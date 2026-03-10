Alegerile din Franța pentru 35.000 de primari, un test major pentru extrema dreaptă

Alegerile municipale programate duminică în Franța, deși par a avea un caracter local, ar putea oferi indicii esențiale despre viitorul politic al țării și al Uniunii Europene. Rezultatele scrutinului sunt așteptate cu mare interes, fiind considerate cea mai clară imagine a stării de spirit a electoratului înaintea alegerilor prezidențiale din 2027.

Aproximativ 35.000 de primari și consilieri locali vor fi aleși în sate, orașe și mari centre urbane. Potrivit unei analize politico.eu, citată de Adevărul, miza depășește cu mult administrația locală, scrutinul putând remodela profund politica franceză. Votul se desfășoară în două tururi, pe 15 și 22 martie, iar la urne sunt așteptați atât cetățenii francezi, cât și cetățenii UE rezidenți în Franța.

De ce sunt cruciale aceste alegeri locale?

În mod tradițional, alegerile municipale nu sunt un indicator sigur pentru un scrutin prezidențial, deoarece dinamica locală estompează tendințele naționale. De data aceasta, contextul politic le conferă o importanță deosebită. Sondajele pentru alegerile prezidențiale din 2027 arată că partidul de extremă dreapta Adunarea Națională (RN) se bucură de un avans considerabil.

Întrebarea centrală nu mai este dacă extrema dreaptă poate concura la nivel național, ci dacă forțele politice care au blocat-o în trecut, reunite în așa-numitul „Front Republican”, mai sunt capabile să funcționeze. Scrutinul influențează și componența Senatului, camera superioară a parlamentului, deoarece aproape 95% din colegiul de electori este format din consilieri municipali. Următoarele alegeri pentru Senat sunt programate pentru septembrie 2026.

Bătăliile cheie: Le Havre, Nisa și Marsilia

Mai multe competiții locale sunt privite ca teste importante pentru centrul politic francez. Un exemplu este orașul-port Le Havre, unde actualul primar, fostul premier Edouard Philippe, este considerat o alternativă credibilă la extrema dreaptă. Sondajele naționale îi acordă circa 16% din intențiile de vot, dar o înfrângere la Le Havre i-ar putea compromite ambițiile prezidențiale. Cele mai recente sondaje arată că, deși conduce în primul tur, Philippe ar putea pierde în fața unei coaliții de stânga conduse de sindicalistul Jean-Paul Lecoq.

În sudul Franței, orașele Nisa, Marsilia și Toulon sunt urmărite cu atenție pentru a vedea dacă Adunarea Națională poate transforma sprijinul din sondaje în control administrativ. O victorie a RN în Marsilia sau Nisa ar reprezenta un precedent major. La Nisa, primarul în funcție Christian Estrosi, un apropiat al președintelui Macron, îl înfruntă pe Eric Ciotti, fost lider al Republicanilor care s-a apropiat de RN. Această confruntare anticipează dilema alegerilor prezidențiale: vor continua conservatorii moderați să respingă extrema dreaptă sau o vor susține?

La Marsilia, primarul socialist Benoit Payan se luptă cu candidatul RN Franck Allisio într-o cursă foarte strânsă. O victorie a RN aici ar avea efectul unui cutremur politic, semnalând destrămarea alianței defensive care l-a ajutat pe Emmanuel Macron să câștige în 2017 și 2022.

Parisul, o excepție în peisajul politic

Spre deosebire de alte orașe, Parisul ar putea oferi mai puține indicii despre direcția politică a țării. Capitala franceză rămâne, în general, rezistentă la mesajele extremei drepte. Aici, competiția principală se dă între viceprimarul socialist Emmanuel Grégoire și ministrul Culturii, Rachida Dati, reprezentanta dreptei moderate. Confruntarea reflectă mai degrabă o rivalitate politică tradițională decât o schimbare ideologică majoră. Totuși, se observă că o parte a electoratului naționalist pare să se orienteze către mișcarea Reconquête a lui Éric Zemmour, în detrimentul RN.

Rezistă partidele tradiționale la nivel local?

Miza alegerilor depășește marile orașe. Partidele care au dominat politica franceză, socialiștii și republicanii, deși s-au prăbușit la nivel național după 2017, continuă să aibă o prezență puternică în administrațiile locale. Participarea scăzută la scrutinul din 2020, organizat în pandemie, a contribuit la menținerea acestei dominații. Rezultatele de săptămâna viitoare vor arăta dacă această structură politică locală mai rezistă sau dacă schimbările de la nivel național au început să se reflecte și în administrațiile locale.

Sursa: Adevarul