Transferoviar Călători, firmă din grupul controlat de Călin Mitică, le-a promis celor aproape 550 de angajați cel puțin 700 de lei pe 20 noiembrie 2026, din avansul salariului pe octombrie. Directorul general Doru-Petre Dumitrașcu le-a comunicat calendarul plăților într-un mesaj publicat de Club Feroviar.

Salariile și tichetele de masă ale angajaților au întârziat. Firma este deținută de Remarul 16 Februarie și Transferoviar Administrare Active. În raportul său pentru 2025, compania se prezintă drept operator privat de trenuri de călători, înființat la 24 februarie 2010.

Cei 700 de lei sunt doar o parte din salariul pe octombrie

Plata promisă pentru vineri, 20 noiembrie, va fi făcută din banii încasați de companie din propria activitate. Suma de 700 de lei este minimul anunțat pentru fiecare salariat, nu întregul salariu rămas de primit.

Avansul este prima parte a salariului lunar. Din acesta, compania promite acum cel puțin 700 de lei. Diferența din avans și lichidarea, adică restul salariului pe octombrie, ar urma să fie plătite separat, după ce firma primește bani de la stat.

Directorul general nu a precizat cât însumează salariile restante pentru cei aproape 550 de angajați. Nici valoarea tichetelor de masă care trebuie plătite nu apare în calendarul transmis salariaților.

Restul salariului depinde de banii așteptați până pe 25 noiembrie

Transferoviar Călători spune că a primit avizul Consiliului Concurenței și a depus actele pentru plata compensației aferente perioadei septembrie-noiembrie 2026. Este vorba despre banii primiți pentru serviciul public de transport feroviar.

Compania se așteaptă să încaseze suma de la Autoritatea pentru Reformă Feroviară cel târziu miercuri, 25 noiembrie. Data este indicată de companie pentru încasarea banilor, nu este o zi fixă anunțată pentru virarea restului de salariu către angajați. Plata acestuia este promisă imediat după încasarea compensației.

Întârzierea compensației mai apăruse în anunțurile operatorului. La 30 octombrie, compania a anunțat că va suspenda, începând cu 5 noiembrie, 24 de trenuri de pe nouă rute și a invocat aceeași întârziere. Anunțul privea circulația trenurilor, nu stabilea un termen de plată a salariilor.

Tichetele de masă restante sunt promise după 15 decembrie

Pentru tichetele de masă, compania a anunțat un calendar diferit de cel al salariilor. Ea promite plata integrală a restanțelor după 15 decembrie 2026, fără să fixeze o zi anume începând cu care angajații le vor primi.