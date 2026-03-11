Șefa Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, a dat asigurări ferme că instituția pe care o conduce va lua toate măsurile necesare pentru a preveni o nouă explozie a inflației, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu. Declarația sa vine într-un moment de volatilitate extremă pe piețele energetice, care amintește de criza prețurilor din 2022.

Într-un interviu acordat posturilor France 2 și France Inter, preluat de Economica, Lagarde a subliniat determinarea BCE de a proteja cetățenii europeni. Deși a evitat un răspuns direct privind o posibilă creștere a dobânzilor, președinta BCE a recunoscut că evenimentele din Orientul Mijlociu generează multă „incertitudine”.

Promisiunea fermă a BCE: „Vom face tot ce este necesar”

Christine Lagarde a transmis un mesaj clar către piețe și cetățeni, angajându-se să acționeze prompt pentru a menține stabilitatea prețurilor. „Vom face tot ce este necesar pentru a ţine inflaţia sub control şi a ne asigura că francezii şi europenii nu se vor confrunta cu majorări ale inflaţiei aşa cum am văzut în 2022 şi 2023″, cauzate parţial de invadarea Ucrainei de către Rusia”, a declarat oficialul european. Următoarea reuniune de politică monetară a Băncii Centrale Europene este programată pentru 19 martie, la doar o zi după întâlnirea Rezervei Federale a SUA (Fed).

O piață a petrolului cu o volatilitate „uimitoare”

Contextul actual este marcat de fluctuații bruște ale prețului petrolului. Luni, cotația barilului de petrol Brent din Marea Nordului a înregistrat o creștere de aproape 30%, ajungând la pragul de 120 de dolari. Ulterior, marți, prețul a scăzut la aproximativ 87,80 dolari. Pentru a pune în perspectivă, după invadarea Ucrainei de către Rusia, cotația a atins 139,13 dolari, apropiindu-se de recordul din 2008. Lagarde a descris situația actuală ca fiind fundamental diferită de criza anterioară. „Totuşi, ceea ce este acum foarte diferit este că avem un nivel de incertitudine şi de volatilitate care este de-a dreptul uimitor, nu putem compara cu ce s-a întâmplat în 2022”, a explicat șefa BCE.

Cum arată cifrele inflației în zona euro

Argumentul principal al lui Lagarde este că, spre deosebire de 2022, inflația se află acum sub control, iar „creşterea este destul de rezistentă” în statele membre. Datele recente publicate de Eurostat confirmă această perspectivă. Rata anuală a inflaţiei în zona euro a scăzut la 1,7% în ianuarie 2026, de la 2% în decembrie 2025, situându-se sub ținta pe termen mediu de 2% a BCE. În același timp, inflația de bază (core inflation), un indicator urmărit cu maximă atenție de BCE, a coborât la 2,2%, de la 2,3%. Acest tip de inflație exclude prețurile volatile ale energiei și alimentelor, fiind considerat un barometru mai stabil al presiunilor prețurilor din economie.