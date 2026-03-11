Cod roșu în Ormuz: 3 nave atacate cu proiectile, G7 se reunește de urgență

Tensiunea în Orientul Mijlociu a atins un nou prag critic miercuri, după ce cel puțin trei nave comerciale au fost lovite de proiectile în apropierea strategicei strâmtori Ormuz. Incidentele amenință să perturbe grav economia mondială, forțând liderii G7 să organizeze o reuniune de criză.

Atacurile fac parte dintr-o ofensivă de mare amploare a Iranului asupra infrastructurilor petroliere din Golf, ca ripostă la loviturile americano-israeliene, relatează Economica.net, citând Agerpres. Potrivit agenției maritime britanice UKMTO, un portcontainer, un cargou și o navă de transport vrac au fost lovite de „proiectile necunoscute”. Aceeași sursă precizează că a înregistrat 14 incidente care au vizat nave de la începutul războiului, pe 28 februarie.

Val de atacuri în Golf

Situația de securitate s-a deteriorat rapid în întreaga regiune. Jurnaliștii AFP au raportat mai multe explozii auzite în Doha, unde Ministerul de Interne al Qatarului a confirmat „un nivel de amenințare de securitate ridicat”. În același timp, autoritățile din Dubai au anunțat că patru persoane au fost rănite în urma căderii unor drone în apropierea aeroportului.

Arabia Saudită a intervenit, afirmând că a neutralizat drone care vizau câmpul petrolier de la Shaybah, situat la frontiera cu Emiratele Arabe Unite (EAU). Forțele saudite au interceptat și rachete care se îndreptau spre o bază aeriană ce adăpostește militari americani. Ca măsură de siguranță, rafinăria EAU de la Ruwais, una dintre cele mai mari din lume, a fost închisă încă de marți „din precauție”, după ce drone au lovit în apropiere.

Reacția G7 și amenințarea penuriei de petrol

Pe fondul escaladării, liderii G7 se reunesc miercuri prin videoconferință, la solicitarea președintelui francez Emmanuel Macron. Pe agendă se află o decizie fără precedent luată în calcul de Agenția Internațională pentru Energie (AIE): recurgerea la rezervele strategice de țiței, conform Wall Street Journal. Ministrul francez al economiei, Roland Lescure, a confirmat că liderii „vor evoca fără îndoială” subiectul stocurilor strategice.

Într-un comunicat comun, miniștrii energiei din G7 au transmis un mesaj ferm. „Noi susţinem în principiu aplicarea de măsuri proactive pentru a remedia situaţia”, au declarat oficialii. Măsurile vin în contextul în care armata americană a anunțat recent distrugerea a 16 nave iraniene care instalau mine „în apropierea strâmtorii”.

Avertismentul SUA și capacitatea militară a Iranului

Blocarea strâmtorii Ormuz, controlată de facto de Teheran și prin care tranzitează o cincime din hidrocarburile planetei, a generat o volatilitate extremă pe piețe. Președintele SUA, Donald Trump, a amenințat direct Iranul cu „consecinţe militare (…) fără precedent” dacă va mina strâmtoarea. Anterior, Washingtonul a evocat posibilitatea de a escorta navele comerciale prin zonă.

Totuși, o astfel de operațiune este extrem de riscantă. Potrivit Soufan Center, un centru de analiză specializat în securitate, „riscurile de securitate singure ar putea face o singură trecere prin strâmtoare mai costisitoare decât marja de beneficiu din încărcătura de petrol”. Capacitatea militară a Iranului complică orice intervenție. „Stocul de mine navale ale Iranului este între 2.000 şi 6.000 de unităţi, ceea ce ar complica şi mai mult orice plan naval care vizează escortarea petrolierelor comerciale”, a adăugat sursa citată.