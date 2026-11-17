O pauză profesională nu scade pensia viitoare cu o sumă fixă: dacă într-un an nu ai lucrat, nu ai plătit contribuția la pensie și nu ai avut o perioadă recunoscută, acel an nu adaugă puncte. Dacă ai fost în concediu pentru creșterea copilului, în concediu medical sau în șomaj cu indemnizație, perioada poate conta, dar fiecare se calculează altfel.

Diferența în lei depinde de venitul pe care l-ai fi avut, de anul pauzei și de numărul anilor pentru care ai plătit contribuții. O pauză poate schimba și punctele suplimentare acordate după 25 de ani de contribuții.

Cât poate schimba un an pensia

În Legea nr. 360/2023, la articolele 83 și 85, pensia se obține înmulțind toate punctele adunate cu valoarea punctului de referință. Această valoare este de 81 de lei în 2026. Punctele unei luni se calculează din venitul brut pentru care s-a datorat contribuția, împărțit la câștigul salarial mediu brut folosit la bugetul pensiilor în acel an; punctele celor 12 luni se adună și se împart la 12.

Iată un exemplu ipotetic: înaintea anului comparat, o femeie are deja 25 de ani pentru care s-au datorat contribuții. Salariul ei brut ar fi de 6.000 de lei lunar, exact cât reperul salarial folosit în calculul exemplului. Pentru același an, după 1 septembrie 2024, rezultatele ar fi diferite:

Dacă lucrează toate cele 12 luni, obține 6.000 ÷ 6.000 = 1 punct pe lună, adică 1 punct pentru an. Fiind al 26-lea an contributiv, primește și 0,50 puncte suplimentare: în total 1,50 puncte, cu o valoare de 121,50 lei pe lună la nivelul din 2026.

Dacă stă toate cele 12 luni în concediu pentru creșterea copilului, obține 12 × 0,25 ÷ 12 = 0,25 puncte pentru an, cu o valoare de 20,25 lei pe lună. Concediul nu aduce cele 0,50 puncte suplimentare.

Dacă nu lucrează și nu are nicio perioadă recunoscută sau contribuție plătită, anul aduce 0 puncte.

În aceste condiții, diferența dintre anul lucrat și cel petrecut în concediu pentru creșterea copilului este de 101,25 lei pe lună; față de anul complet neacoperit, este de 121,50 lei. Sunt valori ale punctelor din exemplu, înainte de rotunjirea pensiei totale, nu sume valabile pentru orice persoană. Dacă venitul sau reperul salarial diferă, se schimbă și rezultatul.

Concediul pentru copil ajută la pensionare, dar nu la punctele suplimentare

Din 1 ianuarie 2006, concediul pentru creșterea copilului este o perioadă recunoscută la pensie. Conform articolului 47 din legea pensiilor, intră în calculul celor 15 ani necesari cel puțin pentru pensia la limită de vârstă și al stagiului complet de 35 de ani, aplicat treptat în cazul femeilor. Nu este însă an contributiv pentru punctele suplimentare acordate după 25 de ani.

La suma pensiei, regula depinde de data concediului. Pentru perioada de la 1 septembrie 2024, articolul 86 acordă 0,25 puncte pe lună, fără a folosi salariul avut înainte de concediu. Pentru concediul dintre 1 ianuarie 2006 și 31 august 2024, calculul folosește 25% din câștigul salarial mediu brut lunar. Pentru perioada dintre 1 aprilie 2001 și 31 decembrie 2005 în care a fost primită indemnizația de asigurări sociale pentru creșterea copilului, punctajul se bazează pe acea indemnizație.

Concediul medical și șomajul au alte calcule

În concediul medical pentru boală obișnuită, indemnizația intră în veniturile pentru care se datorează contribuția la pensie. Punctajul se face din suma pentru care s-a calculat contribuția, nu automat din salariul întreg de dinaintea concediului. Regula contribuției este în Codul fiscal, iar concediile medicale sunt reglementate prin OUG nr. 158/2005.

Concediul medical cauzat de un accident de muncă sau de o boală profesională este recunoscut separat ca perioadă asimilată, din 1 ianuarie 2005. Pentru acesta, punctajul se bazează pe indemnizația aferentă perioadei.

Dacă primești indemnizație de șomaj, perioada nu este un gol fără efect la pensie. Articolul 87 din legea pensiilor folosește la punctaj drepturile bănești lunare care au fost baza contribuției la pensie. Nu primești automat 0,25 puncte pe lună, ca în concediul pentru creșterea copilului; nici simpla lipsă a unui loc de muncă, fără indemnizație sau altă perioadă acoperită, nu adaugă puncte.

Un an recunoscut nu este mereu un an pentru punctele suplimentare

Pentru pensia la limită de vârstă, legea cere un stagiu minim de 15 ani și unul complet de 35 de ani, cu eșalonarea prevăzută pentru femei. Articolul 47 permite ca un concediu pentru creșterea copilului de după 1 ianuarie 2006 să ajute la îndeplinirea acestor condiții. Articolul 85 acordă însă puncte suplimentare numai pentru stagiu contributiv peste 25 de ani.

Aceste puncte sunt de 0,50 pentru fiecare an peste 25 și până la 30, de 0,75 pentru fiecare an peste 30 și până la 35, apoi de 1 punct pentru fiecare an peste 35. Astfel, doi ani de concediu pentru creșterea copilului pot ajuta la îndeplinirea condiției pentru pensionare, fără să adauge doi ani la calculul punctelor suplimentare.

Un an fără nicio acoperire nu aduce puncte

Dacă nu ai lucrat, nu ai primit o prestație recunoscută și nu ai plătit contribuția la pensie, anul nu adaugă stagiu, punctaj ori puncte suplimentare. Dacă acea pauză te lasă sub stagiul minim, dreptul la pensia pentru limită de vârstă nu se deschide până când îndeplinești condiția.

Dacă nu ești pensionară, poți încheia un contract de asigurare pentru cel mult șase ani anteriori, dar numai pentru perioade care nu sunt deja acoperite prin contribuții, perioade recunoscute sau alt sistem de pensii. Baza lunară aleasă nu poate fi sub salariul minim brut, iar contribuția este 25% din această bază. La salariul minim de 4.325 de lei, aplicat de la 1 iulie 2026, plata la baza minimă este de 1.081,25 lei pe lună, adică 12.975 de lei pentru 12 luni, dacă baza rămâne aceeași și contractul este plătit integral.

Contractul nu stabilește de pe acum o pensie viitoare în lei: suma va depinde și de valoarea punctului de referință folosită când se calculează pensia. Dacă ai lucrat într-un an care lipsește din evidență din cauza declarațiilor angajatorului, calea este corectarea perioadei, nu cumpărarea ei încă o dată.

Cum verifici și corectezi o perioadă lipsă

Pentru perioadele de după 1 aprilie 2001, poți vedea datele în contul electronic al Casei Naționale de Pensii Publice sau poți cere o adeverință de la casa teritorială. Poți trimite cererea și o copie ori o fotografie a cărții de identitate prin e-mail sau prin poștă ori le poți depune personal.

Compară lunile, angajatorii și contribuțiile din cont sau din adeverință cu perioadele în care ai lucrat ori ai primit indemnizații. Pentru munca de până la 1 aprilie 2001, folosește carnetul de muncă. Dacă nu îl ai, cere adeverințe fostului angajator, deținătorului legal al arhivei sau unui operator autorizat. Dacă lipsește o perioadă lucrată după 1 aprilie 2001, cere angajatorului să corecteze declarația. Pentru perioadele de dinainte de 2011, rectificarea se depune la casa teritorială de pensii a angajatorului; pentru cele din 2011 încoace, la ANAF. Dacă declarațiile nu dovedesc perioada ori venitul sau conțin erori, depune celelalte acte doveditoare la casa teritorială de pensii. Dacă fostul angajator nu mai există, caută documentele la deținătorul legal al arhivei.

Întrebări frecvente

Pot ieși mai devreme la pensie dacă am crescut copii?

Da, dacă ai realizat stagiul complet contributiv și ai născut și crescut copiii până la 16 ani. Reducerea vârstei standard este între șase luni pentru un copil și trei ani și șase luni pentru cel puțin șapte copii.

Cât timp pot primi indemnizație de șomaj?

Legea nr. 76/2002 prevede șase, nouă sau 12 luni, în funcție de stagiul avut. Pentru acordare, una dintre condiții este să ai un stagiu de cel puțin 12 luni, adunat în ultimele 24 de luni.

Ce fac dacă decizia de pensie a omis o perioadă?

Poți contesta decizia la instanța competentă în 45 de zile de la comunicare. Termenul curge de la primirea deciziei; documentele care dovedesc perioada lipsă trebuie pregătite pentru corectarea calculului.

Se folosește salariul avut înainte de concediul pentru copil?

Nu pentru concediul de la 1 septembrie 2024: acesta aduce 0,25 puncte pe lună. Pentru concediile mai vechi se aplică regulile perioadei în care au fost efectuate, nu salariul de dinainte ca regulă unică.

Surse verificate la 17 noiembrie 2026: Legea nr. 360/2023 și normele sale de aplicare; Codul fiscal; OUG nr. 111/2010; OUG nr. 158/2005; Legea nr. 76/2002; HG nr. 146/2026; Casa Națională de Pensii Publice; ANOFM.