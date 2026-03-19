Prețul petrolului atinge 112 dolari după ce Iranul a atacat instalații cheie din Golf

Prețul petrolului a explodat joi la deschiderea piețelor asiatice, pe fondul unei escaladări dramatice a conflictului din Orientul Mijlociu. Cotația țițeiului Brent a urcat la 112,00 dolari, o creștere de 4,27%, în timp ce țițeiul West Texas Intermediate a ajuns la 98,95 dolari, cu un avans de 2,73%.

Atacuri coordonate în Golf

Creșterea bruscă a prețurilor a venit imediat după ce Iranul a lansat atacuri asupra infrastructurii energetice din Orientul Mijlociu, o acțiune de represalii pentru atacurile anterioare asupra câmpului său de gaze South Pars. o strategie bine pusă la punct. Aceste atacuri coordonate, alături de avertismentele de evacuare emise anterior pentru instalațiile din regiune, dezvăluie planul Iranului de a lovi direct în coloana vertebrală energetică a Golfului. Scopul? Creșterea prețurilor pentru a provoca dificultăți economice Statelor Unite, Israelului și aliaților acestora.

Reacții dure din Qatar și Emirate

Qatarul a fost una dintre primele ținte confirmate. Oficialii de la Doha au anunțat că rachetele iraniene au provocat „daune extinse” în jurul complexului industrial Ras Laffan. Vorbim aici de cea mai mare instalație de gaze naturale lichefiate din lume (o piatră de temelie a aprovizionării globale). Reacția a fost fermă, Qatarul afirmând că Iranul a depășit „liniile roșii”.

Nici Emiratele Arabe Unite nu au fost ocolite. Iar autoritățile de acolo au suspendat operațiunile la instalația de gaze Habshan. Atacurile asupra acestei instalații și a câmpului petrolier Bab au fost calificate drept „o escaladare periculoasă”. Rapoartele indică faptul că resturi ale proiectilelor interceptate au afectat și alte infrastructuri din zonă.

Tensiune maximă în regiune

Dar lista țintelor iraniene nu se oprește aici. Arabia Saudită, Kuweit, Irak și Bahrain rămân sub amenințare constantă. Doar saudiții au raportat că apărarea lor antiaeriană a distrus un total de 19 drone în Provincia de Est și patru rachete care vizau capitala Riad.

Amenințarea nu este doar la sol.

Transportul maritim este și el în pericol. Cum vine asta? Agenția de securitate maritimă a Regatului Unit a raportat că o navă, aflată la est de Strâmtoarea Ormuz, a luat foc după ce a fost lovită de un „proiectil necunoscut”.

Trump amenință cu represalii

Reacția de peste ocean nu a întârziat. Președintele american Donald Trump a amenințat direct Iranul cu „atacuri masive” în cazul în care va mai lovi obiective energetice.