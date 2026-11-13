Poți primi bani dacă îți îngrijești părintele vârstnic acasă, dar nu doar pentru că este în vârstă. Dacă este evaluat ca dependent, poți cere să fii plătit ca îngrijitor informal; dacă are handicap grav și drept la asistent personal, poți cere să fii angajat de primărie. Primul pas este la serviciul de asistență socială al primăriei unde locuiește părintele.

Cine primește banii și cât

Nu toate sumele ajung la cel care îngrijește părintele. Cele cinci drepturi de mai jos au condiții și instituții diferite.

Dreptul și condiția Cine primește banii Cum se cere și ce se poate combina Îngrijitor informal: părintele este evaluat ca dependent, iar îngrijitorul își reduce programul de lucru la jumătate. Îngrijitorul primește o indemnizație brută egală cu jumătate din salariul de bază brut al îngrijitorului la domiciliu, la nivelul de pornire. Cerere și contract la serviciul social al primăriei. Posibilitatea de a primi și alte drepturi se verifică pentru cazul concret. Asistent personal: părintele are handicap grav și drept la asistent. Persoana angajată primește salariu de la primărie. Dosar de angajare la primărie; angajarea se face în maximum 30 de zile. Nu se acordă împreună cu indemnizația aleasă în locul asistentului. Indemnizație în locul asistentului personal: părintele cu handicap grav alege această variantă. Părintele primește echivalentul salariului net al asistentului personal aflat la nivelul de pornire. În Sectorul 3 din București, suma este de 2.699 de lei lunar de la 1 iulie 2026. Opțiune scrisă la direcția de asistență socială și protecția copilului, DGASPC; este nevoie de acordul scris al direcției. Înlocuiește asistentul personal. Indemnizație de însoțitor din sistemul de pensii: părintele este pensionar de invaliditate încadrat în gradul I. Părintele primește 2.163 de lei lunar din iulie 2026, pe lângă pensie. Dreptul ține de pensia de invaliditate, nu de vârsta părintelui. Alte posibile cumuluri se verifică la instituțiile plătitoare. Prestații proprii ale adultului cu handicap grav. Părintele primește 529 de lei indemnizație lunară și 199 de lei pentru cheltuieli personale, la valorile din 2026. Sunt drepturi distincte de alegerea dintre asistent personal și indemnizația care îl înlocuiește.

Când poți fi îngrijitor informal

Părintele nu are nevoie de certificat de handicap pentru această formă de sprijin. Are însă nevoie de o evaluare care să stabilească faptul că depinde de ajutorul altcuiva pentru activitățile zilnice. Conform Legii nr. 17/2000, îngrijitorul informal poate primi indemnizație dacă își reduce programul la jumătate de normă și încheie contract cu serviciul public de asistență socială al primăriei. Poate fi copilul părintelui, altă rudă sau o altă persoană.

Indemnizația nu este jumătate din salariul tău. La calcul se ia salariul de bază brut stabilit pentru îngrijitorul la domiciliu la nivelul de pornire. Dacă această bază ar fi, de exemplu, 4.000 de lei brut, jumătate înseamnă o indemnizație de 2.000 de lei brut. Din ea se fac reținerile fiscale aplicabile; suma primită în mână depinde de baza folosită și de rețineri, așa că valoarea pentru cazul tău trebuie cerută serviciului social.

Perioada în care lucrezi cu program redus se ia în calcul ca vechime la normă întreagă, pe baza adeverinței de la serviciul social. Programul redus este o condiție a acestui sprijin, nu o cerință pentru orice persoană care își ajută părintele acasă.

Când poți primi salariu ca asistent personal

Dacă părintele are certificat de handicap grav și drept la asistent personal, Legea nr. 448/2006 permite angajarea unui membru al familiei. Contractul de muncă se încheie cu primăria localității unde părintele are domiciliul sau reședința. Tu primești salariul, iar programul este de cel mult opt ore pe zi, în medie, și 40 de ore pe săptămână.

Trebuie să ai cel puțin 18 ani, capacitate deplină, sănătate potrivită pentru această muncă și să nu ai condamnări incompatibile. Ca fiu sau fiică, ești exceptat de la condiția absolvirii învățământului general obligatoriu; excepția se aplică și altor rude și afini până la gradul al IV-lea, precum și soțului sau soției. Normele de aplicare ale legii prevăd angajarea în maximum 30 de zile, iar contractul încetează la decesul persoanei îngrijite.

Salariul tău concret depinde de încadrarea făcută de primăria care te angajează. Ca reper pentru nivelul de pornire, indemnizația egală prin lege cu salariul net al asistentului personal este de 2.699 de lei pe lună pentru beneficiarii din Sectorul 3 București, potrivit DGASPC Sector 3, de la 1 iulie 2026. Aceasta nu este o sumă garantată pentru orice asistent personal din țară.

Când părintele poate alege indemnizația

Adultul cu handicap grav poate alege în scris indemnizația lunară în locul asistentului personal. Opțiunea se depune la DGASPC și produce efecte după acordul scris al direcției. Banii îi revin părintelui, nu automat copilului care îl îngrijește. Pentru handicapul vizual grav se aplică reguli speciale, astfel că alegerea nu funcționează în același fel.

Indemnizația nu se plătește în anumite situații, între care șederea mai mult de o lună într-un centru rezidențial cu întreținere din fonduri publice, îngrijirea de către un asistent personal profesionist sau privarea de libertate. Separat, adultul cu handicap grav are prestațiile proprii din tabel. Valorile de 529 de lei și 199 de lei pentru 2026 rezultă din procentele stabilite de Legea nr. 448/2006, aplicate la valoarea de referință de 660,2 lei și rotunjite în favoarea beneficiarului.

Cine primește indemnizația de însoțitor

Indemnizația de însoțitor din Legea nr. 360/2023 aparține pensionarului de invaliditate încadrat în gradul I. Nu este un salariu pentru copilul care îl îngrijește și nu se acordă automat unui pensionar pentru limită de vârstă. Dacă un fost pensionar de invaliditate trece la pensia pentru limită de vârstă, dreptul de a opta pentru asistent personal se menține în condițiile legii.

Indemnizația reprezintă jumătate din salariul minim brut al lunii de plată. De la 1 iulie 2026, salariul minim brut stabilit prin Hotărârea Guvernului nr. 146/2026 este de 4.325 de lei: jumătate înseamnă 2.162,50 lei, iar suma lunară comunicată de Casa Națională de Pensii Publice este de 2.163 lei. Se plătește pensionarului în afara pensiei.

Ce acte pregătești și în ce ordine

Începe cu situația părintelui: are deja certificat de handicap grav, are pensie de invaliditate gradul I sau are nevoie de evaluarea dependenței? Actele și instituția care plătește diferă după răspuns.

Mergi la serviciul de asistență socială al primăriei unde părintele are domiciliul. Cere evaluarea nevoilor lui și precizează dacă urmărești îngrijirea informală, un serviciu de îngrijire acasă sau evaluarea pentru handicap. În București, te adresezi serviciului sectorului competent. Pentru certificatul de handicap, pregătește cererea-tip, actele de identitate, referatul medicului specialist, scrisoarea medicului de familie la prima prezentare, biletele de externare și investigațiile dacă există, ancheta socială și actele privind veniturile: adeverință de salariat, decizie și talon de pensie sau dovada lipsei veniturilor. Depune dosarul la primărie sau la DGASPC. Conform procedurii de evaluare din 2012, primăria îl transmite în cinci zile lucrătoare, iar evaluarea se face în maximum 60 de zile de la înregistrarea la serviciul de evaluare. Pentru îngrijitor informal, depune la serviciul social cererea, acordul părintelui, actele de identitate, fișa de evaluare socială și medicală, actele medicale, dovezile de venit, actele privind locuința și adeverința de la angajator pentru programul redus. DGASPC Sector 6 București cere ulterior și cazier, certificat de integritate comportamentală și adeverință medicală. Verifică lista cerută în localitatea părintelui; după evaluare, contractul se încheie cu serviciul social. Pentru angajarea ca asistent personal, depune la primăria competentă cererea, actele de identitate și de stare civilă, actele de studii, cazierul, adeverința medicală, acordul părintelui și declarația cerută de normele de angajare. Dacă părintele alege indemnizația în locul asistentului, depune opțiunea scrisă la DGASPC.

Dacă părintele nu se poate deplasa, evaluarea pentru certificatul de handicap se poate face la domiciliu, pe baza scrisorii medicale și a anchetei sociale. Dacă solicită îngrijire la domiciliu ca serviciu social, primăria stabilește dacă are de plătit o contribuție. Potrivit Legii asistenței sociale nr. 292/2011, aceasta poate ajunge până la 60% din venitul său lunar, dar nu poate depăși costul serviciului.

Ce faci dacă primești un refuz

Cere răspunsul și motivul în scris de la instituția la care ai depus cererea: serviciul social pentru îngrijirea informală sau serviciile acasă, primăria pentru angajarea ca asistent personal, DGASPC pentru drepturile legate de handicap ori casa de pensii pentru indemnizația de însoțitor. Astfel poți vedea ce condiție sau act a dus la refuz și poți cere verificarea deciziei la instituția care a emis-o.

Pentru o decizie privind serviciile sociale ale părintelui vârstnic, plângerea prealabilă se depune, de regulă, în 30 de zile de la comunicarea actului, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004. Este cererea prin care soliciți instituției să își revadă decizia. Acest termen nu înlocuiește termenul de evaluare pentru handicap sau pe cel de angajare a asistentului personal.

Întrebări frecvente

Poate fi angajată ca asistent personal și o persoană care nu este rudă?

Da, dacă îndeplinește condițiile de vârstă, sănătate, capacitate și cazier. Excepția de la condiția de studii este însă pentru soț sau soție și pentru rudele și afinii până la gradul al IV-lea.

Contează dacă părintele are un contract de întreținere?

Da, poate conta pentru îngrijirea informală. Procedura publicată de DGASPC Sector 6 exclude de la această formă de sprijin persoanele vârstnice care au un contract de întreținere; serviciul social competent verifică situația concretă.

Poți primi zile libere dacă părintele are o problemă medicală gravă?

Ca salariat, poți cere cinci zile lucrătoare de concediu de îngrijitor plătit pe an pentru o rudă sau o persoană din gospodărie cu o problemă medicală gravă. Concediul este un drept distinct de indemnizațiile pentru îngrijire.

Se plătește indemnizația de însoțitor dacă părintele are mai multe pensii?

Dacă este pensionar de invaliditate gradul I și are pensii din mai multe sisteme, indemnizația de însoțitor se acordă numai de ultimul sistem de asigurări în care a fost asigurat, potrivit Casei Naționale de Pensii Publice.

Surse verificate la 13 noiembrie 2026: Legea nr. 17/2000 și Grila națională de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice; Ordinul nr. 955/2023 privind contractul de îngrijire informală; Legea nr. 448/2006 și Hotărârea Guvernului nr. 268/2007; procedura-cadru de evaluare a adulților pentru încadrarea în grad de handicap din 2012; Legea nr. 360/2023; Hotărârea Guvernului nr. 146/2026; Casa Națională de Pensii Publice; DGASPC Sector 3 București; DGASPC Sector 6 București; Legea asistenței sociale nr. 292/2011; Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004; prevederile privind concediul de îngrijitor din Codul muncii.