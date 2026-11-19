Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) a înregistrat 3.937 de incidente de fraudă și tentativă de fraudă în 2025, cu 91% mai multe decât în 2024. Pentru clientul care vede în cont o plată pe care nu a aprobat-o, primul pas este să anunțe imediat banca și să ceară blocarea cardului, dacă acesta a fost folosit.

În 2024, DNSC înregistrase 2.061 de incidente de fraudă și tentativă de fraudă. Numărul incidentelor în care au fost compromise conturi a urcat de la 248 în 2024 la 1.125 în 2025, o creștere de 353%, potrivit raportului anual al instituției.

Aceste cifre numără incidente raportate, inclusiv tentative, nu doar plăți bancare din care s-au pierdut bani. Ele nu arată cât a pierdut fiecare persoană și nici câți clienți trebuie să primească bani înapoi.

Banca trebuie anunțată fără întârziere

Legea nr. 209/2019 cere clientului să anunțe banca fără întârziere nejustificată din momentul în care află că instrumentul său de plată a fost folosit fără drept. Regula se aplică și dacă observă că acel instrument a fost pierdut ori furat. Nu este nevoie să aștepte să afle cine a făcut plata înainte să o semnaleze.

Ca să ceară corectarea unei plăți neautorizate, clientul trebuie să o semnaleze fără întârziere nejustificată și nu mai târziu de 13 luni de la data la care i-au fost luați banii din cont. Cele 13 luni sunt limita maximă prevăzută de lege, nu un termen recomandat pentru a amâna anunțarea băncii.

Când trebuie banca să dea banii înapoi

În cazul unei plăți neautorizate, Legea nr. 209/2019 obligă banca să ramburseze suma imediat sau cel târziu la sfârșitul următoarei zile lucrătoare. Există o excepție: banca poate să nu ramburseze în acest termen dacă are motive rezonabile să suspecteze o fraudă și le comunică în scris autorității competente.

Obligația de rambursare exista deja în legea română. Hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene din 15 octombrie 2026, în cauza C-70/25, privește plățile neautorizate, rambursarea imediată și invocarea neglijenței grave a clientului. Ea nu schimbă primul lucru pe care acesta trebuie să îl facă atunci când descoperă plata: să anunțe banca.

Pașii după descoperirea unei plăți neautorizate

Clientul anunță imediat banca despre plata pe care nu a aprobat-o. Legea îi cere să facă notificarea fără întârziere nejustificată.

Dacă a fost folosit un card, clientul cere blocarea lui. De exemplu, UniCredit permite propriilor clienți să îl blocheze din aplicația mobilă sau telefonic, prin serviciul disponibil permanent; la alte bănci, clientul folosește canalele indicate de banca sa.

Clientul contestă plata și cere corectarea ei prin procedura băncii. UniCredit indică depunerea cererii în scris la sucursală, din aplicația mobilă sau prin serviciul bancar online.

După notificare, pentru o plată neautorizată, se aplică termenul legal de rambursare, cu excepția suspiciunii de fraudă comunicate în scris autorității competente.