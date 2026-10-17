Românii care compară munca în Germania cu procesarea peștelui în Norvegia trebuie să separe tariful brut de venitul rămas după impozitare și rețineri. Oferta norvegiană despre care a relatat Digi24 anunța peste 3.000 de euro lunar, fără experiență obligatorie, și avea termen de înscriere 31 ianuarie 2026, acum expirat.

Pentru alegerea unui loc de muncă, diferențele concrete țin de categoria salarială, numărul de ore, sporuri și costul cazării. În fabricile norvegiene, remunerația este exprimată în coroane, iar netul depinde de timpul lucrat și de impozit. În Germania, estimările venitului net depind inclusiv de situația familială și de clasa fiscală.

În Norvegia, tariful depinde de calificare și de schimburi

Potrivit ghidului Folositor.ro, Norvegia nu are un prag salarial minim general, dar procesarea peștelui are tarife sectoriale obligatorii. Mecanismul numit allmenngjøring extinde nivelul minim dintr-un contract colectiv asupra tuturor lucrătorilor din domeniu, inclusiv străinilor și celor fără contract colectiv.

Tarifele prezentate ca verificate la 10 septembrie 2026 sunt brute, pentru fiecare oră lucrată:

Personalul din producție are un minim de 225,96 coroane norvegiene (NOK), circa 108 lei.

Un lucrător calificat, cu diplomă de meserie, are un minim de 240,96 NOK, circa 115 lei.

Pentru un muncitor din producție care lucrează în două schimburi, sporul de 20% aplicat minimului duce remunerația la 271,15 NOK pe oră.

Echivalentele în lei folosesc cursul informativ de 0,4775 lei pentru o coroană. Plata salariului se face în moneda norvegiană, iar cursul poate varia.

Pentru angajații care nu au împlinit 18 ani, tariful reprezintă 80% din minimul categoriei. Regimul sectorial cuprinde și personalul din depozite, transport, pază, curățenie și cantină.

Aceste praguri sunt legate de § 3 al reglementării de extindere a contractului colectiv Overenskomst for Fiskeindustribedrifter 2024-2026. Revizuirea tarifelor se face prin decizia comisiei tarifare, odată cu revizuirea contractelor colective, fără o dată anuală fixă.

Programul și cazarea influențează venitul disponibil

În fabricile de pește, programul tipic este de 36,5 ore săptămânal, repartizate între luni și vineri. Schimburile alternează între intervalele 07:00-15:30 și 15:30-00:00.

Activitatea presupune curățarea, tranșarea și ambalarea somonului, într-un spațiu rece și umed. Este muncă fizică, repetitivă, care se învață rapid și poate fi făcută fără calificare.

Orele suplimentare pot majora venitul net. Multe fabrici asigură cazare, însă uneori contravaloarea este reținută din salariu. Costul acesteia trebuie verificat înaintea acceptării ofertei, la fel ca amplasarea fabricii: unitățile de pe coastă pot fi izolate, departe de orașe.

Oferta din Froya avea contract permanent, nu sezonier

La 3 decembrie 2025, Digi24 relata despre oferta pentru 100 de posturi în regiunea Froya, la o fermă de somon aflată printre cele mai mari din Norvegia. Erau anunțate aproape 20 de euro pe oră și un program de 36 de ore pe săptămână.

Posturile erau pentru operatori de producție. Sarcinile includeau filetarea și ambalarea peștelui, verificarea calității și păstrarea igienei în fabrică, cu activitate de luni până vineri.

Experiența anterioară nu era o condiție, însă candidații trebuiau să cunoască la nivel de bază engleza sau norvegiana. Angajatorul favoriza persoanele dispuse să se stabilească pe termen lung în Norvegia.

Contractul avea durată nedeterminată. Pachetul includea trei pauze în fiecare schimb, una remunerată, acces la sala de sport și mese pentru aproximativ doi euro zilnic.

Formalitățile prevăzute erau existența unui contract de muncă valabil, înregistrarea la poliția norvegiană și obținerea numărului fiscal necesar achitării impozitelor.

În Germania, contractul direct și munca temporară au praguri diferite

Potrivit MIGRO.RO, de la 1 ianuarie 2026, minimul general german este de 13,90 euro pentru fiecare oră lucrată. Acesta se aplică majorității angajaților, inclusiv sezonierilor din agricultură care au contract direct cu fermierul sau cu angajatorul.

Pentru personalul angajat prin agenții de muncă temporară, pragul indicat este de 14,53 euro pe oră. Tipul contractului trebuie verificat înainte de semnare, deoarece stabilește categoria salarială aplicabilă.

La aproximativ 174 de ore lunar, remunerația la minimul general este estimată la 2.410 euro brut, cu aproximativ 190 de euro peste nivelul din 2025.

Pentru agricultură, hoteluri, restaurante, catering și logistică, reperele salariale sunt următoarele:

În agricultură, sezonierii cu angajare directă intră la pragul general; încadrarea printr-o agenție de muncă temporară presupune tariful distinct aferent acestei categorii.

În hoteluri, restaurante și catering (HoReCa), minimul este cel general. La început de activitate, estimarea pentru normă întreagă este de 1.645-1.680 de euro net lunar. Pentru personalul cu experiență, tariful uzual este de 14,50-16,00 euro pe oră, iar netul lunar estimat ajunge la 1.780-1.820 de euro.

Un operator de depozit fără calificare are un tarif de 14,00-15,00 euro pe oră și un venit net lunar estimat, la normă întreagă, de 1.710-1.750 de euro.

Pentru stivuitoriștii cu permis, intervalul este de 15,00-16,50 euro pe oră, cu un net lunar estimat la 1.830-1.870 de euro.

Șoferii de camion cu permis C/CE au tarife de 17,00-22,00 euro pe oră și estimări nete de 2.125-2.175 de euro lunar, pentru normă întreagă.

În logistică, sporul pentru noapte este de 25% prin contract colectiv, iar multe contracte colective prevăd 50% pentru weekend. Sporurile aferente nopților, duminicilor și sărbătorilor legale sunt scutite de impozit și contribuții în limita unor plafoane.

În HoReCa, bacșișurile sunt neimpozabile și rămân integral venit net. Angajatorul nu le poate include în salariu și nu le poate redistribui fără acordul explicit al angajatului.

Netul estimat trebuie citit împreună cu situația fiscală

Salariile germane sunt exprimate în brut, adică înaintea reținerii impozitului și contribuțiilor sociale. Pentru un angajat încadrat în clasa fiscală I, exemplul orientativ la remunerația minimă lunară presupune aproximativ 472 de euro contribuții și aproximativ 250 de euro impozit pe venit. După aceste rețineri, netul este estimat la aproximativ 1.680 de euro.

Contribuțiile prezentate pentru angajat sunt de 9,3% la pensie, aproximativ 7,3% pentru sănătate, 1,3% pentru șomaj și aproximativ 2,3% pentru îngrijire pe termen lung, în cazul persoanelor fără copii. Impozitul pe venit se aplică separat, în funcție de clasa fiscală.

Clasa I, numită Steuerklasse I, este categoria folosită în exemplul persoanei necăsătorite și fără copii. Clasa III presupune căsătorie, locuirea împreună cu partenerul în Germania și o diferență semnificativă între veniturile celor doi.

Estimările nete sunt orientative, pentru persoane fără copii în întreținere și fără deduceri suplimentare. Suma efectivă poate varia în funcție de land, vârstă și situația familială.

Sezonierii pot recupera impozitul reținut în plus

Pentru cei care lucrează numai o parte din an, calculul lunar al impozitului poate duce la rețineri mai mari decât obligația anuală. Angajatorul calculează impozitul lunar ca și cum activitatea s-ar desfășura pe întregul an.

Un sezonier care a muncit între patru și șase luni poate solicita regularizarea prin declarația anuală. Sumele recuperate sunt indicate frecvent în intervalul 500-1.500 de euro pe an, iar recuperarea diferențelor poate privi ultimii patru ani.

Pentru 2027 este prevăzut un prag salarial general german de 14,60 euro pe oră, deja aprobat.