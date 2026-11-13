Angajații din învățământ care au ziua de salariu pe 14 ar urma să primească vineri, 13 noiembrie 2026, banii pentru octombrie. Ziua obișnuită de plată cade sâmbătă, iar Ordinul nr. 86/2005 cere plata în ziua lucrătoare dinainte.

În anexa ordinului, ziua de 14 este trecută pentru Ministerul Educației. Instituțiile publice plătesc salariul pentru luna trecută într-o singură tranșă, între zilele 5 și 15 ale lunii. Regula mutării plății înaintea unei zile nelucrătoare se aplică din 2018.

Școlile finanțate din bugetele locale pot avea o altă zi de salariu, stabilită de direcțiile finanțelor publice. Pentru angajații lor, data de plată este cea comunicată de unitatea care le achită salariul.

Ce înseamnă ziua de plată pentru banii din cont

Pentru angajații plătiți pe card, ordinul numește zi de plată ziua în care sunt alimentate conturile. Pentru plata în numerar, este ziua în care instituția ridică banii. Ordinul nu stabilește o oră la care suma trebuie să apară în cont.

Data de 13 noiembrie rezultă din aplicarea regulii la calendarul acestei luni. Ea privește angajații pentru care ziua stabilită este 14 noiembrie; cei cu altă dată trebuie să urmărească programul propriei unități.

Ministrul delegat pentru învățământ preuniversitar, Sorin Ionescu, a cerut ca plata să cuprindă și obligațiile către stat: „Toate salariile să fie achitate integral.” Declarația privește plata salariilor, fără să anunțe virarea lor la o anumită oră pe 13 noiembrie.

În octombrie au fost întârzieri în Bihor și Timiș

În Bihor, profesorii nu au primit salariul în ziua obișnuită, 14 octombrie, iar plata a fost anunțată pentru 15 octombrie. Și angajații din 14 școli din Timiș au avut o întârziere de o zi, plata fiind anunțată tot pentru 15 octombrie.

În cazul școlilor din Timiș, inspectoarea școlară generală Aura Danielescu a legat întârzierea de o alertă din programul de salarizare. Alerta privea angajări pe posturi didactice auxiliare și nedidactice care nu erau încadrate în bugetul pe 2026.

Ce poate face angajatul dacă plata întârzie

Angajatul care nu vede salariul în cont la data stabilită poate întreba compartimentul financiar al școlii când a fost transmisă plata. Poate verifica apoi la bancă dacă banii au ajuns în cont.