Soldați ruși s-au predat unui robot ucrainean crezând că luptă cu oameni

Mai mulți militari ruși au capitulat pe frontul din Ucraina după ce au fost atacați de un robot de luptă, fără să realizeze că focul de armă nu provenea de la un soldat. Incidentul, care subliniază noua realitate a războiului tehnologizat, a avut loc pe direcția Guliaipole.

Potrivit informațiilor prezentate de șeful grupului de pregătire de luptă al Batalionului 131 Independent de Recunoaștere, cunoscut sub numele de Mengel, luptătorii ruși au auzit o mitralieră și au decis să se predea. Sursa Adevarul relatează că abia ulterior s-a descoperit că focurile de armă proveneau de la un complex robotic terestru operat de la distanță de armata ucraineană.

Ce a declanșat capitularea neașteptată

Militarii ucraineni folosesc tot mai des sisteme robotice în operațiuni de curățare a localităților, atât ca unități de luptă independente, cât și integrate în grupuri tactice. În acest caz, prezența robotului înarmat a fost suficientă pentru a convinge soldații ruși să renunțe la luptă. „Nu conta cine trăgea cu acea mitralieră asupra lor. Pentru ei a fost suficient ca să ia decizia corectă”, a explicat Mengel.

Deși robotul a inițiat contactul, operațiunea a fost supervizată de trupele ucrainene. „În spatele acestui complex robotic se aflau soldații noștri, care i-au luat pe acești luptători sub controlul focului și i-au adus în captivitate”, a declarat un militar ucrainean. Nu este primul incident de acest fel, armata ucraineană folosind roboți și în alte operațiuni de capturare a inamicilor.

Tactica patrulelor robotizate și importanța prizonierilor

Capturarea soldaților inamici este o prioritate pentru Ucraina, deoarece contribuie la creșterea „fondului de schimb”, esențial pentru eliberarea prizonierilor de război ucraineni. Roboții sunt folosiți în misiuni de recunoaștere și căutare, unde contactul cu inamicul este aproape inevitabil. „Avem echipe care operează pe jos. Ele desfășoară misiuni de recunoaștere și căutare în localitățile unde inamicul a reușit să pătrundă și să își stabilească poziții”, a adăugat Mengel.

În timpul acestor misiuni, când pozițiile inamicului sunt expuse, izbucnește lupta. Adversarul este fie neutralizat, fie se predă, iar militarii ucraineni spun că acceptarea capitulării este importantă pentru a menține posibilitatea schimburilor de prizonieri.

„Mașinile luptă, nu oamenii”: Noua generație de sisteme de luptă

Ministerul ucrainean al Apărării subliniază că războiul modern impune o regulă tot mai clară: „mașinile luptă, nu oamenii”. Ucraina a trecut deja la utilizarea unei noi generații de sisteme robotice terestre, cu operatori specializați care gestionează logistica, evacuează răniți și controlează drone de luptă fără a se expune direct pericolului. Un robot poate evacua un rănit de pe câmpul de luptă, în timp ce operatorul îl controlează dintr-un post de comandă sigur.

Versiunile grele ale acestor platforme robotice pot transporta până la 500 de kilograme de încărcătură și pot parcurge zeci de kilometri pe teren accidentat. Funcționalitatea lor este extinsă, fiind folosite pentru transport logistic, recuperarea altor drone sau livrări pe câmpul de luptă, protejând viețile soldaților.

Cum sunt pregătiți operatorii și ce tehnologie folosesc

Postul unui operator pentru drone terestre seamănă cu un mic centru de comandă. Echipamentele includ drone pe șenile sau roți, console de control, laptopuri sau tablete robuste, stații de încărcare și sisteme de comunicații. Fiecare platformă este dotată cu camere pentru zi și noapte și canale securizate de transmitere a datelor. Echipajele dispun și de sisteme de război electronic și kituri de reparații.

Pregătirea operatorilor începe cu instruirea militară de bază și continuă cu o etapă profesională intensivă. Aceasta include medicină tactică avansată, operarea sistemelor hardware-software, navigație, comunicații radio și exerciții de control al dronelor. Consola de control este elementul central, fiind proiectată pentru a oferi comunicații stabile cu latență minimă și protecție împotriva interferențelor inamice.