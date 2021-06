Containerele modulare – o alternativa incredibila pentru constructiile traditionale

De-a lungul anilor, constructiile modulare din containere au fost mult timp percepute ca fiind inferioare modelelor traditionale de constructie la fata locului.

Dar, lucrurile incep sa se schimbe si tot mai multa lume constientizeaza ce avantaje enorme ofera containerele modulare care pot fi folosite pentru:

– case din containere

– containere de locuit

– containere vestiare

– grupuri sanitare din containere

– containere de clorinare

– containere birou

– containere pentru sali de clasa etc

Iata mai jos cateva comparatii intre constructiile modulare si cele traditionale.

Timp/ Viteza de ocupare

Nu exista nicio indoiala ca timpul este o resursa valoroasa. Mai ales in industria constructiilor. Noii proprietati vor sa-si poata utiliza noul spatiu cat mai repede posibil. Prin urmare, cum putem compara constructiile traditionale cu cele modulare?

Constructii traditionale

In mare parte, constructiile traditionale sunt liniare. Aceasta inseamna ca pasii sunt de obicei finalizati unul dupa altul si nu se pot derula prea multe etape simultan.

Exista, de asemenea, cativa factori incontrolabili care pot afecta dramatic timpul total de constructie si viteza de ocupare. Vremea si conditiile meteo, de exemplu. In cazul in care vremea decide sa nu coopereze pentru cateva zile in timpul unui proiect, timpul de constructie poate suferi intarzieri. La fel si viteza de ocupare.

Constructiile modulare

In schimb, containerele modulare ofera de obicei economii de timp pana la 50% fata de constructiile traditionale.

De ce se intampla asa?

Procesul modular implica proiectarea si realizarea cladirilor in afara amplasamentului, in timp ce fundatia este pusa pe santier. Acest lucru ofera proprietarilor posibilitatea de a-si ocupa cladirea mai repede si de a incepe operatiunile dorite mult mai rapid decat daca ar merge pe calea traditionala.

Un lucru de remarcat aici este ca viteza maxima pana la ocupare este atinsa atunci cand modificarile de proiectare sunt mentinute la un nivel minim.

Previzibilitatea costurilor

Iata un alt punct important de avut in vedere atunci cand comparam constructiile modulare/ containere modulare cu cele traditionale. Previziunea costurilor este importanta in industria constructiilor, mai ales atunci cand ne gandim la constructia modulara fata de cea traditionala. Majoritatea oamenilor vor sa stie din start cat vor costa lucrurile inainte de a se angaja intr-un proiect. Cand primesti vestea ca trebuie sa faci cheltuieli pe care nu le-ai previzionat si astfel iti depasesi bugetul, nu este deloc placut.

Constructiile traditionale

De obicei, costurile constructiilor traditionale sunt imprevizibile. Desi este adevarat ca uneori astrele se aliniaza si nu e nevoie de multe modificari, in practica sunt tot felul de situatii care pot sa apara si care poti umfla costurile initiale cunoscute.

Containere modulare

Este adevarat ca modificarile de design ar putea influenta costul constructiilor modulare. Cu toate acestea, procesele de constructie sunt standardizate, ceea ce permite un mai bun control al calitatii. Schimbarile neasteptate sunt deseori evitate.

Apoi, pentru ca aceste containere modulare sunt construite intr-un mediu controlat, pierderea de materiale este aproape inexistenta. Din nou, daca luam ca exemplu conditiile meteo, materialele de constructie modulare nu se vor deteriora din cauza vremii nefavorabile in interiorul atelierului.

Constructii eficiente si ecologice

Pe masura ce anii trec, durabilitatea in constructii va deveni din ce in ce mai importanta. Procesele de constructie ecologica sunt esentiale atunci cand vine vorba de impactul pe termen lung al constructiei asupra pamantului.

Sustenabilitatea in constructiile clasice e dificil de masurat (depinde in mare masura de contractori si de materialele utilizate). E posibil ca unii sa caute solutia mai rentabila si mai rapida, fara sa tina cont de durabilitate.

In schimb, constructiile modulare au cateva avantaje de sustenabilitate: livrari de mai putine materiale, transport limitat, reducerea deseurilor si a poluantilor, mai putine pierderi si deplasari.

Sigur, constructiile traditionale nu vor pieri niciodata, dar constructiile modulare prin containere modulare merita avute in vedere. Uneori se pot dovedi mai eficiente, mai practice si mai economice decat constructiile traditionale.

Pentru containere modulare vizitati www.containerul.ro.