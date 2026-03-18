Iranul anunță lovirea a peste 100 de ținte în Israel ca răzbunare pentru Larijani

Garda Revoluționară Islamică (IRGC) din Iran a anunțat că a lovit peste 100 de ținte pe teritoriul Israelului, într-o operațiune descrisă drept o „răzbunare” directă pentru uciderea lui Ali Larijani, cel mai înalt oficial al securității naționale iraniene. În urma atacului, serviciile de urgență israeliene au confirmat decesul a două persoane în districtul Tel Aviv.

Peste 100 de ținte lovite

Într-o declarație oficială, Garda Revoluționară a transmis că rachetele sale au „lovit cu succes peste 100 de ținte militare și de securitate din inima” Israelului. Atacul masiv vine ca răspuns la eliminarea lui Larijani și a însoțitorilor săi, într-un bombardament care a avut loc luni noapte.

Iar pentru acest atac, Teheranul a declarat că a folosit un arsenal serios, incluzând rachete de tip Khorramshahr 4, Qadr, Emad și Khybershakan.

Sistemul de apărare israelian, pus la îndoială

Dar cum a fost posibil un asemenea atac, dacă e să ne luăm după cifrele iraniene? Explicația oficială de la Teheran este tranșantă și vizează direct capacitățile militare ale adversarului. IRGC susține că obiectivele au fost atinse datorită „prăbușirii” „sistemului de apărare multistratificat și ultramodern” al Israelului.

O afirmație gravă.

Cine a fost Ali Larijani

Asasinarea lui Ali Larijani, confirmată marți de presa de stat iraniană, a fost declanșatorul acestui val de violență. Considerat liderul de facto al Iranului în timpul războiului, Larijani era un apropiat al ayatollahului Ali Khamenei, liderul suprem care fusese și el ucis într-un atac aerian israelian la începutul conflictului, pe 28 februarie.

Pe bune, vorbim de eliminarea a două figuri centrale ale regimului într-un interval de câteva săptămâni. Bombardamentul de luni noapte a vizat direct apartamentul în care se afla Larijani.

Bilanțul tragic și contextul regional

Dincolo de propaganda de război, pe teren lucrurile sunt tragice. Un bărbat și o femeie au fost uciși de fragmentele explozive căzute în Ramat Gan, o localitate din districtul Tel Aviv.

Numai că acest conflict nu se limitează la granițele celor două țări. Tensiunile au un ecou mult mai larg, numărul soldaților americani răniți în războiul din Iran depășind deja 200 în șapte țări diferite. Cifra (care arată amploarea implicării americane) a fost confirmată de surse de la Washington.

În acest peisaj tensionat, orice speranță de dezescaladare pare îndepărtată. Surse indică faptul că Mojtaba Khamenei, o figură importantă a regimului, ar fi refuzat deja două propuneri de armistițiu venite din partea Statelor Unite.