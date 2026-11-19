Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) a înregistrat 3.937 de incidente de fraudă și tentativă de fraudă în 2025, cu 91% mai multe decât în 2024. Pentru clientul care vede în cont o plată pe care nu a aprobat-o, primul pas este să anunțe imediat banca și să ceară blocarea cardului, dacă acesta a fost folosit.
În 2024, DNSC înregistrase 2.061 de incidente de fraudă și tentativă de fraudă. Numărul incidentelor în care au fost compromise conturi a urcat de la 248 în 2024 la 1.125 în 2025, o creștere de 353%, potrivit raportului anual al instituției.
Aceste cifre numără incidente raportate, inclusiv tentative, nu doar plăți bancare din care s-au pierdut bani. Ele nu arată cât a pierdut fiecare persoană și nici câți clienți trebuie să primească bani înapoi.
Banca trebuie anunțată fără întârziere
Legea nr. 209/2019 cere clientului să anunțe banca fără întârziere nejustificată din momentul în care află că instrumentul său de plată a fost folosit fără drept. Regula se aplică și dacă observă că acel instrument a fost pierdut ori furat. Nu este nevoie să aștepte să afle cine a făcut plata înainte să o semnaleze.
Ca să ceară corectarea unei plăți neautorizate, clientul trebuie să o semnaleze fără întârziere nejustificată și nu mai târziu de 13 luni de la data la care i-au fost luați banii din cont. Cele 13 luni sunt limita maximă prevăzută de lege, nu un termen recomandat pentru a amâna anunțarea băncii.
Când trebuie banca să dea banii înapoi
În cazul unei plăți neautorizate, Legea nr. 209/2019 obligă banca să ramburseze suma imediat sau cel târziu la sfârșitul următoarei zile lucrătoare. Există o excepție: banca poate să nu ramburseze în acest termen dacă are motive rezonabile să suspecteze o fraudă și le comunică în scris autorității competente.
Obligația de rambursare exista deja în legea română. Hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene din 15 octombrie 2026, în cauza C-70/25, privește plățile neautorizate, rambursarea imediată și invocarea neglijenței grave a clientului. Ea nu schimbă primul lucru pe care acesta trebuie să îl facă atunci când descoperă plata: să anunțe banca.
Pașii după descoperirea unei plăți neautorizate
- Clientul anunță imediat banca despre plata pe care nu a aprobat-o. Legea îi cere să facă notificarea fără întârziere nejustificată.
- Dacă a fost folosit un card, clientul cere blocarea lui. De exemplu, UniCredit permite propriilor clienți să îl blocheze din aplicația mobilă sau telefonic, prin serviciul disponibil permanent; la alte bănci, clientul folosește canalele indicate de banca sa.
- Clientul contestă plata și cere corectarea ei prin procedura băncii. UniCredit indică depunerea cererii în scris la sucursală, din aplicația mobilă sau prin serviciul bancar online.
După notificare, pentru o plată neautorizată, se aplică termenul legal de rambursare, cu excepția suspiciunii de fraudă comunicate în scris autorității competente.
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