Sistemul de securitate nucleară al Europei se află în pragul unor schimbări profunde, pe fondul neîncrederii tot mai mari în garanțiile oferite de Statele Unite. Franța se profilează ca un posibil nou garant al securității continentale, pregătindu-se să-și extindă propria „umbrelă nucleară”.

Mai multe state europene și-au arătat deja disponibilitatea de a se alătura proiectului francez, în timp ce altele iau în calcul chiar dezvoltarea propriilor programe nucleare, relatează Digi24, citând o analiză European Pravda. Președintele francez Emmanuel Macron a indicat că noua strategie ar putea permite desfășurarea de arme nucleare franceze în țări precum Țările de Jos, Belgia, Grecia și Germania, urmând un model deja existent prin care SUA staționează armament nuclear în cinci state europene.

O nouă strategie de descurajare pentru continent

Ideea unei „umbrele nucleare” franceze capătă tot mai mult contur, în contextul în care Europa revine la conceptul de autonomie strategică. Într-o declarație comună, Emmanuel Macron și cancelarul german Friedrich Merz au afirmat că noua strategie a Parisului nu înlocuiește descurajarea americană, ci o completează și o consolidează. Cu toate acestea, demersul este un semnal clar că liderii europeni nu mai au încredere deplină că protecția oferită de Washington va rămâne în vigoare pe termen lung.

Deși forța de descurajare a Franței este numeric inferioară celei deținute de Statele Unite, ea ar putea fi suficient de eficientă pentru a proteja continentul. Sistemul european propus de Paris nu ar fi o copie a celui american, ci s-ar baza pe principii diferite, adaptate contextului actual.

Garanția unei lovituri de răspuns

Eficiența strategiei franceze s-ar baza pe capacitatea de a garanta o „a doua lovitură”. Acest principiu presupune că, chiar și în eventualitatea unui atac nuclear masiv din partea Rusiei, Franța ar păstra suficiente forțe nucleare pentru a lansa un contraatac devastator. Componenta submarină a arsenalului francez este esențială în acest scenariu, deoarece submarinele ar supraviețui probabil unui prim atac și ar putea riposta decisiv. Această certitudine a represaliilor constituie un factor de descurajare puternic.

Riscuri politice și reacția altor state

Planurile ambițioase ale lui Emmanuel Macron se confruntă cu riscuri interne. O eventuală victorie a lui Marine Le Pen, liderul Frontului Național, în următoarele alegeri prezidențiale ar putea anula complet acest proiect strategic. Pe plan extern, o situație în care garanțiile SUA devin nesigure ar putea duce la prăbușirea sistemului de neproliferare nucleară, încurajând mai multe țări să își dezvolte propriile arsenale.

În acest timp, alte puteri europene analizează opțiunile. Programul nuclear al Marii Britanii este strâns legat de Statele Unite, limitându-i autonomia. În Germania și Suedia, deși există capacitatea tehnică, dezvoltarea de arme nucleare proprii este un subiect politic marginal. Polonia, în schimb, discută deschis la nivel înalt despre deținerea de armament nuclear, dar se confruntă cu o industrie subdezvoltată în domeniu. Varșovia pare mai degrabă interesată să găzduiască forțe nucleare americane sau franceze pe teritoriul său. Un program nuclear comun al Uniunii Europene pare, deocamdată, un scenariu puțin probabil pe termen scurt și mediu.