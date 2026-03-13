Venezuela și Columbia anulează brusc întâlnirea prezidențială

Guvernele Venezuelei și Columbiei au anunțat joi, în mod neașteptat, anularea unei vizite oficiale mult așteptate între liderii celor două state. Întâlnirea, programată pentru vineri la granița comună, a fost contramandată din cauza unor circumstanțe de „forță majoră”, conform unui comunicat oficial care lasă loc multor interpretări.

Miza discuțiilor anulate

Negocierile ar fi marcat un moment important. Ar fi fost prima întâlnire oficială a președintei interimare a Venezuelei, Delcy Rodríguez, cu un alt lider latino-american de la preluarea mandatului. Pe agendă se aflau subiecte extrem de sensibile și importante pentru ambele națiuni. Liderul venezuelean urma să discute cu președintele columbian Gustavo Petro despre securitatea la frontieră, o zonă măcinată de prezența grupărilor armate ilegale și de traficul de droguri. Un alt punct cheie era posibilitatea ca Venezuela să exporte gaz natural către Columbia, un acord cu potențiale beneficii economice majore.

Un anunț laconic, fără explicații

Într-o declarație comună publicată de Ministerul de Externe al Venezuelei, guvernele au invocat sec circumstanțe de „forță majoră”. Nu au fost oferite alte detalii, precizându-se doar că întâlnirea va fi reprogramată la o dată ulterioară. Iar în aceeași declarație se menționează că guvernele celor două țări rămân „angajate în consolidarea cooperării și a relațiilor bilaterale”.

Până la urmă, ce înseamnă această forță majoră?

Intervenția lui Donald Trump

Numai că, la scurt timp înainte de anunțul anulării, Președinția Columbiei a informat că liderul Gustavo Petro a avut o discuție telefonică cu președintele SUA, Donald Trump. Potrivit comunicatului, liderul american i-a urat „succes” lui Petro pentru întâlnirea cu Rodríguez. E drept că declarația oficială subliniază că Petro își menține invitația de a se întâlni cu omologul său venezuelean, dar sincronizarea evenimentelor ridică serioase semne de întrebare.

Contextul politic tensionat

Această anulare vine într-un context politic extrem de volatil pentru Venezuela. Lidera interimară, Delcy Rodríguez, i-a luat locul la începutul lunii ianuarie fostului președinte, Maduro. Acesta din urmă a fost capturat de Statele Unite în urma unui atac desfășurat la Caracas și se află în prezent într-o închisoare din New York. Fostul lider este judecat în SUA pentru acuzații grave de trafic de droguri, un detaliu care complică orice discuție despre securitatea la granița columbiană.