Persoanele cu venituri mici care nu primesc încă ajutorul pentru curent pot cere tichetul de 50 de lei pe lună pentru factura de electricitate, potrivit Ordonanței de urgență nr. 35/2025. Programul se aplică până la 31 decembrie 2026, iar cei acceptați acum primesc sprijinul din luna în care depun cererea.

Poate primi ajutorul o persoană care locuiește singură și are un venit net lunar de cel mult 1.940 de lei. Pentru o familie, limita este de 1.784 de lei ca venit net lunar pe membru. Dacă familia are doi membri, venitul total luat în calcul nu poate depăși 3.568 de lei.

Schema a început la 1 iulie 2025 și a fost prelungită de Guvern la 24 decembrie 2025. Data de 31 decembrie 2026 marchează sfârșitul perioadei în care se aplică sprijinul, nu un termen separat de depunere a cererii. Cine depune cererea în noiembrie 2026 nu primește și sumele pentru lunile anterioare.

Cine se încadrează la ajutor

La verificarea limitei de venit intră, între altele, salariile, pensiile, banii din activități independente, chirii și investiții. Pentru salarii se folosește media ultimelor șase luni pentru care veniturile au fost raportate, nu doar salariul din luna cererii.

Solicitantul trebuie să aibă domiciliul în România sau să poată dovedi că locuiește aici și să aibă un act de identitate valabil. Nu primesc acest tichet persoanele care beneficiază de servicii sociale în centre rezidențiale, publice sau private. Ajutorul se acordă pentru o singură locuință, chiar dacă solicitantul nu este persoana pe numele căreia se află contractul de electricitate.

Cererea se face online sau cu ajutor la ghișeu

Cererea se poate depune în aplicația EPIDS. Cei care nu folosesc internetul pot apela la reprezentanții primăriei sau ai oficiului poștal pentru depunere.

Solicitantul pregătește actul de identitate și factura de electricitate. Din factură este necesar codul POD, care identifică locul unde se consumă curentul.

În formular se trec datele solicitantului și ale membrilor familiei, codurile numerice personale, codul POD și adresa locuinței. Se completează și adresa de e-mail și se alege, dacă este dorit, tichetul tipărit.

După verificarea cererii, tichetul electronic este trimis la adresa de e-mail trecută în formular. Pentru cel tipărit, termenul este de cel mult 15 zile lucrătoare de la acceptarea cererii.

Cei 50 de lei plătesc factura, nu intră în cont

Ajutorul nu se retrage în numerar și nu se virează în contul bancar. Factura se achită prin Poșta Română, numai pentru locuința al cărei cod POD a fost acceptat. Plata nu depinde de prezentarea tichetului; este necesară factura. Instituția Prefectului Bistrița-Năsăud precizează că plata prin Poștă nu are comision.

Suma rămasă nefolosită poate fi utilizată timp de 12 luni de la ultima încărcare a ajutorului. Astfel, sfârșitul programului la 31 decembrie 2026 nu șterge în acea zi banii deja încărcați.

Cine trebuie să depună o cerere nouă

Persoanele deja acceptate continuă să primească ajutorul fără o nouă înscriere, potrivit Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială. Nici beneficiarii ajutoarelor care alcătuiesc venitul minim de incluziune nu depun o cerere separată pentru tichetul de electricitate.

O nouă cerere este necesară dacă beneficiarul își schimbă adresa, dacă se modifică locul de consum sau dacă se schimbă componența familiei, în afara decesului unui membru. Dacă moare persoana care locuia singură și primea ajutorul, cererea ei nu mai este valabilă.