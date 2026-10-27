Creditul în euro poate părea mai ieftin pentru o firmă care încasează în lei, dar avantajul dispare dacă euro se scumpește cu puțin peste 4% în lei într-un an. Calculul pornește de la dobânzile medii publicate de BNR pentru creditele noi ale firmelor în august 2026: 8,51% la împrumuturile în lei și 4,31% la cele în euro. Pragul este orientativ, nu o ofertă de credit.

Comparația devine importantă pe măsură ce firmele împrumută mai multă valută. La 30 septembrie 2026, soldul creditelor în lei scăzuse cu 2,9% față de septembrie 2025, iar cel al creditelor în valută crescuse cu 20%, potrivit BNR. Cifrele privesc categoria „alte sectoare”, care cuprinde firme obișnuite, dar și instituții financiare nemonetare. Ele arată cât mai era de rambursat, nu câte credite noi au aprobat băncile. Pentru o firmă cu venituri în lei, alegerea cere și un calcul al cursului, nu doar compararea dobânzilor.

Când dispare dobânda mai mică

Pentru un împrumut echivalent cu 100.000 de lei la semnare, achitat integral după un an, dobânda medie din august ar duce plata la 108.510 lei dacă împrumutul este în lei. La creditul în euro, suma plătită în lei crește odată cu euro. Tabelul folosește aceleași dobânzi medii și presupune că nu există comisioane.

Scumpirea euro în lei într-un an Plata pentru creditul în euro, echivalent în lei Diferența față de plata creditului în lei, în lei 0% 104.310 Cu 4.200 mai puțin 4% 108.482 Cu 28 mai puțin 5% 109.526 Cu 1.016 mai mult 10% 114.741 Cu 6.231 mai mult

Pragul la care cele două plăți ajung egale este de aproximativ 4,03%: raportul dintre suma de rambursat la dobânda în lei și cea la dobânda în euro, minus unu. Dacă împrumutul se plătește în rate lunare, fiecare rată are propriul curs. Comisioanele, schimbarea dobânzii și costul schimbului valutar pot muta pragul. Nici dobânzile medii BNR nu sunt dobânzi garantate unei firme anume.

Ce verifică firma înainte de semnare

Firma cere oferte pentru aceeași sumă, aceeași perioadă, aceleași garanții și același mod de plată a ratelor.

Compară toate plățile în lei, inclusiv comisioanele și cursul folosit de bancă, și cere calcule pentru situația în care euro se scumpește cu 5%, 10% sau 20%.

Verifică dacă are încasări în euro din care poate plăti ratele. Încasările în lei lasă firma expusă la un euro mai scump.

BNR a programat publicarea datelor despre credite și depozite pentru octombrie 2026 la 24 noiembrie 2026.