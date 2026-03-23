Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) analizează acordarea unui împrumut uriaș, de circa 1 miliard de euro, pentru construcția celui mai mare parc fotovoltaic din Europa. Proiectul, deținut de Rezolv Energy, va fi amplasat în județul Arad și promite o capacitate instalată de peste 1.200 MW, o bornă istorică pentru energia regenerabilă din România.

Un proiect de 1 miliard de euro în Arad

Analiza BERD, deși se află încă într-un stadiu exploratoriu, vizează finanțarea dezvoltării, construcției și operării parcului solar situat în zona Pilu-Grăniceri, foarte aproape de granița cu Ungaria. Iar investiția este una colosală. Suma totală a fost estimată anterior la aproximativ 1 miliard de euro, bani care vor acoperi instalarea panourilor fotovoltaice, construcția stațiilor de transformare și, fireste, racordarea la rețeaua națională de transport al energiei electrice.

Proiectul este dezvoltat de compania West Power Investments S.R.L., care este controlată de Rezolv Energy, unul dintre cei mai importanți investitori în energie verde din țara noastră. Până la urmă, vorbim de o investiție care redefinește standardele în domeniu la nivel continental.

Dama Solar: 1.240 MW pe peste 1.000 de hectare

Proiectul, denumit oficial Dama Solar, a fost achiziționat de Rezolv Energy de la grupul Monsson, controlat de omul de afaceri suedez Emanuel Muntmark, supranumit nu de puține ori „regele eolienelor”. Capacitatea totală instalată va atinge aproape 1.240 MWp DC (putere maximă la nivelul panourilor), cu 200 MW peste puterea care fusese anunțată inițial.

Cifrele sunt impresionante.

V-ați fi gândit că un teren agricol de peste o mie de hectare se poate transforma într-o uzină solară? Terenul pe care va fi amplasat parcul, în suprafață de 1.064 de hectare, era folosit anterior pentru culturi agricole și se află în proprietatea grupului Monsson, fiind închiriat pe termen lung de către Rezolv Energy.

Cum se va conecta parcul la rețeaua națională

Numai că instalarea panourilor este doar o parte a poveștii. Infrastructura necesară este complexă și costisitoare. Proiectul Dama Solar include, pe lângă panourile montate la sol, stații de invertoare, o rețea internă de medie tensiune și drumuri de acces.

Componenta esențială este însă conectarea la sistemul energetic național. Aceasta presupune construirea unei stații de transformare de 110/400 kV și a unui cablu subteran de 400 kV, lung de 3,5-3,6 kilometri. Pentru racordare, este necesară o nouă stație de conexiune de 400 kV la Grăniceri, lângă linia aeriană existentă Nădab-Bekescsaba. Inițial, se luase în calcul o stație modernă cu izolație în gaz (GIS), dar s-a optat în final pentru o soluție clasică de tip AIS (Air Insulation Station).

Cine sunt investitorii din spatele Rezolv Energy

E drept că în spatele unor astfel de proiecte stau mereu giganți financiari. Rezolv Energy a fost lansată în 2022 de către fondul de investiții Actis, cu o injecție de capital inițială de 500 de milioane de euro. Recent, peisajul acționariatului s-a schimbat.

În toamna anului trecut, Mubadala Investment Company, un fond suveran de investiții din Abu Dhabi cu active de aproximativ 300 de miliarde de dolari, a încheiat un acord de joint venture cu Actis. Prin acest parteneriat, cele două entități controlează în comun Rezolv Energy, consolidând astfel puterea financiară din spatele ambițiosului proiect românesc.