fără gaze în sezonul rece.

Stocurile sunt peste media europeană, dar sub nivelurile ultimilor doi ani

La momentul declarației, Transgaz indica pentru iarna 2026-2027 stocuri asigurate de circa 2,4 miliarde metri cubi. Pentru data de 18 septembrie 2026, operatorul raporta însă 2,47 miliarde metri cubi, echivalentul a 78,2% din capacitatea depozitelor. Cele două valori diferă în raportarea prezentată.

Stocul din 18 septembrie era cu 379,9 milioane metri cubi mai mic decât în 2025, când depozitele conțineau circa 2,85 miliarde metri cubi. Față de 2024, când nivelul ajungea la aproximativ 3,11 miliarde metri cubi, scăderea era de 638,4 milioane metri cubi.

O actualizare pentru 20 septembrie 2026 arăta un grad de umplere de 78,73% în România, peste media europeană de circa 69,62%. În volum, depozitele românești conțineau atunci 2.508,3 milioane metri cubi.

Seria comparabilă pentru data de 20 septembrie arată cum au evoluat stocurile subterane în ultimii cinci ani:

2.167,9 milioane metri cubi în 2021;

2.520,0 milioane metri cubi în 2022;

2.998,9 milioane metri cubi în 2023;

3.133,4 milioane metri cubi în 2024;

2.883,4 milioane metri cubi în 2025;

2.508,3 milioane metri cubi în 2026.

Pentru 2026, Uniunea Europeană cere statelor membre ca depozitele să fie umplute la cel puțin 80% din capacitate până la 1 noiembrie. Pragul anterior stabilit la nivel european era de 90%.

Estimarea de la finalul perioadei de înmagazinare are, la rândul ei, două repere. Prognoza Transgaz indică 2,8-2,9 miliarde metri cubi, în timp ce calculul bazat pe ritmul curent și pe mediile ultimilor cinci ani conduce la 2,8 miliarde metri cubi la 31 octombrie 2026.

Acest calcul folosește o medie zilnică de înmagazinare de 10,6 milioane metri cubi pentru septembrie și una de 6,2 milioane metri cubi pentru octombrie, ambele stabilite pe baza ultimilor cinci ani.

Depogaz derulează în zona Bilciurești investiții pentru creșterea capacităților de injecție și extracție din depozite. Potrivit lui Ion Sterian, lucrările ar urma să aducă încă 2-3 milioane de metri cubi de gaze.

Consumul va crește odată cu pornirea unor noi capacități energetice și industriale

La 18 septembrie 2026, consumul de gaze naturale al României era de 13,5 milioane metri cubi, acoperit exclusiv din producția internă. Consumul este estimat să urce pe măsură ce intră în funcțiune noi capacități de producție a energiei electrice, activități industriale și racordări locale.

Centrala pe gaze de la Mintia a intrat în faza de teste și este prezentată ca viitoarea cea mai mare centrală în ciclu combinat din Europa. O asemenea instalație produce energie prin folosirea succesivă a gazului și a căldurii rezultate în proces.

Prima etapă a centralei electrice pe gaz de la Câmpia Turzii urmează să devină operațională până la sfârșitul anului 2026.

În aceeași categorie a consumatorilor operaționali intră noua centrală de cogenerare construită pe platforma Petromidia Năvodari. Cogenerarea înseamnă producerea simultană de electricitate și căldură în aceeași instalație.

Un alt consumator mare ar urma să revină pe piață la începutul primăverii anului viitor. Ion Sterian a invocat anunțurile Romgaz potrivit cărora Combinatul de Îngrășăminte Chimice Azomureș urmează să intre în funcțiune în acel interval.

Cererea va fi susținută și de localitățile care continuă racordarea la rețeaua de gaze prin Programul Anghel Saligny și Programul European Operațional Infrastructură Mare (POIM).

Primele gaze din Neptun Deep sunt așteptate în sistem anul viitor

Creșterea consumului ar urma să fie însoțită și de o majorare a producției interne. Primele cantități de gaze din zăcământul Neptun Deep sunt așteptate să intre în sistem în prima parte a anului viitor.

Planul de aprovizionare pentru sezonul rece se bazează astfel pe trei componente menționate de conducerea operatorului: producția internă, gazele înmagazinate și posibilitatea importurilor în zilele cu cerere excepțional de ridicată.

Transgaz este operatorul național de sistem și transport din România și Republica Moldova. Compania este controlată de stat prin Secretariatul General al Guvernului, care deține o participație de 58,5%.

Operatorul are monopolul transportului gazelor naturale în România și vehiculează circa 90% din totalul gazelor consumate. Următorul reper al pregătirilor pentru iarnă este 31 octombrie 2026, data la care stocul ar putea ajunge la 2,8 miliarde metri cubi dacă se menține ritmul de înmagazinare folosit în estimare.