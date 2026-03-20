Guvernul Portugaliei a aprobat joi un proiect de lege care permite plafonarea temporară a prețurilor la energie pentru gospodării și firme. Măsura vine ca protecție împotriva unei posibile crize energetice declanșate de tensiunile dintre SUA, Israel și Iran.

Condițiile pentru activarea plafonării

Mecanismul de protecție s-ar activa doar dacă prețurile la energie pentru consumatori cresc cu peste 70% sau depășesc de 2,5 ori media ultimilor cinci ani, adică un prag de 180 euro/MWh. La prima vedere, pare o măsură iminentă, dar lucrurile stau puțin diferit. Iar prețul actual pe piața angro iberică de electricitate (MIBEL) se situează mult sub acest nivel, la aproximativ 37,6 euro/MWh, deci nu există un pericol imediat.

Cum va funcționa intervenția statului

În cazul în care pragul de 180 de euro este atins, guvernul de la Lisabona ar declara oficial o criză energetică. Această decizie i-ar permite să intervină direct pentru a sprijini populația și majoritatea companiilor, prin limitarea prețurilor sau chiar prin stabilirea unor tarife sub costul de producție. Marile corporații sunt exceptate de la aceste măsuri de sprijin.

Dar cine va plăti pentru toate acestea, până la urmă? Costurile inițiale ale acestor intervenții ar urma să fie suportate de stat, urmând a fi recuperate ulterior, deși autoritățile nu au detaliat încă mecanismul exact de recuperare.

Plafonare cu o condiție strictă

Nu-i chiar așa simplu, însă. Plafonarea nu este un cec în alb. Cum vine asta? Ei bine, măsura ar fi însoțită de obligații clare de eficiență energetică pentru beneficiari.

gospodăriile ar trebui să își reducă consumul la 80% din nivelul înregistrat în anul anterior pentru a beneficia de prețul plafonat. În schimb, companiile ar trebui să scadă consumul și mai drastic, la 70% față de anul precedent.

O condiție deloc de neglijat.

Contextul global și avantajul Portugaliei

Decizia autorităților portugheze vine pe fondul unor îngrijorări globale tot mai mari privind costurile energiei. Atacurile recente ale Iranului asupra unor facilități energetice din Qatar, Arabia Saudită și Kuweit au dus la creșterea prețului petrolului Brent cu peste 3%, până la 110,83 dolari pe baril, iar prețurile gazelor în Europa au atins cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani.

Numai că Portugalia stă puțin diferit față de alte state europene. Țara este mai puțin dependentă de gazele naturale. Ba chiar, aproximativ 79% din energia electrică consumată în primele două luni ale anului a provenit din surse regenerabile (conform datelor oficiale), un factor care ar putea limita mare impactul unei crize energetice asupra economiei naționale.