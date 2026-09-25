Cursul de referință al Băncii Naționale a României din 25 septembrie 2026 este de 5,2718 lei pentru 1 euro, nivel folosit aici pentru a transforma în lei ratele, chiriile, salariile și cumpărăturile exprimate în moneda europeană.

Cursul BNR de azi

Banca Națională a României a stabilit pentru 25 septembrie următoarele cursuri de referință, potrivit BNR:

1 euro este cotat la 5,2718 lei.

1 dolar american este cotat la 4,6289 lei.

1 liră sterlină este cotată la 6,1282 lei.

1 franc elvețian este cotat la 5,5798 lei.

100 de forinți maghiari sunt cotați la 1,4455 lei.

1 zlot polonez este cotat la 1,2049 lei.

1 leu moldovenesc este cotat la 0,2609 lei.

Pentru contractele stabilite în valută, suma efectivă în lei depinde de cursul prevăzut în contract sau aplicat de bancă. Calculele de mai jos folosesc exclusiv cursul de referință și rotunjesc rezultatul la leu.

Cum a evoluat euro în ultimul an

Ultima cotație din seria zilnică a cursurilor Băncii Centrale Europene, furnizată de Eurostat, a fost de 5,2779 lei pentru 1 euro la 24 septembrie 2026. Față de ședința precedentă, variația a fost de -0,0006 lei, echivalentul unei scăderi de 0,01%.

În aceeași serie, euro valora 5,0759 lei la 24 septembrie 2025. Creșterea pe 365 de zile a fost de 0,2020 lei, respectiv 3,98%, comparație care arată cu cât s-au majorat plățile în lei atunci când suma contractuală a rămas neschimbată în euro.

Maximul ultimelor 12 luni a fost atins la 23 septembrie 2026, când moneda europeană a ajuns la 5,2785 lei. Media lunii august 2026 a fost de 5,2493 lei, calculată pe seria zilnică Eurostat.

Ce înseamnă în lei o rată, o chirie sau un salariu în euro

O rată de 500 de euro ajunge la 2.636 lei la cursul BNR din 25 septembrie.

O chirie de 400 de euro înseamnă 2.109 lei.

Un salariu de 3.000 de euro înseamnă 15.815 lei la cursul de referință.

Pentru o cheltuială punctuală, un concediu de 1.500 de euro costă 7.908 lei la cursul de referință din 25 septembrie 2026. Calculul permite fixarea bugetului în lei pentru suma exprimată în moneda europeană, fără o estimare rotunjită a cursului.

Dolarul, lira și francul

Pentru dolarul american, 100 de dolari costă 463 lei la cursul BNR din 25 septembrie, cu 31 lei mai mult decât în urmă cu un an. Raportul calculat pe cursurile de referință este de 1,1389 dolari pentru 1 euro.

Pentru lira sterlină, 100 de lire costă 613 lei, cu 1 leu mai puțin decât în urmă cu 30 de zile. Raportul dintre cele două monede este de 0,8603 lire pentru 1 euro.

O sumă de 100 de franci elvețieni înseamnă 558 lei. Raportul calculat pe cotațiile de referință este de 0,9448 franci pentru 1 euro.

Zlotul, coroana cehă și leul moldovenesc

Cursul pentru 1 zlot polonez este de 1,2049 lei, astfel că 100 de zloți valorează 120 lei după rotunjirea rezultatului la leu.

O coroană cehă este cotată la 0,2164 lei. La acest nivel, 100 de coroane cehe valorează 22 lei.

Cursul pentru 1 leu moldovenesc este de 0,2609 lei. Prin aplicarea aceleiași metode, conversia unei sume exprimate în lei moldovenești se face prin înmulțirea valorii cu acest curs.

Cum se citește cursul de referință

Cursul BNR arată câți lei corespund unei unități din moneda cotată, cu excepția forintului maghiar, pentru care valoarea este publicată la 100 de unități. O obligație de 500 de euro se transformă în lei prin înmulțirea sumei în euro cu valoarea leului pentru 1 euro, după care rezultatul poate fi rotunjit la leu pentru planificarea bugetului.

Seria zilnică a cursurilor BCE furnizată de Eurostat oferă reperele folosite pentru comparațiile istorice, inclusiv variația față de ședința precedentă, nivelul de acum un an, maximul ultimelor 12 luni și media lunară. Cursul de referință nu include comisioane bancare, marje de schimb sau condiții contractuale, iar calculele prezintă numai echivalentul valutar rezultat din cotațiile indicate.

Datele complete și actualizate: Curs valutar BNR, 25 septembrie 2026.