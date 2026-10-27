Avansul la Noua Casă nu a scăzut încă pentru tinerii sub 35 de ani. Senatul a votat pe 26 octombrie 2026 un proiect care le-ar permite să plătească minimum 5%, în loc de 15%, pentru categoria de finanțări de 70.001-140.000 de euro. La 27 octombrie, proiectul era trimis Camerei Deputaților, iar băncile aplicau în continuare regula veche.

Schimbarea ar privi persoanele care nu au împlinit 35 de ani în ziua în care semnează cu vânzătorul promisiunea de vânzare, adică înțelegerea făcută înaintea contractului final. Vârsta nu este raportată la ziua în care banca aprobă creditul.

De ce un avans de 7.000 de euro nu este garantat

Autorii proiectului dau exemplul unei locuințe de 140.000 de euro. La un avans de 15%, cumpărătorul pune 21.000 de euro. La 5%, calculul simplu dă 7.000 de euro, cu 14.000 de euro mai puțin de plătit la început.

Există însă o limită pe care proiectul nu o schimbă. Pentru categoria superioară, ordonanța care reglementează Noua Casă prevede un împrumut bancar de cel mult 119.000 de euro. Dacă această limită rămâne aplicată unei locuințe de 140.000 de euro, cumpărătorul trebuie să acopere din banii lui diferența de 21.000 de euro. Un avans de 7.000 de euro ar lăsa de împrumutat 133.000 de euro, peste plafonul actual al creditului bancar. Votul din Senat nu înseamnă, așadar, că banca va acorda automat această sumă.

Guvernul a avertizat în punctul său de vedere din septembrie 2026 și asupra regulii care limitează, în mod obișnuit, creditul în lei la 85% din valoarea locuinței aduse drept garanție. Nici felul în care noul avans ar funcționa alături de limitele existente nu a fost stabilit prin reguli noi. BNR și Guvernul au transmis opinii nefavorabile proiectului, dar Senatul l-a adoptat cu 102 voturi pentru și o abținere.

Ce poate face cumpărătorul acum

Regula actuală din program cere un avans minim de 5% pentru categoria de până la 70.000 de euro și de 15% pentru categoria 70.001-140.000 de euro. Categoria superioară privește locuințe noi sau consolidate. Garanția statului pentru aceasta poate acoperi cel mult 60% din finanțare, dar creditul îl aprobă banca, nu statul.

Cine vrea să cumpere acum începe la o bancă participantă și cere o analiză în condițiile aflate în vigoare. Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii, instituția care gestionează garanțiile programului, arată că solicitantul nu trebuie să dețină o locuință sau poate deține cel mult una sub 50 de metri pătrați, cumpărată în afara programului. Prin program poate fi cumpărată o singură locuință în România, înscrisă în cartea funciară.

Pentru dosar sunt necesare, între altele, actele de identitate, declarația pe propria răspundere, promisiunea de vânzare, un extras de carte funciară eliberat cu cel mult 15 zile înainte și certificatul energetic pentru clasa A, B sau C. Banca verifică actele și veniturile, apoi trimite cererea de garantare către fond, după ce aprobă finanțarea. Pentru 2026, fondul anunță un plafon de garanții de 500 de milioane de lei; acesta nu este o sumă acordată direct cumpărătorilor.

Un avans mai mic nu înseamnă neapărat o locuință mai ieftină. Dacă prețul și celelalte condiții ale creditului rămân aceleași, o sumă împrumutată mai mare înseamnă mai mulți bani de rambursat. Dobânda, rata lunară și suma pe care o aprobă banca trebuie verificate în oferta primită de fiecare cumpărător. Locuința cumpărată prin program nu poate fi vândută timp de cinci ani, potrivit ordonanței.

Când s-ar putea schimba regula

Camera Deputaților trebuie să voteze proiectul. Dacă îl adoptă, urmează promulgarea și publicarea legii în Monitorul Oficial. Potrivit Constituției, legea intră în vigoare la trei zile de la publicare, dacă nu stabilește o dată mai târzie.

Proiectul nu stabilește o dată-limită pentru cereri și nici ce se întâmplă cu promisiunile de vânzare deja semnate sau cu dosarele aflate la bancă. Până la intrarea în vigoare a unei legi, cumpărătorii din categoria superioară trebuie să își facă socotelile cu avansul actual de 15%.