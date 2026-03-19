Rusia avertizează cele 6 țări care se alătură coaliției SUA în Strâmtoarea Ormuz

Ministerul de Externe de la Moscova a transmis joi un avertisment dur. Orice ţară care se alătură coaliţiei propuse de Statele Unite pentru escortarea navelor prin Strâmtoarea Ormuz va deveni, conform legislaţiei internaţionale, parte în conflictul din Orientul Mijlociu. Mai mult, ar fi considerată complice a americanilor şi israelienilor în agresiunea împotriva Iranului.

Poziția fermă a Moscovei

Diplomația rusă, prin vocea purtătoarei de cuvânt Maria Zaharova, a subliniat că soluția nu este una militară. „Poziţia Rusiei în această chestiune rămâne nemodificată. Pornim de la faptul că o soluţie pentru reluarea navigaţiei prin Strâmtoarea Ormuz trebuie căutată la masa negocierilor”, a declarat Zaharova.

Iar Moscova nu se oprește aici. A reafirmat că întreaga campanie militară a Israelului şi a Statelor Unite împotriva Iranului este nejustificată şi neprovocată. Rușii cer încetarea imediată a ostilităţilor și activarea canalelor politice și diplomatice.

Șase țări răspund apelului american

Inițiativa aparține președintelui american Donald Trump, care le-a cerut aliaţilor SUA să desfăşoare nave militare în Strâmtoarea Ormuz, o cale maritimă vitală. Pe aici se transporta, înainte de război, o cincime din petrolul şi gazul natural lichefiat din lume. Și, până la urmă, șase state au răspuns prezent.

Franța, Regatul Unit, Germania, Italia, Țările de Jos și Japonia au condamnat joi, într-un comunicat comun, atacurile iraniene asupra infrastructurilor energetice civile din Golf. „Solicităm un moratoriu imediat și general asupra atacurilor împotriva infrastructurilor civile, în special a instalațiilor petroliere și gaziere”, au transmis acestea. Mai mult, țările semnatare s-au arătat deschise să ajute la securizarea zonei: „ne declarăm gata să contribuim la eforturile necesare pentru a garanta securitatea tranzitului în strâmtoare”.

Teheranul nu dă înapoi

Numai că Iranul, bombardat de americani şi israelieni din 28 februarie, a blocat efectiv traficul maritim pe această rută. A atacat, în paralel, cu rachete şi drone ţările din regiune unde sunt amplasate baze militare americane. V-ați gândit vreodată ce înseamnă blocarea a 20% din petrolul mondial?

Ambasadorul iranian în Africa de Sud, Mansour Shakib Mehr, a afirmat miercuri că Teheranul îşi va continua riposta militară. Acesta a invocat „dreptul legitim la autoapărare” atâta timp cât țara sa resimte o ameninţare. Iar preşedintele Parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, a fost și mai tranșant. El a afirmat marţi că traficul prin strâmtoare nu va reveni niciodată la statutul său de dinainte de război. E drept că, în ultimele zile, Iranul a autorizat trecerea câtorva nave din ţări considerate aliate, dar a avertizat că le va bloca pe cele din ţări considerate ostile.

Criza în cifre se adâncește

Trecerea strategică pentru transportul de hidrocarburi, care desparte Peninsula Arabică de Iran, este acum un punct fierbinte al planetei. Înainte de conflict, pe aici tranzita 20% din ţiţeiul mondial şi aproape 20% din gazul natural lichefiat.

Cifrele sunt uriașe.

În prezent, situația este dramatică. Aproximativ 3.200 de nave cu 20.000 de marinari la bord sunt blocate în zonă. Chiar în aceste momente, o reuniune de criză a Organizaţiei Maritime Mondiale (OMI) se desfăşoară la Londra, în încercarea de a găsi măsuri practice pentru asigurarea securităţii în Strâmtoarea Ormuz.