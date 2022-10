Scaunele de birou obișnuite îți provoacă disconfort la coloana vertebrală atunci când stai ore în șir așezat pe ele. Prima dată când te așezi pe un scaun cu adevărat calitativ, un scaun directorial cu masaj de exemplu, simți că treci de la clasa economică la clasa business. Descoperă în acest articol cele mai importante 5 motive pentru care scaunul directorial cu masaj este o idee bună pentru cei care lucrează multe ore la birou!

Ce înseamnă un scaun directorial cu masaj?

Un scaun de birou directorial îți oferă cel mai bun suport pentru coloana vertebrală, dar și pentru cap, picioare, brațe. Fiind un scaun masiv, scaunul directorial este foarte stabil și rezistent în timp.

Scaunele directoriale care au și funcție de masaj te ajută să iei pauze de relaxare în timpul orelor de lucru. Prin vibrațiile concepute să relaxeze mușchii, scaunele directoriale cu masaj te vor ajuta să te simți relaxat chiar și după ce stai așezat la birou în aceeași poziție ore în șir.

Scaunele de birou directoriale cu masaj cu siguranță nu sunt cea mai ieftină alegere pe care o poți face, însă atunci când vorbim despre sănătatea ta pe termen lung, prețul nu ar trebui să fie un criteriu de decizie. Chiar dacă un astfel de scaun de birou de calitate este cu câteva sute de lei mai scump, vei amortiza această diferență prin faptul că scapi de durerile de spate și de irascibilitatea ori lipsa de concentrare pe care acestea ți le pot da.

În plus, un scaun directorial cu masaj are multe alte avantaje. Citește în continuare!

Avantaje ale scaunului directorial cu masaj

Cei care au ales deja să folosească un scaun directorial cu masaj au declarat că nu s-ar întoarce niciodată la scaunele de birou clasice și la probleme lombare create de acestea.

Iată care sunt cele mai iubite avantaje ale scaunelor de birou cu masaj, expuse de cei care le-au încercat deja:

1. Scaunele cu masaj îndepărtează tensiunea și durerea din mușchi și încheieturi.

Alegerea numărul 1 a oamenilor care suferă de dureri de spate și disconfort seara după programul la birou este scaunul directorial cu masaj. De ce? Pentru că, prin vibrațiile programelor sale de masaj, un astfel de scaun de birou calitativ elimină spasmele și crampele musculare, senzația de oboseală și durerile de încheieturi la nivelul brațelor, genunchilor ori șoldurilor.

2. Scaunele directoriale cu masaj funcționează ca o formă de kinetoterapie.

Indiferent că lucrezi ore întregi pe acest scaun sau îl folosești doar câteva minute pe zi pentru funcția sa de masaj, senzația corporală va fi aceeași – ca și cum tocmai ai făcut o ședință de kinetoterapie pentru problemele tale articulare.

Un scaun de birou cu masaj este ideal pentru cei care suferă de durere cronică de articulații. Fiind un tip de scaun de birou reglabil, acesta te ajută să direcționezi masajul exact acolo unde ai nevoie: poți face un masaj corporal complet sau te poți concentra pe picioare, brațe sau umeri.

3. Scaunele de birou cu masaj îți dezvoltă și întăresc musculatura.

Alt mare avantaj al scaunelor de birou cu masaj este faptul că te ajută să dezvolți și întărești musculatura. Folosind setările de intensitate ale vibrațiilor scaunului, precum și programele special create de vibrații care ajung direct la mușchi, îți consolidezi musculatura spatelui și a abdomenului, dar și a picioarelor și a brațelor.

Astfel, acest scaun este util înainte de un efort fizic susținut (pentru a preveni accidentele), după un efort fizic susținut (pentru a relaxa mușchii tensionați) și pentru a păstra articulațiile flexibile pe măsură ce avansezi în vârstă.

Așadar, un scaun de birou cu masaj este potrivit pentru oricine dorește să se bucure de o viață fără dureri: pentru tineri, pentru adulți și pentru seniori.

4. Utilizarea frecventă a unui scaun cu masaj îți creează o postură corectă.

Mulți oameni care lucrează multe ore pe zi dezvoltă o postură incorectă, cu spatele arcuit și umerii trași în față. Pe termen lung, aceasta este o problemă care conduce la dureri de spate, cifoză, scolioză, deplasări humerale anormale etc. Mușchii tensionați au tendința de a se „strânge” și creează astfel de probleme de postură.

Masajul oferit de aceste scaune detensionează mușchii, iar aceștia „se întind”, permițându-ți să revii la o postură normală, corectă, dreaptă.

Așadar, folosirea unui scaun cu masaj cât mai des te ajută să construiești o postură mai bună a corpului tău. Acest lucru te va ajuta nu doar estetic, ci și din punctul de vedere al sănătății tale pe termen lung.

5. Scaunul cu masaj îți creează o dispoziție bună.

Starea de încordare și durere musculară ne face să fim încruntați, nervoși, irascibili, negativiști. Cu siguranță nu suntem cele mai plăcute persoane din lume atunci când ne doare spatele, ne doare după cap sau ne dor șalele, iar ziua este abia la jumătate.

În schimb, relaxarea musculară și detensionarea oferită de un scaun cu masaj te face să fii mai puțin stresat. Vei deveni mai productiv la job și te vei putea concentra mai bine pe ce ai de făcut, în loc să te gândești câte ore mai sunt până poți în sfârșit să te întinzi în pat.

De asemenea, atunci când vei ajunge în pat seara, vei fi relaxat, nu copleșit de disconfort. Rezultatul? Vei dormi mai bine, iar dimineața te vei trezi cu adevărat pregătit pentru o nouă zi.

Toate acestea îți vor îmbunătăți starea mentală și îți vor creea o dispoziție bună.

Recomandarea noastră de scaun directorial cu masaj

Așadar, scaunele cu masaj chiar sunt utile și chiar merită banii. Însă ce model să alegi pentru a fi sigur că într-adevăr faci o achiziție inteligentă?

Noi am testat scaunul de birou cu 8 puncte de masaj și încălzire ® BLK Office V2 Premium Relax. Am fost cu adevărat impresionați de cele 8 puncte de masaj (spre deosebire scaunele de birou care au doar 6 sau 7 puncte). Am constatat ca încălzirea în spătar ajută la detensionarea musculară și elimină inflamațiile și durerile, în timp ce creează confort fizic și emoțional.

De asemenea, perna lombară inclusă oferă un plus de suport pentru zona lombară, perfect pentru cei care stau ore multe așezați la birou și apoi resimt durere și disconfort.

Am apreciat și faptul că s-a livrat rapid de pe edepo.ro (a doua zi după ce am dat comanda), în condițiile în care alte scaune cu masaj aveau termen de livrare de 2-3 săptămâni. Fiind livrat din România, nu din altă țară, ne așteptăm și ca eventualele probleme de garanție să fie mult mai ușor de rezolvat.

Noi suntem mulțumiți de modelul de scaun directorial cu masaj ® BLK Office V2 Premium Relax achiziționat de la Edepo și îl recomandăm tuturor celor care vor calitate pentru sănătatea lor.