Horoscop 2024. Previziuni astrale pentru toate zodiile

Horoscop 2024. Citește horoscopul pentru zodia ta. Descoperă previziunile astrologice pentru anul 2024! Consultă horoscopul complet pentru toate cele 12 zodii: Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești și află ce surprize au pregătit astrele. Fiecare zodie are parte de influențe unice în acest horoscop anual 2024, așa că nu rata ocazia de a afla ce te așteaptă în noul an!

Berbec – Horoscop 2024

Sezonul Berbecului dă startul noului an astrologic, așa că intențiile pe care ți le stabilești în timpul eclipsei totale de Lună Nouă în semnul tău, pe 8 aprilie, vor pregăti terenul pentru următoarele șase luni care vor urma. Ia în serios ceea ce doreși să creezi, Berbec, pentru că faptul că îl ai pe Chiron, asteroidul care ne reprezintă rănile interioare, în semnul tău până în 2026 înseamnă că ai un potențial extraordinar de a prospera chiar și din cele mai improbabile locuri.

Retrogradarea lui Mercur în semnul tău, între 1 și 25 aprilie, te ajută să îți deconstruiești ego-ul și să te familiarizezi mai profund cu spiritul tău. Vei simți nevoia de a încetini și de a reevalua părți cheie din viața ta în această perioadă. În acest an, înveți puterea solitudinii și a tăcerii, Berbec. Iar acest lucru va servi pentru a te face un comunicator, creator și lider și mai strălucit. Folosește-te de șederea conducătorului tău planetar Marte în semnul tău din 30 aprilie până pe 9 iunie pentru a intra în puterea ta și pentru a-ți permite să fii văzut în orice mod care îți vorbește cel mai mult. Vei genera atenție de aproape și de departe.

Berbec – Vei simți nevoia de a încetini și de a reevalua părți cheie din viața ta

Eclipsa de soare din Balanță din 2 octombrie reprezintă un nou început pentru relațiile cu ceilalți, dar și pentru relația cu tine însuți. Atât relațiile tale interpersonale, cât și propria ta idilă cu multitudinea de euri vor fi puse sub semnul întrebării în acest sezon al eclipselor. Vei observa momente în care egoismul tău îți face mai mult rău decât bine, dar și momente în care egoismul tău te protejează de intențiile rele ale altora. Depinde de tine să discerni diferența și să acționezi în modul în care te împuternicește, împuternicindu-i în același timp și pe cei din orbita ta.

Marte retrograd în Leu, pe 6 decembrie, te poate arunca în cea mai mare buclă dintre toate, pe măsură ce reconsideri tot ceea ce vedeai ca fiind prioritățile tale de viață – în această perioadă se poate întâmpla un eveniment care te face să realizezi tot ceea ce ai considerat de la sine înțeles, iar tu nu vei mai privi viața în același mod.

Taur – horoscop 2024

Ce îți dorești cu adevărat, Taur? Și ești pregătit să primești ceea ce spui că îți dorești cu adevărat? Acordă-ți timp să îți dai seama de acest lucru în acest an, în special în timpul tranzitului rămas de Jupiter prin semnul tău până pe 25 mai. În combinație cu trecerea lui Uranus direct în Taur pe 27 ianuarie, începi anul conștient de elementele majore ale necunoscutului, învățând în același timp să ai încredere în necunoscut.

Pluton, planeta transformării, se va afla în Vărsător pentru cea mai mare parte a acestui an, iar energia Vărsătorului intră în cuadratură (creează fricțiuni astrologice) cu natura ta de Taur.

Este posibil să observi că oamenii încep să se comporte destul de diferit

Traiectoria carierei tale poate trece și ea prin fazele sale destabilizatoare – cheia este să devii curios cu privire la ceea ce universul încearcă să te învețe, în loc să presupui că te pedepsește. Cel mai probabil, în jurul sfârșitului tranzitului lui Jupiter în semnul tău, vei dobândi o mai mare claritate în ceea ce privește locul în care ar trebui să-ți investești energia, resursele, talentele și atenția și de ce. De asemenea, este posibil să primești o recompensă majoră în această perioadă.

Taur – Ești pregătit să primești ceea ce spui că îți dorești cu adevărat?

Odată ce Jupiter intră în Gemeni, pe 25 mai, accentul se mută pe sectorul banilor pentru următoarele 13 luni. Te vei găsi mai inovator și mai îndrăzneț când vine vorba de eforturile tale financiare și ești sfătuit să îți diversifici sursele de venit, mai degrabă decât să obții cea mai mare parte a veniturilor dintr-o singură sursă. Dacă nu ești încă priceput la tehnologie, Jupiter în Gemeni te va ajuta să găsești modalități de a face bani online sau să investești în afaceri care fac acest lucru în mod sustenabil.

Cele mai bune perioade pentru interacțiunea socială vor fi atunci când Venus va intra în semnul tău, între 29 aprilie și 23 mai, precum și în timpul sezonului Scorpionului, în al patrulea trimestru al anului, deoarece sectorul tău partenerial va fi activat și te vei simți pasional, magnetic și iubitor.

Gemeni – Horoscop 2024

Gemeni, v-ați pregătit pentru magia acestui an fără să știți. Jupiter, planeta expansiunii, își petrece primele cinci luni ale anului 2024 în semnul Taurului, rotunjindu-și șederea în sectorul tău de spiritualitate, vindecare și încheiere. Apoi, pe 25 mai, Jupiter intră în semnul tău, unde va rămâne pentru următoarele 13 luni, ceea ce face ca aceasta să fie una dintre cele mai norocoase perioade astrologice din ultimii 12 ani. Deciziile pe care le veți lua în timpul tranzitului lui Jupiter prin semnul dvs. vă vor ghida călătoria pentru următorii 12 ani care vor urma. Alege cu înțelepciune, dar, de asemenea, nu te gândi prea mult. Cu cât ai mai multă încredere în tine, cu atât mai multă încredere are viața în tine.

Gemeni – Cu cât ai mai multă încredere în tine, cu atât mai multă încredere are viața în tine.

Nu este nevoie să te simți presat de acest tranzit interesant – ar trebui, în schimb, să te concentrezi pe cultivarea prezenței și răbdării cu tine și cu ceilalți în acest an. Faptul că Pluton se va afla în zodia ta de aer colegă, Vărsător, în cea mai mare parte a acestui an, îți va crește dorința de a te extinde, de a experimenta, de a călători în lume, de a cunoaște oameni noi și de a trezi masele. Dar toată această energie aerisită din cosmos ar putea, de asemenea, să te simți suprastimulată și te-ar putea face să fii ușor distrasă. Petreceți timp în preajma persoanelor cu plasamente de pământ și apă în harta lor, deoarece acestea vă vor ajuta să vă simțiți liniștit.

Luna nouă anuală are loc pe 9 iunie, la doar câteva săptămâni de la intrarea lui Jupiter în semnul tău. Aceasta este cea mai puternică lună a anului pentru tine, permițându-ți fie să faci un salt de credință prin relocalizare, schimbare de brand, fie prin modificarea completă a călătoriei tale de viață. Este posibil să vrei să pornești în mai multe direcții deodată – concentrează-te pe cele două direcții care te trag cel mai intens, iar până la momentul în care va lovi Luna plină în Gemeni, pe 15 decembrie, îți vei fi depășit în mod plăcut așteptările.

Rac – Horoscop 2024

În 2024, Rac, te vei concentra pe prieteniile tale și pe călătoria ta de dezvoltare personală. Jupiter, planeta expansiunii, rămâne în Taur până pe 25 mai, încurajându-vă să aveți discernământ în ceea ce privește pe cine permiteți să intre pe orbita dvs. și de ce. Este posibil să cultivați unele dintre cele mai puternice prietenii pe care le-ați avut în ultimii ani datorită lui Jupiter în Taur, dar este posibil să treceți și printr-o perioadă volatilă în care să trebuiască să eliberați dinamica frenemică odată ce Uranus trece direct în Taur pe 27 ianuarie pentru o perioadă de șapte luni. Tocmai când credeai că un element al vieții tale sociale este stabil, este posibil ca ceva să te prindă cu garda jos.

Rac, în 2024 încearcă să nu devii atât de agitat încât să-ți pierzi complet calmul.

Acest lucru ar putea fi mai ușor de citit decât de făcut, în special în timpul sezonului eclipselor din martie și aprilie, și apoi din nou în septembrie și octombrie. Din moment ce ești guvernat de Lună, te poți trezi ușor influențat de lunile supraîncărcate, cum ar fi eclipsele – acestea te-ar putea face să simți că îți pierzi echilibrul solid. Acesta este momentul în care ar trebui să te bazezi pe puterea comunității, în special odată ce Jupiter intră în Gemeni pentru 13 luni, începând cu 25 mai. S-ar putea ca la început să fii tentat să îți păstrezi umbrele și angoasele pentru tine, dar prin conectarea intenționată cu oameni care îți văd durerea și care pot ține spațiu pentru ea, te vei înălța cu adevărat.

Pluton, planeta transformării, a lucrat în culise pentru a vă ajuta să creați bogăție generațională, iar anul acesta își petrece cea mai mare parte a timpului în Vărsător, semnul revoluționarilor. Te vei simți aruncat din zona ta de confort de cele mai multe ori, dar acest lucru te va ajuta să eviți automulțumirea, iar atunci când Pluton va reintra în Capricorn pentru o ultimă porțiune, între 1 septembrie și 19 noiembrie, este posibil să te conectezi cu cineva care te ajută să îți menții moralul ridicat chiar și atunci când lumea pare tulbure și cenușie. În acest an, rămâi aproape de persoanele care te ajută să te înalți.

Leu – Horoscop 2024

Leu, începi anul într-un tip de vibrație fără menajamente, în mare parte datorită prezenței lui Marte în Capricorn timp de șase săptămâni, începând cu 4 ianuarie. Marte în Capricorn îți stimulează sectorul profunzimii, al fuziunii și al resurselor externe. Ai chef să te conectezi cu oameni care îți pot duce viața la următorul nivel și viceversa. Asigură-te doar că nu lași ego-ul sau mândria să conducă spectacolul în primul trimestru al anului, mai ales după ce Pluton intră în Vărsător pe 20 ianuarie, stimulând schimbări majore în sectorul tău de parteneriat.

Leu, horoscop 2024: Este posibil ca oamenii să vă spună că v-ați schimbat și, în multe privințe, vă schimbați mai rapid decât sunt ei obișnuiți.

Nu este responsabilitatea ta să te acomodezi cu nesiguranța lor, dar poți fi cât se poate de transparent cu privire la care ar putea fi valorile sau prioritățile tale actualizate sau noi și de ce.

Deoarece ești guvernat de Soare, te vei simți cel mai activat în timpul celor două eclipse solare din acest an. Prima este o eclipsă totală de soare în Berbec care are loc pe n aprilie, iar următoarea este o eclipsă de soare cu lună nouă în Balanță care are loc pe 2 octombrie. Eclipsa de Berbec atrage atenția asupra sectorului tău de expansiune și de călătorii lungi și ar putea să te determine să te muți sau să iei în considerare posibilitatea de a te muta în străinătate. Să te apuci de un nou curs de studii sau să îți aprofundezi călătoria antreprenorială este, de asemenea, o opțiune.

Leu, Eclipsa de Soare din octombrie îți activează sectorul comunicării și al creativității

Și este un moment ideal pentru a lansa un proiect pasional, deoarece oamenii vor dori să audă ce ai de spus, iar tu vei părea și mai atrăgătoare, magnetică, încrezătoare și fermecătoare.

Este posibil ca până la sfârșitul anului să începi să observi că există o întârziere mai mare în eforturile tale personale – sau că experimentezi reorientări cosmice. Acest lucru se va datora faptului că Marte, Planeta Acțiunii, va începe o retrogradare în semnul tău pe 6 decembrie, încetinindu-ți considerabil elanul. Acest lucru se întâmplă pentru a vă asigura că nu vă ocupați de prea multe lucruri pe farfurie și pentru a vă încuraja să vă raționalizați prioritățile, concentrându-vă pe a face mai puțin, dar cu mai multă intenție.

Fecioară – Horoscop 2024

Fecioară, anul acesta este despre reimaginarea posibilităților pentru tine însuți și despre a fi suficient de curajos pentru a crea aceste posibilități pentru tine însuți, în loc să rămâi în zona ta de confort. Tranzitul continuu al lui Jupiter prin Taur până pe 25 mai te poate ajuta să urmezi calea lentă, dar constantă, pentru a-ți trasa obiectivele, mai ales dacă acestea au legătură cu întoarcerea la școală sau cu explorarea antreprenoriatului.

Permite-ți să privești viața cu ochii unui începător în acest an, Fecioară.

Apoi, odată ce Jupiter intră în Gemeni pe 25 mai, sectorul carierei și al reputației tale va fi activat pentru următoarele 13 luni și s-ar putea să te trezești luând în considerare o schimbare de carieră sau, alternativ, să decizi că vrei să-ți permiți să creezi pur și simplu de dragul de a crea, mai degrabă decât să cauți mereu să-ți monetizezi darurile.

Vom avea parte de trei cicluri retrograde ale lui Mercur: de la 1 aprilie până la 25 aprilie, conducătorul tău planetar va fi retrograd în Berbec. Apoi, între 6 și 28 august, va fi retrograd în semnul tău și în Leu, iar ultimul Mercur retrograd va avea loc în Săgetător, între 25 noiembrie și 15 decembrie.

Folosiți aceste retrogradări ca perioade de reflecție și reînnoire, mai degrabă decât ca o perioadă de inițiere a unor aventuri complet noi.

Eclipsa de Lună plină de Lună din Pești are loc pe 17 septembrie, în timpul zilei tale de naștere, și ar putea duce la un final dramatic sau la o perioadă de încheiere în cele mai intime relații, prietenii și parteneriate de muncă. Această perioadă te va face să te simți mai vulnerabilă și mai sensibilă decât ești obișnuită, așa că acordă-ți suficient timp pentru a te hrăni și, de asemenea, rămâi aproape de persoanele care te fac să te simți în siguranță din punct de vedere emoțional.

Balanță – Horoscop 2024

Balanță, Nodul Sud, simbolul trecutului nostru karmic, își petrece primul an întreg în semnul tău, ceea ce face ca drumul tău spre vindecare să fie mai puternic decât de obicei. Primul trimestru al anului este despre a te simți confortabil să fii inconfortabil, deoarece vei observa că o mare parte din lumea ta interioară se schimbă și te debarasezi de gânduri și sisteme de credințe învechite.

Balanță, în 2024 vei fii introspect și mai profund decât ești obișnuit

Iar acest lucru te-ar putea determina să vrei să te izolezi din ianuarie până în martie sau cel puțin să reduci la minimum numărul interacțiunilor tale sociale.

S-ar putea să te simți reînnoit spiritual în jurul datei de 29 aprilie, când Venus, guvernatorul tău planetar, intră în semnul său natal, Taurul. Te vei concentra pe a te bucura de plăcerile simple ale vieții și pe exprimarea recunoștinței pentru abundența care există deja în viața ta. Apoi, pe 25 mai, Jupiter, Planeta Norocului, intră în semnul tău de aer coleg de Gemeni pentru următoarele 13 luni.

Sectorul tău de expansiune, de călătorii lungi și de educație superioară este activat de Jupiter în Gemeni, ceea ce face ca anul viitor să fie un moment excelent pentru a te întoarce la școală, pentru a da audiții pentru un program de vis sau pentru a explora un domeniu pe care copilul tău interior a vrut întotdeauna să îl urmeze.

Fii cu ochii în patru pentru schimbări dramatice în viața ta în timpul ambelor sezoane de eclipse din acest an

Va fi o eclipsă de Lună în semnul tău pe 25 martie și apoi o eclipsă de Soare în Balanță pe 2 octombrie. Dintre toate semnele zodiacale, tu ești cel a cărui viață se transformă cel mai rapid, ceea ce înseamnă că s-ar putea să fii nevoit să lași în urmă anumite persoane și circumstanțe pe măsură ce pășești în noul tău capitol. Acest lucru poate fi dureros, dar va fi necesar.

Scorpion horoscop 2024

Scorpion, acesta este primul an din ultimii trei în care nu ai parte de o eclipsă în semnul tău și nici Nodul Sud nu se află în semnul tău. Universul îți dă o mică șansă când vine vorba de toate încercările, testele și tribulațiile pe care a trebuit să le înduri până acum în acest deceniu. 2024 încă te va provoca în moduri noi – dar..

Scorpion, horoscop 2024: Acum ești pregătit pentru răsturnările de situație ale vieții, în loc să te temi de ele.

Pluton, conducătorul tău planetar, reintră în Vărsător pe 20 ianuarie și rămâne acolo pentru cea mai mare parte a acestui an (și, în cele din urmă, pentru următorii douăzeci de ani). Deoarece Vărsătorul este un semn fix coleg care se află în cuadratură (creează fricțiuni astrologice) cu natura ta de Scorpion, este posibil să simți un impuls mai mare și un sentiment de urgență pe măsură ce curgi prin acest an – Pluton nu vrea să te simți prea confortabil sau prea mulțumit când vine vorba de a-ți îndeplini visele. De aceea, te va face să simți că ai mai multe de făcut.

Dar, în același timp, Jupiter, Planeta Norocului, rămâne în zodia ta opusă, Taur, până pe 25 mai, încurajându-te să te bazezi pe parteneriatele tale pentru sprijin spiritual și emoțional în acest an și să eviți să te grăbești spre linia de sosire când, în schimb, ar trebui să te concentrezi pe plantarea unei grădini fertile și abundente și pe îngrijirea ei cu dragoste.

Depinde de tine să creezi strategii pentru a găsi un echilibru între a face lumea un loc mai bun și a fi pur și simplu prezent în lumea ta mai intimă, în timp ce îți exprimi recunoștința față de cei care te-au văzut și susținut întotdeauna.

Odată ce Jupiter va intra în Gemeni pe 25 mai, va rămâne acolo timp de 13 luni, activând sectorul tău de profunzime, fuziune și resurse exterioare.

Nu uita, Scorpionule: „Cu o mare putere vine o mare responsabilitate”.

Vei fi într-o poziție privilegiată pentru a cere finanțare, investiții, a solicita burse, a plăti împrumuturi sau chiar a te căsători cu o avere (sau a începe un parteneriat de afaceri cu cineva care îți oferă o cantitate considerabilă de fonduri sau resurse ție sau organizației tale).

Nu lăsa acest aflux de abundență să ți se urce la cap sau să te descurajeze de la obiectivele tale centrate pe inimă. O întrebare călăuzitoare pe care trebuie să ți-o pui în mod constant în acest an, pe măsură ce Saturn continuă să călătorească prin Pești, este: „Care sunt valorile mele și lucrurile nenegociabile și trăiesc în conformitate cu ele?”.

Săgetător – Horoscop 2024

Săgetător, în acest an te vei concentra în principal pe sănătatea ta, dar și pe relațiile tale. Acest lucru se datorează în mare parte faptului că Jupiter, conducătorul tău planetar, își petrece primele cinci luni ale anului în Taur, activându-ți sectorul de bunăstare și rutină.

Șederea lui Jupiter în Taur te-a ajutat să identifici ceea ce contează cel mai mult pentru tine și de ce

Și te-a ajutat, de asemenea, să te verifici ori de câte ori înclinai spre indulgență sau excese în orice domeniu al vieții tale. Dacă ți-ai dorit să te angajezi la o rutină de fitness sau la un regim alimentar curat în acest an, fă tot posibilul să o faci cât timp Jupiter se află în Taur, deoarece plantezi semințele unor alegeri mai sănătoase pentru următoarele 12 luni care vor urma.

Apoi, pe 25 mai, Jupiter se mută în Gemeni pentru 13 luni, activând sectorul tău de relații și căsătorie.

Săgetător, horoscop 2024: Aceasta ar putea fi una dintre cele mai norocoase perioade pentru a-ți atrage sufletul (sau sufletele) pereche sau pentru a aprofunda legăturile pe care le ai deja.

Dar este important să continui să practici în continuare o detașare sănătoasă în timpul acestui tranzit, deoarece Gemenii sunt cunoscuți pentru că tânjesc după libertate, la fel ca tine. Vei atrage parteneri care te înțeleg, dar care sunt, de asemenea, la fel de imprevizibili ca și tine, iar după perioada mai stabilă pe care ți-a adus-o Jupiter în Taur în prima jumătate a anului, s-ar putea să fii luat prins cu garda jos de volatilitatea de a avea atât Pluton în Vărsător, cât și Jupiter în Gemeni în același timp.

Al doilea sezon de eclipse din acest an are loc pe 17 septembrie, cu eclipsa de Lună în Pești, urmată de o eclipsă de Soare în Balanță pe 2 octombrie.

Aceste eclipse evidențiază sectorul domesticității, precum și sectorul social, indicând că acestea sunt cele două domenii ale vieții tale care vor suferi cele mai multe schimbări pe măsură ce intrăm în al patrulea trimestru al anului.

Până când va veni sezonul aniversar, este posibil să ai o definiție complet nouă a ceea ce înseamnă pentru tine casa și prietenia, iar prezența ta digitală este posibil să se fi transformat și ea semnificativ.

Capricorn – Horoscop 2024

Capricorn, începi anul 2024 simțindu-te puternic, motivat, disciplinat și ambițios. Nu numai că este sezonul zilelor tale de naștere, dar Marte, planeta acțiunii, intră în semnul tău pe 4 ianuarie și rămâne acolo timp de șase săptămâni.

Folosește Luna Nouă în Capricorn de pe 11 ianuarie pentru a stabili intenții pentru următoarele șase luni care vor urma – aceasta este una dintre cele mai puternice luni pentru manifestare din acest an, deoarece Pluton, Planeta Transformării, va fi în semnul tău până pe 20 ianuarie.

Combinația de a avea Soarele, Marte și Pluton toate în semnul tău la începutul anului înseamnă că ar trebui să prioritizezi lansarea inițiativelor tale majore în primul trimestru al anului 2024.

Tranzitul continuu al lui Jupiter prin semnul tău de pământ, Taur, se va asigura că nu vei face rabat de la nimic.

Odată ce Jupiter se va muta în Gemeni pe 25 mai – și va rămâne acolo timp de 13 luni – te vei găsi mai deschis la minte și mai adaptabil. Acest lucru se datorează și faptului că Pluton se va afla în Vărsător în același timp, marcând o schimbare semnificativă în cosmos atât la nivel personal, cât și colectiv. Sectorul tău al banilor este activat de Pluto în Vărsător, în timp ce sectorul creativității și al iubirii adevărate este activat de Jupiter în Gemeni. În a doua jumătate a anului te concentrezi mai mult pe a lăsa dragostea să intre, a te distra mai mult și a face mai mulți bani.

Pluton va reintra pentru scurt timp în semnul tău pentru o ultimă dată în viața noastră, între 1 septembrie și 19 noiembrie, făcând din această perioadă de trei luni un alt moment de bun augur pentru tine, Capricorn.

Poți vedea acest moment ca pe cel al maturizării tale, în care majoritatea eforturilor pe care le-ai investit în ultimii șaisprezece ani

(Pluton se află în Capricorn încă din 2008) încep să dea roade. De asemenea, s-ar putea să te găsești mai revoluționar decât de obicei în ultimul trimestru al acestui an – vei evidenția modalități de eliberare a oamenilor de opresiunea sistemică, în mare parte pentru că despre asta este vorba în acest ultim capitol al lui Pluton în Capricorn la nivel global.

Încheiem anul în mod similar cu modul în care l-am început – cu o Lună Nouă în Capricorn, care are loc pe 30 decembrie. Până atunci, Pluton va fi reintrat în Vărsător și va rămâne în sectorul vostru monetar pentru următorii 20 de ani. Cu cât puteți practica mai mult arta detașării sănătoase de nevoia de a vă controla circumstanțele vieții, cu atât vă veți simți mai liniștiți.

Vărsător horoscop 2024

Vărsătorule, cu Saturn, conducătorul tău planetar, petrecându-și primul său an întreg în Pești, activându-ți sectorul banilor și al stimei de sine, iar Pluton reintrând în semnul tău pentru cea mai mare parte a anului (din 24 ianuarie până la 1 septembrie și apoi din 19 noiembrie până în 2044), te vei concentra pe modalități mai umanitare de a face bani și de a avea un impact.

Cu cât te vei simți mai liniștit din punct de vedere spiritual, cu atât vei deveni mai prosper din punct de vedere financiar

Și cu atât mai conștient vei putea să îți împarți resursele cu cei care au nevoie, educându-i în același timp pe cei care nu văd lumea așa cum o vezi tu.

Dar ține minte Vărsătorule – poți ilumina oamenii, dar nu-i poți forța să aibă același punct de vedere despre tine ca și tine. Menținerea unui spirit de flexibilitate în mijlocul perioadelor tale de revoluție este esențială – în special în timp ce Jupiter, cea mai mare planetă din sistemul nostru solar, își petrece timpul în semnul tău coleg fix de Taur până pe 25 mai. Intrarea lui Jupiter în Gemeni pe 25 mai oferă o vibrație mai lejeră modului în care curgi prin viață, permițând ca partea de mijloc a anului să fie una dintre cele mai revigorante și productive luni pe care le-ai experimentat până acum în acest deceniu.

Odată cu eclipsa de Lună din Balanță, pe 17 septembrie, sectorul tău de expansiune, educație superioară și filozofie va fi activat, ceea ce înseamnă că se poate întâmpla un eveniment la scară personală sau politică care să te determine să îți reevaluezi sistemul de valori și pozițiile anterioare sau viziunea asupra lumii.

Aici trebuie să intre din nou în joc flexibilitatea și adaptabilitatea

Fii dispus să te răzgândești în legătură cu ceva ce acum ești mai luminat, mai degrabă decât să fii mereu cel care are „dreptate”.

Retrogradarea lui Marte în Leu începe pe 6 decembrie și ar putea să vă zdruncine dinamica relațională chiar în momentul în care anul începe să se încheie. În loc să te prefaci că nu-ți pasă sau că nu te deranjează, apleacă-te asupra disconfortului de a trebui să te confrunți cu dezamăgirea sau deziluzia în relațiile tale și fii dispus să depui efort pentru a rezolva problema dacă merită să lupți pentru ea.

Pești – horoscop 2024

Pești, Saturn rămâne în semnul tău pentru încă un an, dar începi să te simți mai sigur pe tine și mai puțin îngrijorat de vizita Planetei Provocărilor în semnul tău. La începutul anului, prezența lui Marte în Capricorn îți activează sectorul prieteniei și al rețelelor sociale, permițându-ți să elimini dușmanii și să sărbătorești și să atragi persoanele care te iubesc și te susțin cu adevărat.

În timp ce sezonul zilelor tale de naștere se va simți magic de eteric, devii cu adevărat viu odată ce noul an astrologic începe pe 19 martie, urmat de intrarea lui Marte în semnul tău pe 22 martie, ceea ce face ca acesta să fie un moment prielnic pentru a visa, a crea, a face dragoste, a face artă și a lăsa conștiința ta intuitivă să îți conducă drumul.

Vei fi mai magnetic în timpul acestui tranzit, ceea ce va duce la mai multe priviri asupra ta

Concentrează-te pe calitatea oamenilor pe care îi atragi mai degrabă decât pe cantitate și nu te teme să stabilești limitele necesare dacă nu vrei anumite energii în jurul tău.

Jupiter, unul dintre conducătorii tăi planetari, rămâne în Taur până pe 25 mai, evidențiind sectorul tău de comunicare și creativitate. Ai șanse mari să fii recunoscut sau sărbătorit pentru talentele tale artistice în primele cinci luni ale anului. Apoi, odată ce Jupiter se va muta în Gemeni pe 25 mai (pentru o ședere de 13 luni), vei observa că atenția ta se îndreaptă către casa și familia ta și permite o senzație de libertate și flexibilitate în acel domeniu al vieții tale.

S-ar putea să călătorești mai mult decât de obicei în timpul acestui tranzit, încercând să cultivi sentimentul de acasă oriunde te duci.

Sau, alternativ, puteți alege să călătoriți prin cărțile citite, filmele pe care le vizionați și gama mai largă și mai diversă de oameni cu care interacționați.

Pe 17 septembrie, o puternică eclipsă de lună în zodia ta transformă viața așa cum o cunoști. Eclipsele nu pot fi prezise în mod specific, deoarece sunt cunoscute pentru că dezvăluie ceea ce a fost ascuns cândva. Deci, pe măsură ce vă apropiați de eveniment, se va face marea revelație. Dar această eclipsă este legată de intențiile pe care ți le-ai stabilit pe 10 martie a acestui an, în timpul lunii tale noi anuale din Pești. Și probabil că te va ajuta să treci de nivel eliminând mai întâi tot ceea ce îți împiedică creșterea din viața ta, indiferent cât de obișnuit ai fi fost cu prezența lui. Lasă această eclipsă să te lumineze pentru tine, Pești. Acest lucru vă va ajuta să creșteți în trimestrul patru.