Orientul Mijlociu fierbe 40 de morti in Beirut SUA pregatesc surprize in Ormuz

Președintele Iranului a confirmat uciderea ministrului Informațiilor într-un raid israelian, o acțiune ce adâncește și mai mult tensiunile deja uriașe din Orientul Mijlociu. La Teheran, zeci de mii de oameni au participat la funeraliile organizate pentru fostul șef al securității iraniene și încă un comandant de rang înalt, executați recent.

Aceste evenimente vin pe fondul unor amenințări reciproce și al unor acțiuni militare intense, cu Israelul continuând o strategie agresivă de „decapitare a puterii de la Teheran”. Pe bune, situația e fierbinte, iar Statele Unite par să aibă și ele planuri concrete pentru Strâmtoarea Ormuz.

Israelul isi intensifica atacurile

Intensitatea atacurilor din Iran este în creștere, a declarat Israel Katz, ministrul de Externe israelian. „Ne aflăm în plin proces de obținere a victoriei decisive”, a adăugat oficialul, subliniind că „Ministrul iranian al Informațiilor, Esmail Khatib, a fost si asasinat aseară – el fiind responsabil de sistemul de represiune și asasinate interne al regimului din Iran, precum și de promovarea amenințărilor externe”.

Dar nu doar Iranul este ținta. O clădire s-a prăbușit chiar în centrul Beirutului, într-o zonă înconjurată de sedii de companii și hoteluri, după un bombardament israelian care a făcut mai mult de 10 morți și zeci de răniți. Israelul susține că a lovit brațul financiar al Hezbollah și centre de comandă ale milițiilor aliate cu Iranul.

Neshat Berri, căpitan în cadrul Pompierilor din Beirut, a descris situația fără ocolișuri: „Beirutul nu este diferit de suburbiile din sud (fieful Hezbollah). Un inamic brutal duce un război împotriva Libanului, fără să facă distincție între civili, membri de partid sau militari. Are obiectivele sale și luptă pentru a le atinge, lovind oriunde își stabilește țintele”. Armata israeliană a ordonat evacuări în sudul Libanului, unde își continuă ofensiva împotriva Hezbollah.

Replici si victime de ambele parti

La rândul său, Iranul și milițiile aliate au atacat Israelul, rachete și drone, dar și muniție cu dispersie. Cel puțin doi oameni au fost uciși în apartamentul lor din orașul Ramat Gan. Teheranul amenințase cu represalii decisive, după eliminarea lui Ali Larijani – șeful securității iraniene, înmormântat miercuri. Larijani a fost considerat liderul de facto de la Teheran și a fost, potrivit informațiilor, cel mai înalt oficial iranian omorât după uciderea fostului lider suprem Ali Khamenei.

Dominic Waghorn, corespondent Sky News, a relatat despre devastarea din Beirut: „Localnicii spun că pe aici pe undeva era sediul ascuns al unei organizații de securitate. Dar atunci când bombardezi așa într-o zonă rezidențială distrugi un bloc întreg. 40 de oameni au murit aici, dar nu se știe câți erau civili, și câți erau membri ai organizației respective”. O fetiță de 4 ani a fost scoasă din dărâmături săptămâna trecută, suferind grave traumatisme și fiind acum în comă. Se juca cu fratele ei când o rachetă le-a distrus casa. Vă dați seama ce tragedie?

Frica, e drept că, vine din toate părțile pentru mulți iranieni. Bombardamentele neîncetate americane și israeliene, dar și teama că vor suporta repercusiuni din partea susținătorilor puterii de la Teheran, dacă sunt bănuiți că se opun regimului ayatollahilor, îi apasă. Astfel de martori au vorbit cu jurnaliștii de la BBC, vocea și identitatea fiindu-le protejate.

SUA pregatesc „surprize” in Strâmtoarea Ormuz

Comandamentul central al Statelor Unite a anunțat că aviația a folosit bombe cu penetrație pentru a distruge lansatoarele iraniene de rachete, ascunse în tuneluri subterane fortificate, de-a lungul coastei iraniene a Strâmtorii Ormuz. Strâmtoarea, o arteră vitală pentru comerțul mondial, rămâne un punct nevralgic.

Mark Rutte, secretarul general al NATO, a subliniat că „Toți suntem de acord, fireste, că strâmtoarea trebuie să se redeschidă. Și ceea ce știu este că aliații lucrează împreună, discutând cum să facă acest lucru. Care este cea mai bună modalitate de a proceda?”.

Numai că, președintele american Donald Trump amenințase anterior că Statele Unite ar putea renunța la eforturile de deblocare a Strâmtorii Ormuz, după ce a fost refuzat de aliații din NATO. Si totusi, Karoline Leavitt, purtător de cuvânt al Casei Albe, a transmis un mesaj clar: „Forțele militare ale Statelor Unite au multe capacități, așa cum ați putut observa în ultimele 18 zile. Și încă mai au câteva surprize pregătite. Nu le voi face publice pentru mass-media, dar fiți siguri că există un plan”.

Așadar, deși tensiunile militare escaladează rapid, iar victimele civile se adună, marile puteri par să aibă planuri bine definite. ce „surprize” ne rezervă viitorul în această zonă fierbinte a lumii.