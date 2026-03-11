Eroarea strategică a Iranului: Atacurile în Golf pot prelungi războiul

Iranul a comis o posibilă eroare strategică majoră în conflictul din Orientul Mijlociu, lansând atacuri asupra statelor vecine din Golful Persic. Gestul, menit să creeze presiune, a provocat o reacție dură și neașteptată din partea unor parteneri regionali, riscând să prelungească operațiunile militare împotriva Teheranului.

O analiză publicată de The Telegraph arată că strategia iraniană ar putea avea exact efectul opus celui scontat. Până acum, Iranul a lansat 238 de rachete balistice și 1.422 de drone împotriva Emiratelor Arabe Unite, una dintre principalele ținte. Sistemele de apărare ale Emiratelor au interceptat aproximativ 93% dintre rachete și 94% dintre drone.

Reacție dură în Golf: „Un sentiment profund de trădare”

În mod normal, diplomații din statele din Golf evită criticile publice, dar atacurile au schimbat acest lucru. Premierul Qatarului, Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, a avut o declarație directă, exprimând șocul regiunii. „Este un sentiment profund de trădare. Toate atacurile asupra statelor din Golf, nu ne-am fi așteptat niciodată la așa ceva din partea vecinului nostru. Am încercat mereu să menținem relații bune cu Iranul, însă justificările pe care le invocă sunt complet inacceptabile”, a spus oficialul qatarez.

Calculul eșuat al Teheranului

Potrivit analistului David Blair, Teheranul a încercat să forțeze monarhiile din Golf, precum Arabia Saudită, Qatar și Emiratele Arabe Unite, să intervină pe lângă președintele american Donald Trump. Miza era ca aceste state, cu influență la Washington, să ceară oprirea operațiunilor militare americane împotriva Iranului, din cauza pierderilor și riscurilor regionale. „Dacă toate aceste state ar cere Statelor Unite să oprească războiul din cauza costurilor uriașe ale conflictului, poziția lor ar fi dificil de ignorat”, scrie Blair.

Până acum, nu există semne că acest scenariu se materializează. Dimpotrivă, atacurile au întărit argumentul Washingtonului că arsenalul iranian trebuie eliminat. La începutul conflictului, Iranul deținea aproximativ 1.500 de rachete balistice și cel puțin 100 de lansatoare, cel mai mare arsenal de acest fel din Orientul Mijlociu.

Temeri la Teheran și noua linie dură

Faptul că președintele iranian Masoud Pezeshkian și-a cerut public scuze pentru atacuri indică o posibilă îngrijorare la Teheran că strategia a fost greșită. Există temeri că statele din Golf ar putea acum încuraja SUA și Israelul să continue campania militară până la neutralizarea completă a amenințării. Totuși, Iranul ar putea miza pe un alt avantaj al escaladării: creșterea prețului petrolului, care a depășit 100 de dolari pe baril, impunând un cost economic major pentru Occident.

În același timp, noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, ar putea susține o linie dură, promovată de Corpul Gardienilor Revoluției Islamice. Aceștia consideră că loviturile maximale sunt singura strategie viabilă pentru supraviețuirea regimului, chiar dacă riscă deteriorarea relațiilor cu vecinii și prelungirea conflictului.

Sursa: Adevarul