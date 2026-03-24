Fostul premier israelian Naftali Bennett a lansat un atac dur la adresa liderilor europeni, acuzându-i de lașitate pentru că nu se alătură războiului împotriva Iranului. Într-un interviu acordat pe 24 martie 2026, Bennett a susținut că europenii sunt ingrați, lăsând Statele Unite și Israelul să facă „toată munca grea”.

Munca grea și amenințarea nucleară

Bennett susține că europenii ar trebui să fie recunoscători că „cineva elimină amenințarea nucleară” venită dinspre Iran, în contextul în care liderii UE au cerut angajament diplomatic. El a afirmat că SUA și Israelul „fac munca grea, așa cum suntem obișnuiți” pentru a combate o amenințare pe care a descris-o drept fundamentalistă și islamistă radicală.

„Dacă nu am fi acționat, Europa s-ar fi aflat sub o teribilă amenințare nucleară cu rachete balistice”, a declarat fostul premier. „Vă luptăm războiul, așteptăm sprijinul vostru.”

Deși a refuzat să numească țări specifice, a făcut o referire directă la Spania. Dar a sugerat că Israelul protejează „Madridul și Barcelona” prin acțiunile sale contra Iranului.

Guvernul spaniol, „pur și simplu respingător”

Ținta directă a criticilor sale a fost premierul spaniol Pedro Sánchez. Până la urmă, Sánchez a fost primul lider european care a condamnat războiul SUA-Israel ca fiind o încălcare a dreptului internațional și a numit atacul ilegal, promovând o campanie politică sub sloganul „nu războiului”.

Bennett a descris guvernul spaniol ca fiind „pur și simplu respingător, incredibil de dezamăgitor.”

Poziția Spaniei contrastează cu declarația oficială a liderilor europeni, care, în urma unui summit la Bruxelles săptămâna trecută, au cerut „dezescaladare, reținere maximă, protecția civililor și a infrastructurii civile și respectarea deplină a dreptului internațional de către toate părțile”. Dar ce înseamnă, de fapt, acest apel la reținere?

Un război „dintre cele mai juste”

Fostul premier israelian a insistat că țara sa duce cel mai „just dintre războaie”, justificând campania militară prin faptul că „nu poți permite unei amenințări iminente să crească atât de mult”.

Numai că ideea unei amenințări imediate a fost contestată chiar din interiorul administrației americane. Săptămâna trecută, Joe Kent, un înalt oficial al serviciilor de informații americane numit de președintele Donald Trump, a demisionat în semn de protest față de război.

O demisie de răsunet.

Într-o scrisoare, Kent a argumentat că Iranul nu reprezenta „nicio amenințare iminentă” pentru SUA și a susținut că administrația Trump a fost influențată de presiunile Israelului și a ceea ce el a numit „puternicul său lobby american”. Reacția lui Bennett? Pe bune, nici nu s-a obosit cu diplomația, numindu-l pe Kent „un prost, irelevant… va ajunge în coșul de gunoi al istoriei”. El a comparat situația cu Coreea de Nord și Hitler: „Ca și Coreea de Nord, unde lumea nu a acționat și acum nimeni nu poate elimina acele arme nucleare. Ca și Hitler.”

Termene limită și obiective diferite

Iar când vine vorba de obiective și termene, lucrurile se complică. Întrebat despre calendarul războiului, Bennett a spus că Israelul are nevoie de timp. Comentariile sale vin în contrast cu cele ale președintelui Trump, care luni a anunțat că va acorda Iranului un ultimatum de cinci zile pentru a purta discuții și a explora un acord.

Întrebat dacă Israelul lucrează conform calendarului lui Trump și ar accepta un acord în aceiași termeni, Bennett a răspuns scurt: „depinde”.

„Obiectivul nostru este să dezmembrăm total programul nuclear și să ne asigurăm că nu vor obține niciodată o armă nucleară. La fel și cu rachetele balistice și la fel cu dezmembrarea proxy-urilor teroriste. Trebuie să vedem care este acordul”, a explicat el.

Fără a oferi detalii, Trump a afirmat că SUA poartă discuții cu o persoană de rang înalt din Iran (înțelegându-se că ar fi președintele parlamentului iranian). Teheranul, prin intermediul presei de stat, a negat însă că ar avea loc astfel de discuții.