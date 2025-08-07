În ultimii patru ani, ROBOR s-a transformat dintr-un simplu indice financiar într-o sursă de stres major pentru zeci de mii de români care și-au făcut planuri de viață pe termen lung, bazându-se pe stabilitate. Peste 190.000 de persoane care au ales credite cu dobândă variabilă în lei – fie pentru locuință, fie pentru nevoi personale – au simțit din plin efectele unei creșteri constante, agresive și greu de anticipat.

Cei mai mulți dintre ei au accesat finanțări prin programul Prima Casă / Noua Casă, mizând pe promisiunea unui început solid. Însă în locul unui viitor mai sigur, s-au trezit prinși într-o spirală a datoriilor. Chiar dacă ROBOR a dat semne de ușoară relaxare în ultimele luni, este vorba despre scăderi minore, lipsite de impact real. De exemplu, o diminuare de la 6,77% la 6,76%, apoi la 6,61% pe an, nu schimbă cu adevărat calculele din buzunarul unui debitor.

ROBOR, coșmarul românilor. Se anunță ani grei pentru cei cu credite

Valoarea ROBOR-ului a urmat o traiectorie agresivă în ultimii ani. În ianuarie 2025, indicele înregistra 5,92%. Ulterior, pe fondul tensiunilor politice și a incertitudinilor legate de alegerile prezidențiale, valorile au sărit din nou. După turul al doilea al alegerilor, ROBOR a început o ușoară scădere, dar și aici vorbim despre un recul infim – de la 7,48% la 7,37%.

Impactul asupra ratelor este vizibil. Dacă luăm ca exemplu un credit de 200.000 de lei pe 30 de ani, în iulie 2021 rata lunară era de 1.013 lei, când ROBOR-ul era de doar 1,5%. În iulie 2025, aceeași rată a ajuns la 1.711 lei, cu un indice la 6,70%. Asta înseamnă o creștere de peste 69% – o diferență semnificativă, care a dezechilibrat bugetele familiilor și a transformat un plan pe termen lung într-o povară zilnică.

„ROBOR a devenit în ultimii ani o piatră de moară în buzunarele românilor cu credite” – o concluzie care reflectă realitatea a mii de oameni care nu își mai pot gestiona confortabil obligațiile lunare.

IRCC, o alegere mai inspirată pentru cei care au anticipat corect

Pe partea cealaltă a baricadei, aproximativ 400.000 de români au optat pentru credite calculate în funcție de IRCC – indicele de referință pentru creditele consumatorilor. Deși nici aceștia nu au fost scutiți de scumpiri, majorările au fost mai ușor de suportat.

Un exemplu concret: pentru un credit ipotecar de 200.000 de lei, pe 30 de ani, în primul trimestru al anului 2020, rata era de 1.124 lei (cu IRCC la 2,41%). În iulie 2025, rata a ajuns la 1.545 lei (cu IRCC la 5,55%). Deși e o diferență sesizabilă, ea este mult mai mică decât în cazul ROBOR, iar ritmul de creștere a fost mai lent, oferind oamenilor o oarecare posibilitate de adaptare.

„Românii care au ales să plătească în funcție de IRCC au ieșit mult mai bine” – este observația care diferențiază două destine financiare: unul sufocat de scumpiri accelerate, altul afectat, dar nu complet destabilizat.