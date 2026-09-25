Indicatorul de Încredere Macroeconomică al Asociației CFA România a coborât în august 2026 cu 4,8 puncte, la 39,5 puncte, iar sondajul indică pentru acest an o creștere economică de numai 0,1%, alături de opinii privind intrarea în recesiune.

Scăderea încrederii a fost determinată de deteriorarea perspectivei asupra economiei, în timp ce evaluarea situației prezente nu s-a modificat, potrivit Stiripesurse. Indicatorul condițiilor curente a rămas constant, dar indicatorul anticipațiilor a pierdut 7,2 puncte și a ajuns la 40,8 puncte.

Adrian Codirlașu, președintele Asociației CFA România, a explicat că participanții și-au înrăutățit și estimările privind cursul de schimb și ratele dobânzilor. Aceștia anticipează continuarea stagflației, adică o perioadă în care inflația ridicată se suprapune peste stagnarea economiei.

„Indicatorul de încredere a scăzut în luna august, în contextul înrăutățirii anticipațiilor de evoluție a economiei românești”, a transmis Adrian Codirlașu. Consistent cu această deteriorare a încrederii în economie, s-au înrăutățit și anticipațiile de evoluție a cursului de schimb și a ratelor de dobândă.

Euro este estimat la 5,3628 lei peste 12 luni

Deprecierea leului în următoarele 12 luni este anticipată de 90% dintre participanți. Valoarea medie estimată pentru cursul EUR/RON este de 5,3122 lei pentru un euro la șase luni și de 5,3628 lei pentru un euro la 12 luni.

Cotația reprezintă valoarea curentă, în timp ce nivelurile publicate de CFA România sunt anticipații ale participanților la sondaj.

Rata anticipată a inflației pentru septembrie 2027 a coborât ușor față de exercițiul anterior, la 6,09%. Totodată, 84% dintre participanți estimează că inflația se va reduce în următoarele 12 luni față de nivelul actual.

Deficitul este anticipat la 5,8% din PIB

Sondajul CFA plasează creșterea economiei românești la 0,1% în 2026. Estimările au rămas astfel în jurul valorii de 0%, respectiv 0,1%, iar printre răspunsuri au fost înregistrate și opinii de recesiune.

Deficitul bugetului de stat prognozat pentru 2026 a scăzut cu 0,2 puncte procentuale față de exercițiul anterior, până la o valoare medie anticipată de 5,8% din produsul intern brut. Datoria publică, exprimată ca procent din PIB, este estimată să crească la 63% în următoarele 12 luni.

„Deficitul bugetului de stat prognozat pentru anul 2026 a scăzut față de exercițiul anterior cu 0,2 puncte procentuale și a înregistrat o valoare medie a anticipațiilor de 5,8% din PIB. Anticipațiile de creștere economică pentru anul 2026 au rămas în jurul lui 0% (0,1%), fiind înregistrate și opinii de recesiune. Datoria publică calculată ca procent în PIB este anticipată să se majoreze la 63% în următoarele 12 luni”, se mai arată în sondajul CFA.

Aproape jumătate dintre participanți estimează stagnarea prețurilor locuințelor

Pentru proprietățile rezidențiale din orașe, răspunsurile privind următoarele 12 luni sunt împărțite astfel:

47% dintre participanți anticipează stagnarea prețurilor;

26% estimează o scădere;

26% estimează o creștere.

La nivelurile actuale, prețurile proprietăților rezidențiale sunt considerate supraevaluate de 63% dintre participanți, în timp ce 32% le consideră corect evaluate.

În contextul războiului din Iran, sondajul a inclus și o evaluare a petrolului Brent. Participanții anticipează pentru următoarele 12 luni un preț mediu de 87 de dolari pe baril.

Sondajul măsoară lunar perspectiva profesioniștilor în investiții

Sondajul CFA România este realizat lunar, de peste 15 ani, și urmărește anticipațiile analiștilor financiari privind economia României pe un orizont de un an. Datele sunt colectate în ultima săptămână a fiecărei luni de la membri ai Asociației CFA România și de la candidați pentru nivelurile II și III ale examenului CFA.

Sondajul este realizat în ultima săptămâna a fiecărei luni, iar participanții sunt membri ai Asociației CFA România și candidații pentru nivelurile II și III ale examenului CFA.

Indicatorul de Încredere Macroeconomică poate lua valori între 0, echivalentul lipsei de încredere, și 100, nivelul încrederii depline în economia românească. Calculul pornește de la șase întrebări despre condițiile curente și anticipațiile pentru mediul de afaceri, piața muncii, venitul personal și averea personală la nivelul economiei.

Pe lângă Indicatorul de Încredere Macroeconomică, cercetarea urmărește estimările privind inflația, ratele dobânzilor, cursul EUR/RON, indicele bursier BET și condițiile macroeconomice globale.

Asociația CFA România reunește profesioniștii în investiții din România care dețin titlul CFA, calificare administrată de CFA Institute din SUA. Organizația are în prezent peste 265 de membri CFA.