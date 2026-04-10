Prețurile la benzină au înregistrat o creștere de 21,2% între februarie și martie, marcând cel mai mare salt lunar înregistrat vreodată. Noile date privind indicele prețurilor de consum (CPI) arată că efectele conflictului din Iran se resimt puternic la pompă, iar această scumpire a contribuit la aproximativ trei sferturi din creșterea generală a inflației în luna martie.

Un record istoric la pompă

Această scumpire fără precedent a spulberat recordul anterior, stabilit în iunie 2009, când prețurile au crescut cu 20% într-o singură lună. E drept că prețurile la carburanți sunt volatile, însă amploarea acestei creșteri a luat prin surprindere piețele și a pus o presiune imensă pe bugetele consumatorilor.

Cifrele sunt clare.

Media națională a prețului benzinei a atins 4,153 dolari, conform datelor AAA, iar analiștii avertizează că aceste scumpiri s-ar putea să nu dispară prea curând.

Americanii, îngrijorați de prețuri

Iar îngrijorarea se simte direct în rândul consumatorilor. Un sondaj realizat în martie de Pew Research Center pe un eșantion de aproximativ 3.500 de adulți americani a relevat că 69% dintre aceștia sunt „foarte sau extrem de îngrijorați” de prețurile mai mari la benzină și combustibil din cauza acțiunilor militare ale SUA împotriva Iranului. V-ați fi așteptat la altceva? Recent, SUA și Iranul au convenit asupra unei încetări a focului de două săptămâni, o decizie care însă nu a fost reflectată în raportul CPI pentru luna martie.

„O taxă pe benzină” pentru bugetul familiei

Impactul direct asupra bugetelor este deja vizibil, iar Stephen Kates, analist financiar la Bankrate, consideră că situația nu este deloc o surpriză pentru cei care au alimentat recent. „Prețurile mai mari la pompă reprezintă un alt vânt potrivnic pentru bugetele gospodăriilor, iar această «taxă pe benzină» adăugată va elimina alte cheltuieli în timp”, a declarat Kates. Până la urmă, de undeva trebuie tăiat, nu?

Soluția propusă de analist este una de ajustare a cheltuielilor zilnice. „Gospodăriile ar trebui să profite de costurile relativ mai mici la alimente și să ia în considerare transferul cheltuielilor către a mânca mai des acasă pentru a compensa costurile crescute ale navetei”, a adăugat el. Interesant este că prețurile din afara sectorului energetic au avut un comportament mult mai temperat. Indicele de bază al prețurilor de consum (care exclude prețurile volatile la alimente și energie) a crescut cu doar 0,2% în martie și cu 2,6% pe parcursul ultimului an.

Efecte pe termen lung și bilete de avion mai scumpe

Numai că veștile proaste nu se opresc aici. Chiar dacă se va ajunge la o rezolvare a conflictului, efectele economice vor persista. „Chiar dacă prețurile la benzină și motorină încep să scadă după rezolvarea conflictului, efectul asupra economiei va fi de mai lungă durată”, avertizează Kates. Acesta adaugă că scăderea nu va fi la fel de rapidă ca majorarea. „Prețurile la carburanți nu vor scădea la fel de repede cum au crescut, dar ar trebui să scadă relativ rapid în lunile de după încheierea conflictului.”

Dar impactul scumpirii energiei se propagă și în alte sectoare. Economiștii au atras atenția asupra tarifelor la biletele de avion, de exemplu. Acestea au crescut cu 2,7% doar în luna martie. Sfatul lui Kates pentru cei care plănuiesc vacanțe este direct și la obiect: „Dacă plănuiți o călătorie de vară, rezervați-vă zborurile imediat, deoarece creșterea anuală de 14,9% a tarifelor aeriene sugerează că costurile de călătorie vor continua să urce pe măsură ce prețurile la energie rămân ridicate”.