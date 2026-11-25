Poți schimba gratuit furnizorul de gaze dacă ai un loc de consum, fie că ești client casnic, fie că ai o firmă. Ca să alegi fără să te trezești cu un cost mai mare, compară ofertele pentru același consum și verifică prețul final, partea fixă a facturii și condițiile contractului înainte să semnezi.

După încheierea noului contract, schimbarea se face prin platforma POSF. Gazele continuă să curgă, iar contorul, conducta și firma care operează rețeaua rămân aceleași.

Unde compari ofertele și costul lor

Comparatorul oficial este în POSF, la posf.ro/comparator?comparatorType=gas. Poți vedea ofertele fără cont; pentru a încheia contractul în platformă trebuie să te înregistrezi. Caută ofertele disponibile pentru localitatea și rețeaua ta și compară-le la același consum.

La fiecare ofertă, urmărește:

prețul final pe kWh și costul estimat pentru consumul tău;

partea fixă a facturii, dacă există, și serviciile suplimentare plătite separat;

tarifele de transport și distribuție, TVA și accizele incluse în preț;

dacă prețul este fix sau se poate schimba și cât timp este valabil.

Un preț mai mic pe kWh nu garantează o factură mai mică dacă cealaltă ofertă nu are o parte fixă de plată. Pentru 1.000 kWh consumați, de exemplu, costul unei oferte se compară astfel: 1.000 înmulțit cu prețul final pe kWh, la care se adaugă partea fixă facturată separat și costul serviciilor alese. Faci același calcul pentru a doua ofertă, cu aceiași 1.000 kWh. Dacă una are preț variabil, refaci comparația când acel preț se modifică; suma de azi nu este promisă pentru toată durata contractului.

Factura arată consumul și în metri cubi, și în kWh. Numărul de kWh se obține înmulțind metri cubi consumați cu puterea calorifică indicată pe factură. Dacă nu știi cât consumi, poți cere furnizorului istoricul consumului pentru cel mult 24 de luni, fără cost suplimentar.

Pentru gazele consumate de gospodării din 1 aprilie 2026 până la 31 martie 2027, OUG nr. 12/2026 prevede facturarea valorii mai mici dintre prețul contractual și prețul calculat după regulile ei. Prețul calculat cuprinde achiziția gazului, furnizarea, tarifele de rețea, TVA și accizele. Nu este stabilit un preț unic de 0,31 lei/kWh pentru toate gospodăriile.

În acest calcul, partea pentru furnizare poate fi de cel mult 15 lei/MWh, adică 0,015 lei/kWh. La cei 1.000 kWh din exemplu, limita acestei părți este 1.000 × 0,015 = 15 lei. Acești 15 lei nu sunt factura totală și nici partea fixă lunară a unei oferte: factura depinde și de celelalte componente, inclusiv de tarifele rețelei folosite.

Ce verifici înainte să semnezi

Verifică dacă firma are licență ANRE pentru furnizarea gazelor și dacă oferta ei apare în POSF. Distribuitorul operează rețeaua, iar furnizorul îți vinde gazele și emite factura. Un aviz sau o licență de distribuție nu înseamnă automat că firma are și o ofertă de furnizare pentru populație în localitatea ta.

Contractul trebuie să arate dacă prețul este fix sau variabil, cât timp se aplică și, dacă poate varia, cum se schimbă. Verifică prețul final, partea fixă, termenele de plată, eventualele garanții și servicii, precum și regulile de reînnoire, încetare și reclamație. Pentru un preț variabil, clientul casnic trebuie anunțat cu cel puțin 30 de zile înainte de modificare și poate încheia gratuit contractul dacă nu acceptă noul preț.

Nu se percepe taxă pentru schimbarea furnizorului sau încheierea noului contract. Gratuitatea procedurii nu șterge gazele deja consumate și nici eventualele obligații pentru servicii separate, prevăzute în contractul vechi.

Ce acte și date pregătești

Dacă închei contractul ca persoană fizică, pregătește următoarele:

cererea sau acordul pentru contract și actul de identitate;

adresa locului de consum și codul lui unic, CLC, pe care îl poți găsi pe factura actuală;

datele furnizorului actual, ale celui ales și datele tale de contact;

declarația că ai dreptul să folosești spațiul și că nu există un litigiu privind acest drept, precum și documentul care dovedește folosința locului;

dacă spațiul este folosit ca locuință, declarația privind destinația casnică;

cifra citită de tine pe contor, numită index autocitit.

Factura actuală te ajută să găsești CLC-ul și consumul, dar nu înlocuiește actele pentru contract. În comparator poți vedea și cum primește furnizorul ales documentele.

Ce se aplică firmelor

Și clienții noncasnici pot alege un furnizor licențiat și îl pot schimba gratuit. Regula care compară prețul contractual cu prețul calculat pentru perioada 1 aprilie 2026-31 martie 2027 este însă pentru clienții casnici, nu pentru firme. O firmă trebuie să compare costul și condițiile din ofertele destinate locului ei de consum, fără să folosească automat prețul facturat unei gospodării.

Declarația că spațiul este folosit ca locuință privește contractarea casnică. Pentru contractul firmei, verifică în oferta aleasă și la furnizor actele cerute pentru acel loc de consum; datele locului, identificarea lui prin CLC și indexul sunt folosite în POSF și la schimbarea furnizorului.

Cum se face schimbarea

Alegi în POSF oferta disponibilă pentru locul tău de consum și citești contractul. Introduci datele, încarci actele și indexul autocitit, apoi semnezi. Poți încheia contractul și direct cu furnizorul; în acest caz, el îl încarcă în POSF în cel mult două zile lucrătoare. Noul furnizor verifică datele și semnează ori cere corecturi. Procedura începe când contractul este încheiat în POSF sau când furnizorul îl înregistrează acolo pe cel semnat în afara platformei. POSF anunță vechiul furnizor, noul furnizor și operatorul de rețea. Anunțul către vechiul furnizor dovedește cererea de încetare a contractului, așa că nu mai trimiți separat o cerere pentru această schimbare. La data schimbării, citești din nou contorul și încarci cifra în POSF. Dacă nu o faci, operatorul de rețea citește contorul și încarcă indexul în cel mult cinci zile.

Schimbarea efectivă are loc în prima zi după expirarea a 24 de ore de la pornirea procedurii, dacă nu ai cerut o dată ulterioară. Procedura poate începe într-o zi lucrătoare. Alegerea unei oferte sau trimiterea unor acte care trebuie corectate nu înseamnă, singure, că schimbarea a început.

Contractul vechi încetează la data schimbării, iar vechiul furnizor trebuie să trimită decontul final în cel mult 42 de zile. Sumele datorate pentru perioada de dinaintea schimbării rămân de plată. Alimentarea nu se întrerupe doar pentru că ai schimbat furnizorul; distribuitorul și echipamentul de măsurare rămân aceleași.

Întrebări frecvente

Pot schimba furnizorul dacă am facturi restante?

Restanțele nu dispar prin schimbare și rămân în relația cu vechiul furnizor. Ele nu sunt prevăzute ca motiv automat de blocare a procedurii, dar obligațiile din contractul vechi trebuie respectate.

Pot renunța după ce am semnat online?

Da. La un contract încheiat la distanță sau prin POSF, poți renunța în 14 zile de la încheiere, chiar dacă furnizarea a început. Gazele consumate rămân de plătit.

De câte ori pot schimba furnizorul?

Îl poți schimba ori de câte ori dorești. Procedura este gratuită de fiecare dată, însă trebuie să verifici condițiile contractului din care pleci.

Ce fac dacă nu primesc decontul final sau mi se cere taxă de schimbare?

Cere în scris decontul ori explicația taxei și păstrează dovada. Dacă problema rămâne, poți sesiza ANRE cu răspunsul furnizorului sau cu dovada că l-ai contactat. ANRE are un termen standard de 30 de zile, pe care îl poate prelungi cu încă 30 de zile dacă te anunță.

Surse verificate la 25 noiembrie 2026: Ordinul ANRE nr. 3/2022 privind POSF; Regulamentul ANRE privind furnizarea gazelor naturale la clienții finali, aprobat prin Ordinul nr. 29/2016; OUG nr. 12/2026, modificată prin OUG nr. 19/2026; explicațiile ANRE despre schimbarea furnizorului, drepturile clienților, formarea prețului, comparatorul de oferte și depunerea petițiilor.