Atac în Strâmtoarea Hormuz: 20 de marinari de pe un vas thailandez salvați

Un vas comercial thailandez a fost atacat miercuri în Strâmtoarea Hormuz, lăsând în urmă imagini dramatice cu fum negru dens ieșind din navă. Douăzeci de membri ai echipajului au fost salvați și aduși în siguranță la mal în Oman, însă operațiunile continuă pentru găsirea altor trei marinari.

Marina Regală Thailandeză a confirmat incidentul, precizând că nava Mayuree Naree „a fost atacată în timpul traversării Strâmtorii Ormuz”, după ce a părăsit portul Khalifa din Emiratele Arabe Unite. Potrivit publicației Adevarul, care a relatat evenimentul, fotografiile publicate de marină arată nava de 178 de metri în flăcări, în timp ce bărci de salvare pluteau pe apă.

Operațiune de salvare contra cronometru

Marina Omanului a intervenit rapid și a salvat 20 de marinari de pe nava comercială. Aceștia au fost transportați în siguranță la Khasab, a confirmat Ministerul Afacerilor Externe al Thailandei. Autoritățile thailandeze au subliniat că misiunea nu s-a încheiat. „Eforturile continuă pentru salvarea celor trei membri rămași ai echipajului”, a transmis ministerul într-un comunicat.

Eforturi diplomatice în zonă restricționată

Ambasada Regală a Thailandei la Muscat depune eforturi pentru a ajunge la echipajul salvat. Demersurile sunt complicate de faptul că orașul Khasab se află într-o zonă cu restricții de zbor. „Călătoria cu mașina ar dura aproximativ șase ore și ar presupune traversarea Emiratelor Arabe Unite. Ambasada a coordonat cu Ministerul Afacerilor Externe din Oman pentru a lua legătura cu membrii echipajului thailandez salvați și a fost informată că aceștia sunt în siguranță”, se arată în comunicatul oficial.

Cauza atacului, investigată în contextul tensiunilor regionale

Momentan, circumstanțele exacte ale incidentului rămân neclare. „Detaliile exacte și cauza atacului sunt în curs de investigare”, a precizat marina thailandeză. Nava de 30.000 de tone se afla aproape de coasta Omanului, deplasându-se foarte lent, cu puțin peste un nod, conform site-urilor de monitorizare maritimă. Atacul are loc într-un context tensionat, în care Iranul a lansat recent atacuri asupra vecinilor săi și a amenințat transportul maritim în Strâmtoarea Hormuz.

Alte două nave comerciale, lovite în Golful Persic

Incidentul care a implicat nava Mayuree Naree ar putea face parte dintr-o serie de atacuri. Centrul britanic de Operațiuni Comerciale Maritime a anunțat că trei nave comerciale au fost lovite miercuri în Golful Persic. O a doua navă afectată este portcontainerul japonez One Majesty, care a suferit daune minore la 25 de mile nord-vest de Ras Al Khaimah, EAU. A treia navă lovită de un proiectil este vrachierul Star Gwyneth, sub pavilionul Insulelor Marshall, care se afla la 50 de mile nord-vest de Dubai și a suferit avarii la carenă. Echipajele ambelor nave sunt în siguranță.