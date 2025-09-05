Cum te fac băncile să plătești mai mult fără să știi. 5 comisioane ascunse. Pentru majoritatea oamenilor, relația cu banca este una inevitabilă. Indiferent că vorbim despre un card de salariu, un credit ipotecar, un cont de economii sau o simplă plată online, fiecare dintre aceste servicii vine la pachet cu comisioane. La început, ele par nesemnificative: câțiva lei aici, câțiva lei acolo. Însă, la final de lună sau de an, totalul poate fi surprinzător de mare.

Băncile au învățat să își construiască veniturile nu doar din dobânzi, ci și din aceste costuri adăugate subtil. De multe ori, clienții nu citesc cu atenție contractele sau nu verifică extrasele de cont, astfel încât comisioanele devin o „taxă invizibilă” suportată fără protest.

Un comision nu este altceva decât o plată pentru un serviciu oferit de bancă. În teorie, este normal: banca administrează banii, procesează tranzacțiile și își asumă riscuri. În practică, multe comisioane nu sunt clare sau transparente. Ele apar în contracte scrise cu litere mici sau sunt mascate sub denumiri tehnice greu de înțeles pentru clienți.

În plus, băncile folosesc adesea pachete de servicii, în care comisioanele sunt incluse global, fără ca fiecare cost să fie explicat separat. Astfel, consumatorul nu știe exact pentru ce plătește și cât.

Primul comision ascuns: administrarea contului

Cel mai întâlnit exemplu este comisionul de administrare a contului. Practic, banca îți percepe o sumă lunară doar pentru că îți păstrează banii. Chiar dacă tu nu faci nicio tranzacție, contul este considerat un serviciu activ.

În multe cazuri, suma nu este mare – între 5 și 15 lei pe lună. Însă, pe parcursul unui an, acest comision ajunge la 60-180 de lei. Dacă ai mai multe conturi la bănci diferite, suma se dublează sau chiar se triplează. Mulți clienți nici nu observă aceste plăți, pentru că sunt retrase automat.

Comisioanele pentru retragerile de numerar

Un alt tip de comision „ascuns” este cel pentru retragerea de numerar. Deși pare normal să îți poți scoate banii proprii fără costuri, băncile percep taxe atunci când folosești un bancomat care nu aparține rețelei lor.

De exemplu, retragerea a 200 de lei de la un bancomat al altei bănci poate aduce un comision de 5-10 lei. Dacă faci asta de câteva ori pe lună, costurile devin semnificative. În plus, există și un comision procentual la retragerile în valută, ceea ce face ca sumele să fie și mai mari atunci când călătorești în străinătate.

Comisioanele pentru plăți și transferuri

Deși în epoca digitală multe transferuri sunt gratuite, există încă situații în care băncile percep comisioane pentru plăți online sau pentru transferurile interbancare. Sumele variază de la câțiva bani până la câțiva lei per tranzacție.

Partea problematică este că aceste comisioane nu sunt mereu anunțate clar. Un client descoperă abia pe extras că a plătit 2-3 lei pentru fiecare transfer, ceea ce, la câteva zeci de tranzacții pe lună, devine un cost semnificativ.

Comisioanele de conversie valutară

Unul dintre cele mai „invizibile” comisioane este cel de conversie valutară. Atunci când plătești cu cardul într-o altă monedă decât cea a contului, banca aplică un curs valutar propriu. Acesta este de regulă mai dezavantajos decât cursul oficial al BNR.

Diferența pare mică – câțiva bani la un euro sau la un dolar –, dar la tranzacții mari, costurile se acumulează. De exemplu, pentru o vacanță în străinătate în valoare de 1.000 de euro, pierderea poate fi de 50-100 de lei doar din diferența de curs. Acesta este, practic, un comision mascat.

Comisioanele pentru inactivitate sau servicii speciale

Există și comisioane percepute pentru inactivitate. Dacă nu folosești un cont timp de câteva luni, banca poate aplica o taxă de administrare suplimentară. Alteori, servicii precum eliberarea rapidă a unui extras, modificarea limitelor de tranzacție sau înlocuirea cardului pierdut vin cu costuri ascunse.

Aceste comisioane nu sunt evidente la început, dar apar în momente neașteptate, atunci când ai cea mai mare nevoie de un serviciu.

Cum ajungem să plătim mai mult fără să realizăm

Partea periculoasă este că aceste comisioane sunt mici și recurente. Tocmai pentru că nu reprezintă o sumă mare, oamenii nu le observă sau nu le consideră importante. Însă, pe termen lung, ele se transformă într-o pierdere semnificativă.

Un client obișnuit poate ajunge să plătească între 300 și 600 de lei pe an doar din comisioane, fără să conștientizeze. La nivelul a milioane de clienți, aceste sume reprezintă miliarde de lei încasate de bănci.

Cum poți evita comisioanele inutile

Deși par inevitabile, comisioanele pot fi reduse sau chiar eliminate prin câteva strategii simple: alegerea pachetelor de cont fără costuri de administrare, folosirea bancomatelor proprii ale băncii, evitarea conversiilor valutare inutile și monitorizarea atentă a extraselor de cont.

Tot mai multe bănci digitale oferă conturi fără comisioane, ceea ce forțează și băncile tradiționale să își regândească politica de tarife.

Băncile oferă servicii indispensabile în lumea modernă, dar aceste servicii vin cu un preț. Comisioanele nu sunt mereu transparente și pot eroda bugetul personal fără să îți dai seama.

Adevărul este că băncile mizează pe neatenția clienților. Cu cât suntem mai informați și mai atenți la detalii, cu atât putem evita aceste costuri ascunse. În cele din urmă, controlul nu stă doar în mâinile băncilor, ci și în ale noastre.