SUA trimit 5.000 de pușcași marini în Ormuz pentru un posibil asalt terestru

O eventuală operațiune militară a Statelor Unite pentru a securiza Strâmtoarea Ormuz ar putea extinde un conflict armat „cu săptămâni, dacă nu cu luni”. În acest sens, armata americană a anunțat deja desfășurarea a 5.000 de pușcași marini în regiune, luând în calcul inclusiv o posibilă operațiune terestră pe insula iraniană Kharg.

Un război prelungit cu luni

Miza este uriașă. Prin Strâmtoarea Ormuz, o arteră critică pentru piața energetică, trece aproximativ 20% din aprovizionarea mondială cu petrol. Surse familiarizate cu discuțiile de la Washington avertizează că o intervenție directă pentru a asigura libertatea navigației ar avea un cost ridicat în timp. „Acest lucru ar putea prelungi războiul cu până la două luni”, a declarat una dintre surse.

Deja, în urma amenințărilor iraniene, multe nave evită zona. Imaginile din satelit din Golful Persic arată numeroase tancuri petroliere care așteaptă în afara strâmtorii, de teama unor potențiale atacuri. Asigurarea navigației în siguranță a devenit acum un obiectiv de război declarat al administrației Trump.

5.000 de pușcași marini și o insulă strategică

Armata americană a confirmat că 5.000 de pușcași marini vor fi desfășurați în regiune, iar forțe suplimentare sunt pregătite de trimitere. oficialii americani vor să mențină „toate opțiunile pe masă”.

Iar una dintre aceste opțiuni, deloc de neglijat, este posibilitatea unei operațiuni terestre pe insula Kharg din Iran. Aceasta este situată strategic în centrul strâmtorii, iar forțele americane au atacat deja ținte acolo în weekend.

Trump, izolat de aliați

Până în prezent, multe țări au refuzat să participe la coaliția regională propusă de Donald Trump pentru a securiza navigația în strâmtoare. Reacția președintelui american? A declarat că „nu este surprins” de această rezistență, adăugând că a considerat de mult timp NATO ca fiind „o stradă cu sens unic”.

V-ați întrebat de ce Trump pare atât de încrezător pe cont propriu? Chiar el oferă răspunsul. „Cheltuim sute de miliarde de dolari pe an pentru apărarea acelor țări, dar ele nu fac nimic pentru noi, mai ales în perioadele dificile.”

Un mesaj tranșant.

Până la urmă, liderul de la Casa Albă a spus-o direct, fără ocolișuri. Succesele recente împotriva Iranului înseamnă că „nu avem nevoie și nu dorim ajutorul țărilor NATO, al Japoniei, Australiei sau Coreei de Sud – suntem cea mai puternică țară din lume și nu avem nevoie de ajutorul nimănui”.

Sprijin israelian din umbră

Singurul sprijin notabil pare să vină din partea Israelului. Prim-ministrul Benjamin Netanyahu a confirmat că, în urma unei discuții telefonice cu Donald Trump, cei doi au convenit să coopereze în problema Strâmtorii Ormuz. „Există o coordonare între forțele noastre aeriene și marine. Vom ajuta atât prin acțiuni indirecte care pun o presiune imensă asupra regimului iranian, cât și prin operațiuni directe. Există multe alte surprize în viitor”, a afirmat liderul de la Tel Aviv.

Numai că, pentru moment, lucrurile stau puțin diferit. O sursă israeliană a clarificat că asistența se limitează la sprijin din partea serviciilor de informații, nu la acțiuni cinetice (adică atacuri directe). Oficialul a adăugat însă o nuanță care lasă loc de interpretări: „Dar acest lucru se poate schimba întotdeauna”.