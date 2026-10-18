Pentru un părinte remunerat cu salariul minim, baza unui calcul orientativ al pensiei alimentare este venitul net de 2.699 lei aplicabil din 1 iulie 2026. Pentru un singur copil, reperul este un sfert din venitul net lunar. Instanța stabilește însă suma datorată în funcție de nevoile copilului și de posibilitățile financiare ale părintelui obligat la plată.

Numărul copiilor determină proporția folosită la calcul

Articolul 529 din Codul civil leagă întreținerea de două elemente: necesitățile persoanei care o solicită și mijloacele celui care trebuie să o plătească. Pentru copii, instanța de tutelă raportează cuantumul la câștigul lunar net al părintelui care locuiește separat de ei.

Proporțiile indicate pentru calcul sunt:

Pentru un copil: un sfert din venitul net lunar, adică 25%.

Pentru doi copii: o treime din venitul net lunar.

Pentru cel puțin trei copii: jumătate din venitul net lunar, adică 50%.

Există și o limită pentru totalul obligațiilor: întreținerea copiilor, adunată cu sumele datorate legal pentru întreținerea altor persoane, nu poate trece de jumătatea venitului lunar net al plătitorului.

Veniturile luate în considerare includ salariul și bonusurile acordate constant. Diurnele și plata orelor suplimentare prestate ocazional nu intră în calculul descris. Dacă părintele nu are un loc de muncă, instanța folosește salariul minim pe economie ca reper.

Exemplul orientativ pornește de la net, nu de la brut

Rezultatul reprezintă aplicarea proporției pentru un copil, nu o sumă stabilită automat pentru orice familie.

Ministerul Muncii indică o creștere cu 125 lei a salariului minim net, cu aplicarea deducerii de 200 lei. Înaintea majorării, venitul primit de salariat era de 2.574 lei, în condițiile unei sume scutite de taxe de 300 lei.

La nivel brut, majorarea este de 275 lei, echivalentul unei creșteri de 6,8% față de cei 4.050 lei aplicabili în iunie 2026. Pentru stabilirea întreținerii contează însă venitul rămas după taxe, nu această diferență brută.

Regimul fiscal condiționează suma primită de salariat

Ordonanța de urgență a Guvernului (OUG) nr. 89/2025 stabilește facilitatea fiscală pentru angajații cu contract individual de muncă, normă întreagă și funcția de bază la angajatorul respectiv. Partea exceptată de la impozitul pe venit și contribuțiile sociale obligatorii este de 300 lei lunar pentru intervalul 1 ianuarie-30 iunie 2026 și de 200 lei lunar pentru 1 iulie-31 decembrie 2026.

Aplicarea presupune îndeplinirea simultană a două condiții. Salariul de bază înscris în contract trebuie să coincidă cu minimul legal din luna pentru care se plătesc veniturile, fără sporuri sau adaosuri. În plus, veniturile brute aferente aceluiași contract trebuie să respecte plafonul lunar.

Acest plafon este de 4.300 lei inclusiv în primul semestru și de 4.600 lei inclusiv în al doilea. La verificarea lui sunt excluse valoarea tichetelor de masă, voucherele pentru vacanță și indemnizația pentru hrană, după caz.

Facilitatea se reduce proporțional, în funcție de situația din luna respectivă:

Perioada în care salariul de bază sau solda rămâne la nivelul minimului legal.

Data angajării unei persoane noi remunerate la acest nivel.

Fracțiunea de lună pentru care sunt determinate veniturile salariale ori cele asimilate.

Data încetării contractului de muncă sau a raportului de serviciu.

Hotărârea Guvernului fixează reperul salarial din iulie

Guvernul a aprobat majorarea prin HG 146/2026. Hotărârea a fost publicată la 13 martie 2026 în Monitorul Oficial 196 și stabilește atât salariul lunar, cât și echivalentul orar și programul de lucru folosit pentru acesta:

„Începând cu data de 1 iulie 2026, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, prevăzut la art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se stabilește în bani, fără a include sporuri și alte adaosuri, la suma de 4.325 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 166,667 ore pe lună, reprezentând 25,949 lei/oră”, prevede Guvernul României în HG nr. 146/2026.

La intrarea în vigoare a noului nivel salarial este abrogată HG nr. 1.506/2024, publicată în Monitorul Oficial nr. 1185 din 28 noiembrie 2024.

La momentul anunțului, 831.382 de salariați erau remunerați la nivelul minimului brut garantat. Ministerul estima că majorarea urma să cuprindă 1.759.027 de angajați.

Costul salarial complet estimat pentru angajator ajunge la 4.418 lei lunar, comparativ cu 4.134 lei anterior. Diferența indicată față de 2025 este de 284 lei; aceasta reprezintă cheltuiala suplimentară a firmei, distinctă de creșterea venitului net al angajatului.

„Am luptat pentru creșterea salariului minim pentru că știu că, pentru sute de mii de români, acesta nu este doar un indicator economic, ci venitul de care depinde viața de zi cu zi. Vorbim despre oameni care muncesc cinstit și care merită să trăiască cu demnitate din munca lor. Majorarea salariului minim înseamnă mai multă siguranță, o putere de cumpărare mai mare și o barieră împotriva abuzurilor și a muncii la negru. Am susținut această măsură pentru că eu cred că munca trebuie respectată, nu exploatată. Iar rolul nostru este să fim de partea celor care muncesc, să le oferim protecție și șansa la un trai mai bun”, a declarat Petre-Florin Manole, ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, în comunicatul Ministerului Muncii privind majorarea.

Instanța poate ajusta întreținerea după situația familiei

Cheltuielile pentru educație și problemele medicale ale copilului sunt printre nevoile specifice pe care instanța le poate lua în considerare. Cuantumul poate fi majorat sau redus în funcție de aceste necesități și de situația reală a persoanei obligate la plată.

Pentru acțiunile referitoare la obligațiile legale de întreținere, OUG nr. 80/2013 prevede scutirea de taxa judiciară de timbru.