Motorina standard costa 10,97 lei pe litru într-o stație verificată de Realitatea, potrivit relatării publicate pe 5 noiembrie 2026. La VhExtraOil din Eforie Nord, prețul identificat pe 4 noiembrie era de 10,75 lei pe litru. Pentru un șofer care cumpără 50 de litri, diferența dintre cele două prețuri este de 11 lei.

Acestea sunt prețuri din locuri diferite, nu un tarif valabil în toată țara. La 10,97 lei pe litru, 50 de litri costă 548,50 lei. La 10,75 lei pe litru, aceeași cantitate costă 537,50 lei. Calculul compară numai prețul motorinei standard, fără alte cheltuieli de drum.

Prețurile diferă și între stațiile din București

În vestul Capitalei, stațiile verificate în după-amiaza de 4 noiembrie 2026 afișau următoarele prețuri pentru motorina standard:

Petrom: 10,91 lei pe litru.

OMV: 10,97 lei pe litru.

Rompetrol: 10,97 lei pe litru.

MOL: 10,97 lei pe litru.

Lukoil: 10,92 lei pe litru.

SOCAR: 10,94 lei pe litru.

Între Petrom și stațiile care afișau 10,97 lei pe litru în această comparație, diferența era de 6 bani pe litru. Pentru 50 de litri, ea înseamnă 3 lei. Diferența de 22 de bani față de Eforie Nord nu trebuie confundată cu una dintre stații aflate pe aceeași stradă: prețul de 10,75 lei a fost identificat la VhExtraOil, pe DN39, în județul Constanța.

Reducerea taxei este inclusă în prețul de la pompă

Prețurile au fost afișate după ce Guvernul a prelungit perioada în care se aplică măsuri speciale pe piața carburanților. Hotărârea Guvernului nr. 937, adoptată pe 30 octombrie 2026, prelungește această perioadă pentru trei luni, de la 1 noiembrie 2026 până la 1 februarie 2027.

Una dintre măsuri reduce acciza, adică taxa inclusă în prețul motorinei standard. Pentru prima jumătate a lunii noiembrie, reducerea relatată de Realitatea este de 25%. Ministerul Finanțelor stabilește nivelul la fiecare două săptămâni, în cadrul unui mecanism care permite o reducere între 5% și 25%.

Potrivit calculelor autorităților prezentate de Realitatea, reducerea de la începutul lunii noiembrie înseamnă aproximativ 85 de bani pe litru, cu TVA inclus. Aceasta nu este o sumă pe care șoferul o primește separat: efectul este deja cuprins în prețul afișat. Pentru 50 de litri, 85 de bani pe litru ar însemna 42,50 lei, dacă restul condițiilor de preț ar rămâne aceleași.

Următoarea schimbare depinde de decizia pentru a doua jumătate a lunii

Fără reducere, prețul de 10,97 lei pe litru ar putea trece de 11,80 lei, dar numai în calculul care păstrează neschimbate celelalte condiții de piață. Guvernul a luat în calcul și un preț mediu de 10,90 lei pe litru. A estimat că, dacă măsura nu era prelungită, nivelul ajungea la circa 11,75 lei începând cu 1 noiembrie. Niciuna dintre aceste sume nu este un preț afișat la pompă.

Nivelul reducerii pentru următoarele două săptămâni urmează să fie stabilit de Ministerul Finanțelor. Prețul plătit la alimentare rămâne cel afișat de fiecare stație în ziua cumpărării.