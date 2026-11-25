O cerere neașteptată de bani poate fi o înșelătorie dacă persoana care o face te grăbește, îți cere să păstrezi secretul sau vrea să plătești într-un cont pe care nu l-ai verificat. Înainte să confirmi transferul, oprește conversația și contactează persoana ori instituția printr-un număr găsit de tine, nu prin cel primit în mesaj.

Un mesaj de la un cunoscut, o voce familiară sau un număr care pare al băncii nu dovedesc cine cere banii. Nici transferul confirmat după o înșelătorie nu poate fi anulat garantat.

Semnele unei cereri de bani suspecte

Presiunea poate suna așa: banii trebuie trimiși „acum”, o rudă a pățit ceva, contul va fi blocat sau există un câștig care nu poate aștepta. Cererea de a nu spune nimănui îți ia tocmai timpul necesar pentru verificare. Un pretins angajat al băncii poate cere codul primit prin SMS sub pretextul că oprește o plată; Poliția Română avertizează că băncile nu cer astfel de coduri, parole, PIN-uri ori datele cardului prin telefon sau SMS.

Numărul afișat pe ecran poate fi falsificat, iar contul de mesagerie al unui cunoscut poate fi preluat de altcineva. În campania lansată la 24 martie 2026, Poliția Română, DNSC și partenerii lor descriu inclusiv apeluri cu voce clonată, folosite pentru a cere bani în numele unei rude.

Ce verifici înainte să confirmi transferul

Oprește conversația. Sună ruda la numărul pe care îl știai deja. Dacă apelantul pretinde că este de la bancă, sună la numărul de pe spatele cardului sau de pe site-ul oficial al băncii, nu la cel oferit de el. Cere motivul plății și verifică-l separat. Pentru o factură, compară datele cu factura sau contractul cunoscut. În familie, o parolă stabilită dinainte poate ajuta când vocea din apel pare familiară. Compară suma, IBAN-ul și numele beneficiarului cu datele obținute pe canalul cunoscut. Dacă o rudă, un șef sau un furnizor cere bani într-un cont pe numele altei persoane, nu confirma plata până nu lămurești schimbarea direct cu cel care ar trebui să primească banii. Nu da coduri, parole sau datele cardului pentru așa-zisa anulare a unei plăți. Nu instala la cererea unui necunoscut o aplicație prin care îți poate controla telefonul și nu muta economiile într-un pretins cont sigur.

Verifică IBAN-ul chiar dacă solicitantul este real: o factură poate fi modificată astfel încât banii să ajungă în alt cont. Dacă aplicația băncii arată numele beneficiarului, compară-l cu persoana sau firma căreia vrei să-i plătești. Banca Națională a României a recomandat verificarea potrivirii dintre nume și IBAN, dar acest serviciu nu trebuie presupus disponibil pentru orice transfer.

Cum pot arăta înșelătoriile

Scenariile descrise de Poliția Română, DNSC și partenerii lor pornesc de la motive diferite, dar toate încearcă să obțină o plată înainte ca victima să verifice cererea:

Un mesaj pe WhatsApp pare să vină de la copilul sau prietenul care și-a stricat telefonul și cere un împrumut.

Un apel anunță accidentul unei rude sau un nepot aflat în necaz; vocea poate părea a persoanei cunoscute.

Un apelant care pretinde că reprezintă banca ori BNR cere mutarea economiilor într-un „cont sigur” sau invocă un credit fals.

O reclamă promite un câștig mare dintr-o investiție mică; o altă cerere privește un colet sau o vânzare online.

Instrucțiunile par să vină de la șef, ori o factură are alt IBAN decât cel folosit până atunci pentru furnizor.

De exemplu, dacă un mesaj cere 1.000 de lei în numele copilului care spune că are telefonul stricat, verificarea începe printr-un apel la numărul lui vechi, nu printr-un răspuns la mesaj. Chiar dacă profilul și fotografia par corecte, contul poate fi folosit de altcineva. Dacă plata ar merge într-un cont pe alt nume, copilul trebuie întrebat direct de ce.

Ce faci dacă ai trimis banii sau ai dat date bancare

Sună imediat banca pe canalul oficial. Spune dacă ai confirmat tu transferul sau dacă ai descoperit o plată pe care nu ai aprobat-o: cele două situații au reguli diferite. Pentru transferul pe care l-ai confirmat după ce ai fost păcălit, cere încercarea de oprire sau recuperare, fără să te bazezi pe anularea lui.

Cere băncii blocarea cardului ori a accesului la cont, dacă ai divulgat date sau coduri, și solicită verificarea transferului. Notează numărul sesizării, dacă îl primești. Schimbă parolele de pe un dispozitiv sigur. Dacă ai instalat o aplicație de control la distanță la cererea escrocului, înlătur-o și anunță banca. Păstrează mesajele, factura sau cererea primită, numerele de telefon, IBAN-ul beneficiarului și confirmarea plății. Sesizează Poliția. Raportează incidentul la DNSC prin 1911 sau pnrisc.dnsc.ro, conform ghidului de protecție digitală lansat la 7 aprilie 2026.

Un exemplu arată diferența. Dacă ai confirmat transferul de 1.000 de lei către un escroc, banca poate încerca să recupereze banii, dar suma recuperată nu se poate calcula dinainte și nu este garantată. Dacă descoperi în cont o plată de 1.000 de lei pentru care nu ți-ai dat acordul, anunță banca fără întârziere: este o plată contestată ca neautorizată, nu doar un transfer făcut în urma unei minciuni.

Legea nr. 209/2019, la articolele 169 și 173, cere semnalarea plății neautorizate fără întârziere nejustificată, cel târziu în 13 luni de la debitare, și rambursarea ei imediată sau până la sfârșitul următoarei zile lucrătoare. Excepția de la rambursarea rapidă privește suspiciunea rezonabilă de fraudă pe care banca o comunică autorității competente. Termenul de 13 luni este limita pentru semnalare, nu un motiv să amâni apelul către bancă.

Cum reclami plata și ce faci după un refuz

Trimite băncii o reclamație scrisă în care treci data și suma plății, IBAN-ul beneficiarului dacă îl ai, ce ai aprobat sau nu ai aprobat și ce ceri băncii să verifice. Atașează confirmarea plății și copiile mesajelor ori ale facturii primite; păstrează dovada trimiterii reclamației. Pentru o plată pe care o contești ca neautorizată, spune explicit că nu ți-ai dat acordul.

În cazul unei reclamații privind serviciile de plată, banca trebuie să răspundă în cel mult 15 zile lucrătoare. Dacă situația este excepțională, răspunsul final nu poate veni mai târziu de 35 de zile lucrătoare. Dacă răspunsul nu rezolvă problema, consumatorul poate sesiza ANPC pentru încălcări ale drepturilor privind serviciile de plată; pentru anumite obligații de securitate și autentificare poate sesiza BNR, iar după încercarea de rezolvare directă cu banca poate apela la CSALB.

Întrebări frecvente

Ce se întâmplă dacă am introdus un IBAN greșit?

Banca execută transferul după codul contului introdus și trebuie să facă eforturi rezonabile pentru recuperarea banilor, fără să poată garanta rezultatul. Dacă recuperarea nu reușește, poți cere în scris informațiile relevante pe care banca le deține pentru o acțiune în instanță.

Pot revoca plata după ce am confirmat-o?

După ce banca a primit ordinul, revocarea nu este garantată; articolul 190 din lege prevede condiții și situații în care este nevoie de acordul băncii și, uneori, al beneficiarului. De aceea, cererea de oprire trebuie făcută imediat.

Banca poate spune că am aprobat plata doar fiindcă s-a folosit cardul meu?

Nu doar pe acest temei. Dacă negi autorizarea, banca trebuie să demonstreze autentificarea și executarea corectă; tot ei îi revine dovada fraudei sau a neglijenței grave pe care ți le impută.

Pot suporta o parte dintr-o plată neautorizată?

În anumite cazuri de pierdere, furt sau folosire fără drept a mijlocului de plată, răspunderea clientului poate fi de cel mult echivalentul a 30 de euro. Dacă a acționat fraudulos ori cu neglijență gravă, poate suporta toate pierderile.

Surse verificate la 25 noiembrie 2026: Legea nr. 209/2019; Poliția Română; DNSC; Banca Națională a României; campania Siguranța Online; Centrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor în Domeniul Bancar.