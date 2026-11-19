Într-un sondaj online despre banii tinerilor, 36% dintre românii chestionați, cu vârste între 18 și 35 de ani, au spus că nu au economii pentru urgențe. Studiul Young Money Matters 2026 al Cook Communications arată și că 25% au spus că banii li se termină în fiecare lună până primesc salariul următor. Cook Communications este agenția de comunicare condusă de fondatorul Joe Cook.

În total, 60% dintre respondenți au economii care le-ar ajunge pentru cel mult o lună de cheltuieli. Cei 36% fără economii de urgență sunt incluși în acest grup, nu se adaugă la el; la celălalt capăt, 7% spun că ar putea acoperi cel puțin șase luni fără venit.

Studiul se bazează pe răspunsurile date online, în iunie 2026, de 1.000 de români din această grupă de vârstă. Cook Communications spune că studiul este inițiativa sa, nu o cercetare comandată de o bancă sau de un client. Procentele descriu ce au declarat persoanele chestionate, nu câți tineri din România se află efectiv în fiecare situație.

Rezerva pentru o lună era mică și în sondajul din 2025

În ediția din 2025, 59% dintre respondenți spuneau că economiile le-ar acoperi cheltuielile pentru cel mult o lună. În 2026, ponderea este de 60%, cu un punct procentual mai mare. Proporția celor care rămân fără bani la sfârșitul lunii este de 25% în ambele ediții.

Sondajul din 2025 a fost făcut online de 3Gem Media Group între 9 și 15 mai, tot pe 1.000 de români între 18 și 35 de ani. Respondenții acelei ediții au fost ponderați după populația regiunilor României. Ei declarau atunci că pun deoparte, în medie, 11% din venitul lunar, față de 12% în ediția din 2024.

Mai puțini bani disponibili și venituri din alte surse

În sondajul din 2026, 42% spun că au mai puțini bani disponibili decât cu un an înainte, iar 14% spun că au mai mulți. Aproximativ jumătate declară că primesc bani și de la părinți sau rude. Dintre cei care au răspuns și sunt angajați, 45% câștigă bani și din altă sursă. Pentru 70% dintre cei cu o astfel de sursă, suma primită din ea este mai mică de 2.600 de lei lunar.

În același timp, folosirea unor împrumuturi a scăzut între cele două ediții ale sondajului: cardurile de credit apar la 35% în 2026, față de 39% în 2025 și 42% în 2024, iar creditele de nevoi personale la 12%, față de 15% în 2025 și 17% în 2024. Potrivit raportului Young Money Matters 2025, utilizarea conturilor de economii a fost de 31% în 2025, față de 34% în 2024; pentru acțiuni, procentele au fost de 9% și 12%, pentru criptomonede de 7% și 11%, iar pentru fondurile de investiții de 7% și 10%. Scăderea nu arată câți dintre cei fără economii au datorii, pentru că procentele descriu răspunsuri la întrebări diferite.

Rezultatul privind banii disponibili nu poate fi pus direct lângă cifra de 18% din 2025 privind respondenții care spuneau că li s-a înrăutățit nivelul de trai. Cele două întrebări nu măsoară același lucru.

Datele Eurostat măsoară altceva decât economiile pentru urgențe

Pentru 2024, Eurostat arată că România a avut o rată negativă de economisire a gospodăriilor: luate împreună, acestea au cheltuit mai mult decât venitul lor disponibil. Rata compară economisirea cu venitul la nivelul gospodăriilor; sondajul întreabă fiecare tânăr cât timp și-ar putea plăti cheltuielile din banii puși deoparte. Cele două cifre nu măsoară aceeași rezervă de bani.

Seria anuală Eurostat acoperă și anul 2025 și a fost actualizată la 7 octombrie 2026. Pentru pagina explicativă despre economisirea gospodăriilor este programată o actualizare la 24 noiembrie 2026.