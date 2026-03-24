Gigantul american de cosmetice Estée Lauder a confirmat discuțiile pentru o fuziune cu spaniolii de la Puig, o mișcare ce ar putea crea un colos evaluat la peste 34,5 miliarde de euro. Tranzacția ar aduce sub aceeași umbrelă branduri de top precum MAC, Clinique, Charlotte Tilbury și Jean Paul Gaultier. Deși discuțiile sunt oficiale, niciun acord nu a fost încă semnat.

O mișcare de proporții pe piața globală de beauty.

Gigantul american în criză

Confirmarea vine într-un moment deloc simplu pentru Estée Lauder. Compania multinațională americană se luptă de ceva vreme să oprească un declin prelungit al vânzărilor, cu venituri în scădere în fiecare din ultimii trei ani. Lucrurile nu stau deloc bine, iar restructurarea a devenit inevitabilă. În 2025, compania a anunțat că va concedia până la 7.000 de angajați până în anul fiscal 2026, ceea ce reprezintă peste 11% din forța sa de muncă. CEO-ul Stéphane de La Faverie declara la acea vreme că firma își transformă modelul de operare pentru a fi „mai suplu, mai rapid și mai agil”.

O mișcare radicală, dar riscantă

Iar analiștii văd această potențială fuziune ca pe o necesitate, deși una plină de riscuri. Dan Coatsworth, șeful departamentului de piețe la AJ Bell, a pus punctul pe i. „Estee Lauder și-a pierdut echilibrul în ultimii ani și trebuie să facă ceva radical pentru a reveni în top”, a spus el. Dar este o fuziune de o asemenea anvergură răspunsul corect? Același analist avertizează asupra provocărilor integrării. „O preluare a Puig este o propunere interesantă, dar istoria sugerează că alăturarea a două companii nu este o rețetă garantată pentru succes”, a continuat Coatsworth.

Miza pe parfumuri și branduri de lux

Puig, o companie spaniolă cu o istorie de un secol, deține un portofoliu solid de mărci de machiaj, îngrijire a pielii și, mai ales, parfumuri, precum Nina Ricci, Jean Paul Gaultier și Dr Barbara Sturm. Compania s-a listat la bursa din Madrid la începutul anului 2024. Potrivit analistului Sydney Wagner de la Jefferies, o fuziune între Estée Lauder și Puig ar crea o companie evaluată la peste 40 de miliarde de dolari (aproximativ 34,5 miliarde de euro). Mai important, i-ar oferi companiei din New York o poziție mult mai puternică pe segmentul parfumurilor, care reprezintă cea mai mare parte a portofoliului Puig. E drept că, deși parfumurile rămân o categorie puternică, Wagner subliniază că și concurența din partea brandurilor independente se intensifică, în timp ce rivalul L’Oréal și-a consolidat deja poziția.

Reacția imediată a burselor

Numai că piețele financiare par să aibă deja un verdict preliminar, iar reacțiile au fost diametral opuse. În jurul orei 15:30 CET, acțiunile Estée Lauder înregistrau o scădere de peste 7,5% la bursa din New York. În schimb, în același timp, prețul acțiunilor Puig creștea cu aproape 13% la bursa din Madrid, investitorii spanioli părând mult mai încrezători în beneficiile unei astfel de tranzacții.