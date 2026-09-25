Calculul prezentat pentru noul program Casa Verde indică două repere pentru atingerea a 100 de puncte: o baterie cu o capacitate minimă de 20 kW și o contribuție proprie de 62,5%.

George Achim, CEO al unei companii importatoare de soluții fotovoltaice, a declarat că programul va fi bazat pe punctaj, iar contribuția proprie va cântări în evaluare. Achim a prezentat cifrele drept rezultatul calculelor făcute de compania pe care o conduce.

Ioana Ciobanu vine cu detalii.

Punctajul pune accent pe capacitatea de stocare

Pragul recomandat în calcul este de 100 de puncte. Condițiile indicate de companie leagă acest nivel atât de capacitatea bateriei, cât și de procentul suportat prin contribuție proprie.

În piață au apărut baterii de 20 kW într-o singură unitate compactă. George Achim a afirmat că prețul pe kW scade, în timp ce unitățile compacte ajung să ofere capacități mai mari.

Numărul prosumatorilor se apropie de 400.000

România avea în septembrie 2026 aproape 400.000 de prosumatori, potrivit estimării prezentate de George Achim la Energy Expo 2026, la București. El a arătat că numărul acestora crește de la an la an și a atribuit persoanelor fizice rolul de a fi impulsionat sectorul fotovoltaic.

O parte dintre prosumatori a răspuns solicitărilor unor operatori și a furnizat energie în rețea seara, într-o situație de criză. Livrările au mutat utilizarea bateriilor dincolo de stocarea energiei produse după-amiaza, către alimentarea sistemului în perioadele de consum de seară.

Energy Expo 2026 reunește companii, specialiști și investitori din industria energiei din 28 de țări. La eveniment sunt prezentate soluții pentru stocare, eficiență și consum de energie.