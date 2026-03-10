Averea lui Donald Trump a explodat în timpul celui de-al doilea său mandat prezidențial, ajungând la o valoare estimată de 6,5 miliarde de dolari. Creșterea spectaculoasă este alimentată de câștiguri masive din criptomonede, tranzacții internaționale și aprecierea proprietăților sale exclusiviste.

Potrivit celui mai recent clasament Forbes World’s Billionaires, citat de Adevarul, averea președintelui american a crescut cu 1,4 miliarde de dolari față de anul trecut. Această performanță îl plasează pe locul 645 în topul celor 3.428 de miliardari ai planetei, o urcare de pe poziția 700 ocupată în 2025.

Câștiguri de sute de milioane din afaceri cu criptomonede

O parte importantă a acestei creșteri provine din tranzacțiile cu criptomonede. Trump ar fi câștigat aproximativ 550 de milioane de dolari în ultimul an din vânzarea de tokenuri emise de World Liberty Financial, compania cripto pe care a lansat-o împreună cu familia sa în septembrie 2024. Ulterior, el și partenerii săi, printre care se numără și trimisul special miliardar Steve Witkoff, au vândut 49% din companie către Aryam Investment. Această firmă este susținută de Sheikh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, consilier pentru securitate națională al Emiratelor Arabe Unite și membru al familiei regale, iar tranzacția i-a adus lui Trump încă 200 de milioane de dolari.

Un fost diplomat cu experiență în regiune a declarat pentru Forbes toamna trecută că „Liderii din Golf știu cum să trateze cu acest președinte american. Au învățat asta încă de prima dată, dar atunci el era oarecum limitat în cât de direct putea solicita bani. Acum nu mai este.”

Chiar și cu aceste vânzări, Trump deține încă un portofoliu cripto substanțial. Acesta include milioane de tokenuri ale World Liberty Financial ($WLFI) și ale memecoin-ului său, $TRUMP. Forbes evaluează aceste active, cu un discount, la o valoare totală de aproape 570 de milioane de dolari. La aceasta se adaugă participația sa rămasă de 38% în compania World Liberty Financial, estimată de Forbes la 240 de milioane de dolari.

Proprietățile imobiliare, o mină de aur

Activele personale ale lui Trump au prosperat, pe măsură ce oamenii încearcă să-i câștige favorurile sau să-și arate sprijinul. Clubul său privat din Palm Beach, Mar-a-Lago, a beneficiat cel mai mult de pe urma politicii. Cumpărat în 1985 cu aproximativ 10 milioane de dolari, Forbes estimează acum valoarea proprietății la circa 560 de milioane de dolari, o creștere de aproape 370 de milioane față de anul trecut și de peste trei ori mai mare decât în 2018.

În același timp, cele 10 terenuri de golf ale lui Trump, răspândite în șase state americane, s-au apreciat considerabil, profiturile fiind în creștere datorită vizitelor constante ale susținătorilor. Valoarea acestor proprietăți este estimată acum la 550 de milioane de dolari, în creștere de la 340 de milioane anul trecut.

Fluctuații pe piață și o victorie în justiție

Averea lui Trump ar fi putut fi și mai mare. În septembrie, aceasta atinsese un nivel record de 7,3 miliarde de dolari, însă a fost afectată de scăderea recentă a prețurilor criptomonedelor și a acțiunilor Trump Media and Technology Group, compania care deține rețeaua Truth Social. Cele peste 15 milioane de tokenuri World Liberty Financial pe care le deține au pierdut peste 64% din valoare de la listarea publică. Forbes estimează valoarea acestora, după aplicarea unui discount de lichiditate, la 175 de milioane de dolari.

În paralel, acțiunile Trump Media and Technology Group au atins luna trecută un minim istoric, pe fondul declinului bitcoin, al pierderilor mari și al vânzărilor modeste. Valoarea participației sale în companie a scăzut la 1,2 miliarde de dolari, de la 2,6 miliarde cu un an în urmă. Bilanțul său a primit însă un impuls major în august anul trecut, când o curte de apel a anulat o sancțiune de 517 milioane de dolari, inclusiv dobânzile, într-un caz de fraudă civilă din New York, decizie contestată în prezent de procurorul general Letitia James.