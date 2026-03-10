Raiffeisen pregătește 550 mil. € pentru a cumpăra Garanti BBVA în România

Raiffeisen Bank este pe punctul de a finaliza o tranzacție majoră pe piața bancară din România, vizând achiziționarea Garanti BBVA. Valoarea tranzacției s-ar ridica la aproximativ 550 de milioane de euro, o mișcare ce ar repoziționa Raiffeisen în topul celor mai mari bănci din țară.

Informațiile au apărut marți în presa internațională, unde publicația Bloomberg, citată de Adevărul, a dezvăluit detaliile negocierilor. „Raiffeisen Bank International AG se apropie de o tranzacție pentru cumpărarea diviziei românești Garanti a BBVA , au declarat persoane familiarizate cu situația”, notează sursa citată. Oferta băncii austriece ar fi de aproximativ 1,2 ori valoarea contabilă a Garanti, echivalentul a 550 de milioane de euro (640 de milioane de dolari), conform datelor de bilanț de anul trecut. Deși discuțiile sunt avansate, sursele au precizat că ar putea apărea întârzieri sau chiar un eșec. Reprezentanții BBVA și Raiffeisen au refuzat să comenteze pentru Bloomberg.

Ce ar însemna tranzacția pentru piața din România

Odată finalizată, achiziția Garanti BBVA ar propulsa Raiffeisen pe locul trei în clasamentul celor mai mari bănci din România, în funcție de activele totale. Mișcarea se înscrie într-un trend regional, în care băncile din Europa de Est caută să își consolideze poziția prin achiziții pentru a crește eficiența și profitabilitatea pe o piață considerată fragmentată. Piața bancară românească a generat anul trecut un profit de circa 16 miliarde de lei (3,7 miliarde de dolari), fiind una dintre cele mai atractive din regiune, ajutată de unele dintre cele mai mari rate ale dobânzii din Europa.

Strategia Raiffeisen și contextul internațional

Interesul Raiffeisen pentru România nu este nou. În luna ianuarie, directorul executiv demisionar, Johann Strobl, a declarat că banca dispune de capital suplimentar pentru tranzacții și este interesată de posibile oportunități în România, fără a oferi nume concrete la acel moment. O astfel de achiziție ar reprezenta un impuls pentru grupul austriac, care s-a confruntat în ultimii ani cu dificultăți, inclusiv eforturi nereușite de a-și vinde unitatea din Rusia și pierderi de aproximativ 2 miliarde de euro legate de litigii la fosta sa divizie poloneză.

Val de fuziuni și achiziții pe piața bancară locală

Piața de fuziuni și achiziții din România a fost extrem de activă în ultimii ani, în special pe segmentul bancar. Perioada 2023-2025 a fost marcată de mai multe tranzacții importante care au reconfigurat ierarhia jucătorilor:

Toamna anului 2025: A fost finalizată fuziunea dintre Intesa Sanpaolo Bank România și First Bank.

A fost finalizată fuziunea dintre Intesa Sanpaolo Bank România și First Bank. Vara anului 2025: S-a încheiat procesul de integrare a Alpha Bank România în UniCredit Bank România, după data de 15 august.

S-a încheiat procesul de integrare a Alpha Bank România în UniCredit Bank România, după data de 15 august. Anul 2024: Banca Transilvania a finalizat achiziția OTP Bank, iar cardurile OTP au fost înlocuite integral cu cele ale BT începând cu 1 martie 2025.

Banca Transilvania, campioana achizițiilor din ultimul deceniu

Banca Transilvania s-a remarcat drept cel mai activ jucător pe piața locală a fuziunilor în ultimul deceniu. Prin achiziții succesive, banca a ajuns liderul pieței, consolidându-și poziția pe primul loc. Portofoliul său de preluări include nume importante din sistemul bancar:

Volksbank România, în 2015

Bancpost, în 2018

Idea Bank, în 2022

OTP Bank, în 2024

Sursa: Adevarul