În 2025, 6,2% dintre persoanele din România nu își permiteau o conexiune la internet pentru uz personal acasă, cea mai mare pondere din Uniunea Europeană, față de media de 2%, potrivit Eurostat. România apare totuși printre țările cu cele mai mici tarife de listă pentru internet fix dintr-un clasament internațional, semn că un preț mic în comparație cu alte țări nu este neapărat ușor de plătit din fiecare buget.

Situația s-a îmbunătățit față de 2024. Atunci, Eurostat înregistra 7,6% în România și 2,1% în UE. Ponderea din România a scăzut cu 1,4 puncte procentuale într-un an, dar în 2025 a rămas de peste trei ori mai mare decât media europeană.

Prețul din clasament nu este factura fiecărui abonat

Clasamentul Broadband Genie a adunat prețurile a 2.631 de contracte de internet fix din 214 țări, între 27 ianuarie și 10 februarie 2026. Au intrat în comparație abonamente pentru locuințe, nu pachete care includ și alte servicii. Autorii prezintă un cost lunar mediu, dar ordinea țărilor se bazează pe tariful aflat la mijlocul ofertelor culese în fiecare țară.

Pagina clasamentului afișează pentru România 8,19 dolari pe lună și locul al șaptelea la nivel mondial. Suma de 6,66 euro pe lună, apărută în relatarea despre clasament, nu este cifra afișată acolo. Prețurile au fost convertite în dolari la cursurile din 28 ianuarie 2026, iar tarifele culese în 2026 nu măsoară ce au plătit românii în 2025.

În calcul a intrat taxa lunară standard. Au fost lăsate în afară instalarea, activarea, echipamentele și reducerile de început; metodologia nu precizează dacă prețurile includ TVA. Prin urmare, valoarea din clasament nu spune cât apare pe factura unui anumit client și nici cât îi costă începerea abonamentului.

Procentul de 6,2% se referă la persoane, nu la locuințe

Eurostat măsoară persoanele care nu își permit internet pentru uz personal acasă. Cei 6,2% nu reprezintă ponderea locuințelor fără conexiune și nu arată câte abonamente au fost închise. În aceeași comparație europeană pentru 2025, Finlanda avea 0,1%, față de 6,2% în România.

Cele două seturi de date răspund la întrebări diferite: Eurostat arată câți oameni nu își puteau permite conexiunea în 2025, iar clasamentul tarifelor arată prețuri cerute pentru oferte culese la începutul lui 2026. Din ele nu rezultă că fiecare persoană din procentul Eurostat a avut de ales între abonamentele incluse în clasament.

Venitul poate schimba povara aceleiași cheltuieli

Eurostat publică indicatorul și pe grupe de venit și după gradul de urbanizare. O comparație pentru 2022 arăta că 25% dintre persoanele din România aflate în risc de sărăcie nu își permiteau internet acasă. Procentul privește numai acel grup și acel an, nu toate persoanele din România în 2025.