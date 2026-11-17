Dacă ai o pensie mică și locuința în care stai este a ta, poți cere ajutor pentru încălzire și energie fără să renunți la casă: faptul că ești proprietar nu te exclude. Poți verifica și completarea pensiei ori o reducere locală de imozit înainte să iei în calcul un contract prin care transmiți locuința sau un credit garantat cu ea.

Ce sprijin poți verifica mai întâi

Ajutoarele au condiții diferite. O pensie sub un prag nu înseamnă că toate se acordă automat.

Sprijin Condiție de venit Unde te adresezi Încălzire Cel mult 2.053 lei dacă locuiești singur sau 1.386 lei pe membru de familie Primărie Supliment pentru energie Se verifică veniturile și condițiile ajutorului pentru energie Primărie Tichet pentru curent Cel mult 1.940 lei dacă locuiești singur sau 1.784 lei pe membru de familie EPIDS, poștă sau primărie Completarea pensiei Venituri eligibile din pensii și indemnizații sub 1.281 lei Casa de pensii Reducere de impozit pe casă Depinde de hotărârea locală; pensia mică nu aduce automat scutire Primărie

Ajutorul de încălzire se poate cere și pentru casa proprie

Legea nr. 226/2021 permite proprietarului să primească ajutor pentru încălzirea locuinței. Pentru sezonul rece, venitul mediu net lunar nu poate depăși 2.053 de lei pentru o persoană singură sau 1.386 de lei pe membru de familie. Ajutorul se dă pentru doar o locuință, cu doar un sistem de încălzire.

Casa în care locuiești nu te exclude prin ea însăși. Alte clădiri, spații de locuit, terenuri sau bunuri care intră pe lista legală pot însă schimba dreptul la ajutor, astfel că trebuie declarate în cerere.

Ajutorul se acordă, de regulă, din noiembrie până în martie. Procentul folosit la calcul scade pe măsură ce venitul mediu net lunar crește:

Până la 200 de lei: 100%.

Între 200,1 și 320 de lei: 90%.

Între 320,1 și 440 de lei: 80%.

Între 440,1 și 560 de lei: 70%.

Între 560,1 și 680 de lei: 60%.

Între 680,1 și 920 de lei: 50%.

Între 920,1 și 1.040 de lei: 40%.

Între 1.040,1 și 1.160 de lei: 30%.

Între 1.160,1 și 1.280 de lei: 20%.

Între 1.280,1 și 1.386 de lei pe membru de familie sau 2.053 de lei pentru persoana singură: 10%.

Procentul nu se aplică direct la orice factură, ci la valoarea folosită de lege pentru calcul: 250 de lei pe lună pentru gaze, 500 de lei pentru electricitate și 320 de lei pentru combustibili solizi sau petrolieri. Ajutorul nu poate fi mai mare decât consumul facturat.

La o pensie netă de 1.500 de lei pe lună, de exemplu, o persoană care locuiește singură intră în tranșa de 10%. Pentru o factură la gaze de 300 de lei, calculul este 10% din valoarea de referință de 250 de lei, adică 25 de lei. Factura depășește această sumă, așa că ajutorul calculat rămâne 25 de lei.

Suplimentul și tichetul de curent sunt ajutoare separate

Suplimentul pentru energie poate fi cerut și fără ajutorul de încălzire și se acordă lunar, pe tot parcursul anului. Sumele sunt de 30 de lei pentru electricitate, 10 lei pentru gaze, 10 lei pentru energie termică și 20 de lei pentru combustibili solizi sau petrolieri. Când electricitatea este singura sursă de energie folosită, suplimentul este de 70 de lei pe lună.

În exemplul cu pensia de 1.500 de lei, dacă persoana folosește gaze și curent și îndeplinește condițiile pentru fiecare sprijin, cei 25 de lei pentru încălzirea cu gaze se adaugă la suplimentul de 10 lei pentru gaze și la cel de 30 de lei pentru electricitate. Rezultă 65 de lei pe lună pentru cele două facturi. Dacă primește și tichetul de 50 de lei, sprijinul calculat ajunge la 115 lei, din care tichetul poate fi folosit numai pentru curent.

OUG nr. 35/2025 prevede tichetul electronic de 50 de lei pe lună până la 31 decembrie 2026. Pentru el, limita este de 1.940 de lei venit net lunar dacă locuiești singur sau 1.784 de lei pe membru de familie. Cererea se face prin aplicația EPIDS, prin Poșta Română ori la primărie; beneficiarii venitului minim de incluziune nu depun o cerere separată.

Cum depui cererea pentru încălzire

Cererea și declarația pe propria răspundere pentru ajutorul de încălzire și suplimentul de energie se depun la primăria din localitatea unde este locuința. Le poți depune direct ori prin asociația de proprietari. Depunerea electronică este posibilă numai dacă primăria o oferă.

În dosar se pun, după caz, actul de identitate, factura de energie, actul care dovedește dreptul asupra locuinței și documentele despre venituri. Normele aprobate prin HG nr. 1.073/2021 stabilesc această procedură; primăria verifică actele necesare pentru cazul fiecărui solicitant.

Termenul obișnuit pentru începerea ajutorului odată cu sezonul rece este 15 octombrie. Cererea depusă până pe 20 ale lunii poate aduce dreptul din acea lună; dacă este depusă după 20, dreptul începe din luna următoare. Astfel, pentru o cerere depusă până la 20 noiembrie 2026, luna de început este noiembrie.

Pentru încălzirea cu energie electrică, verificarea la domiciliu este obligatorie și se face în cel mult 15 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii. Dacă se schimbă venitul sau componența familiei, schimbarea trebuie anunțată în cinci zile; noua decizie produce efecte din luna următoare. În cazul unei cereri respinse, cere la primărie motivul, verificarea veniturilor și bunurilor luate în calcul și informații despre contestarea deciziei.

Pensia mică nu scutește automat casa de impozit

Nu există o scutire națională de impozit pe locuință doar pentru că proprietarul este pensionar și are venit mic. O eventuală reducere depinde de hotărârea consiliului local, de actele cerute acolo și de termenul stabilit local. De regulă, facilitatea începe la 1 ianuarie în anul fiscal următor hotărârii.

Alte reduceri țin de situația persoanei sau a clădirii, nu de mărimea pensiei. În condițiile fiscale aplicabile, persoanele cu handicap grav au o reducere de 50% pentru locuința folosită ca domiciliu, iar cele cu handicap accentuat au o reducere de 25%. Pentru clădirile vechi de 50 până la 100 de ani există o reducere de 15%, iar pentru cele mai vechi de 100 de ani, de 25%, tot în condițiile legii.

Locuința de domiciliu nu exclude, prin ea însăși, nici venitul minim de incluziune. Alte clădiri, spații locative ori terenuri peste limitele legale pot duce însă la excludere. Pentru beneficiarii acestui sprijin, prima asigurării obligatorii a locuinței poate fi plătită din bugetul Ministerului Muncii.

Veniturile din pensii pot fi completate până la 1.281 de lei

Casa Națională de Pensii Publice arată că indemnizația socială completează veniturile eligibile din pensii și indemnizații până la 1.281 de lei. Ea privește pensionarii din sistemul public și pensionarii militari cu domiciliul în România. Dacă veniturile luate în calcul sunt de 1.000 de lei, diferența este de 281 de lei; deținerea locuinței nu schimbă această formulă.

Renta viageră aduce plăți, dar transmiți casa

Într-un contract de rentă viageră legat de locuință, proprietatea este transmisă în schimbul unor plăți periodice în bani sau bunuri. Dacă părțile nu stabilesc altă durată, plățile sunt datorate pe durata vieții celui care primește renta. Suma și ritmul plăților se stabilesc în contract, nu printr-un tarif unic.

Transferul se face prin act autentificat la notar. Codul civil îi dă celui care primește renta o garanție legală pentru plăți, dar contractul nu îi păstrează automat dreptul de a locui în casă. Pentru a rămâne acolo, trebuie rezervat expres în act dreptul de abitație, adică dreptul de locuire, ori dreptul de uzufruct, iar dreptul trebuie înscris în cartea funciară.

Înainte de semnare, trebuie lămurite suma sau bunurile datorate, frecvența plăților, eventuala lor majorare în timp, durata, dreptul de locuire, garanția, cheltuielile și clauzele pentru neplată. Renta nu este același lucru cu un contract de întreținere: primul stabilește prestații periodice, de regulă bani, iar al doilea privește obligații de îngrijire.

La transferul proprietății, impozitul este, în principiu, 3% din partea valorii tranzacției care depășește 450.000 de lei. De exemplu, dacă valoarea folosită la transfer este de 500.000 de lei, se scad 450.000 de lei, iar 3% din cei 50.000 de lei rămași înseamnă 1.500 de lei. Notarul calculează și încasează impozitul înainte de autentificare; celelalte costuri ale actului trebuie verificate pentru tranzacția concretă.

Un credit cu locuința garanție trebuie rambursat

Ipoteca inversă nu apărea ca produs disponibil în România în raportul European Mortgage Federation pentru trimestrul IV din 2025. Un credit ipotecar obișnuit este altceva: are rate de plătit, iar neplata poate duce la executarea locuinței. O ofertă pentru un pensionar trebuie verificată direct la creditor, inclusiv vârsta admisă la ultima rată.

Înainte de semnare, compară suma primită cu totalul de rambursat, durata, ratele, comisioanele, evaluarea, asigurările și condițiile garanției. Verifică dacă dobânda rămâne fixă sau se poate schimba. Dobânda anuală efectivă, prescurtată DAE, ajută la compararea costului creditului, nu doar a dobânzii din reclamă.

Contractul trebuie să arate și consecințele neplății. Dacă apare un litigiu cu creditorul, poți sesiza Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor sau poți folosi o procedură de soluționare alternativă a litigiului.

Pașii înainte să pui casa în joc

Verifică veniturile și bunurile declarate pentru ajutorul de încălzire. Pregătește actul de identitate, factura, dovada dreptului asupra locuinței și actele privind veniturile, după caz. Depune la primărie cererea pentru încălzire și supliment. Pentru tichetul de curent, folosește EPIDS, poșta sau primăria. Cere primăriei hotărârea privind reducerea impozitului în localitatea ta, actele necesare și termenul local. Verifică la casa de pensii veniturile folosite la completarea până la 1.281 de lei. Dacă iei în calcul renta viageră, discută cu notarul dreptul de a locui în casă, înscrierea lui, plățile, garanția și efectele pentru moștenitori înainte de semnare. Dacă iei în calcul un credit, cere costul total și verifică în ce condiții poate fi executată locuința. Compară aceste obligații cu sprijinul și reducerile pentru care îndeplinești condițiile.

Întrebări frecvente

Am cedat casa, dar mi-am păstrat dreptul de a locui. Mai pot cere ajutor de încălzire?

Da, legea permite titularului care a transmis locuința cu rezerva dreptului de abitație ori uzufruct să ceară ajutorul, dacă îndeplinește și celelalte condiții.

Ce fac dacă persoana care îmi datorează renta nu plătește?

Poți cere executarea obligației sau, în condițiile legii, desfacerea contractului. Notarul ori un avocat poate verifica actul, garanția și calea potrivită.

Moștenitorii mai primesc casa după încheierea rentei viagere?

Casa transmisă prin contract nu mai intră, în principiu, în moștenirea celui care primește renta. Ce se întâmplă cu plățile după deces depinde de durata și de celelalte clauze ale contractului.

Dacă nu pot trimite cererea pentru tichet prin EPIDS, pierd ajutorul?

Nu trebuie folosită numai aplicația. Cererea poate fi făcută și prin Poșta Română sau la primărie.

Surse verificate la 17 noiembrie 2026: Legea nr. 226/2021 și normele aprobate prin HG nr. 1.073/2021; OUG nr. 35/2025; Legea nr. 239/2025; OUG nr. 9/2026; Casa Națională de Pensii Publice; Legea nr. 196/2016; Codul civil; Uniunea Națională a Notarilor Publici din România; Codul fiscal, art. 111; OUG nr. 52/2016; European Mortgage Federation, raportul pentru trimestrul IV din 2025.