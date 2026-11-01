Muncitorii români care au reclamat salarii și ore suplimentare neplătite pe șantierul unui centru de date Microsoft din Gävle, Suedia, sunt vizați de un acord încheiat de sindicat cu angajatorul Benbau. Acordul, în valoare de 15 milioane de coroane suedeze, aproximativ 1,3 milioane de euro, este pentru 78 de membri ai sindicatului și intră în vigoare la 1 noiembrie 2026, potrivit Investigate Europe.

Benbau Management GmbH, care îl indică pe Benedict Mathews drept acționar și director general, lucrează la proiect ca subcontractor al firmei Collen Construction. Pentru societatea Collen Construction (UK) Limited, registrul britanic îi indică drept persoane cu control semnificativ pe Neil Collen, cu peste 50% din acțiuni, și pe Pamela Collen, cu peste 25%. Acordul a fost negociat de sindicatul Solidariska byggare cu Benbau, firma indicată drept angajator al muncitorilor.

Ce salarii au reclamat muncitorii

Înaintea acordului, sindicatul acuza Benbau că reține aproape 10 milioane de coroane suedeze, circa 900.000 de euro, în salarii și diferențe de plată pentru 78 de bărbați, potrivit Investigate Europe. Aceasta era suma reclamată de sindicat, nu o sumă stabilită pentru fiecare muncitor.

Peste 30 de lucrători le-au arătat reporterilor The Guardian și Investigate Europe sute de fluturași de salariu. Potrivit anchetei lor, documentele indicau săptămâni de lucru de 50 până la 60 de ore fără plata orelor suplimentare, precum și concedii neplătite. Relatarea The Guardian vorbește despre 70 de muncitori români reprezentați de sindicat la acest șantier; cifra de 78 folosită de Investigate Europe se referă la membrii pentru care a fost încheiat acordul.

Sindicatul a obținut un acord după negocierile cu Benbau

Negocierile pentru recuperarea banilor au stagnat, iar sindicatul a luat în calcul blocarea șantierului, arată Investigate Europe. Pe 23 octombrie 2026, sindicatul și Benbau au ajuns la acordul colectiv de 15 milioane de coroane suedeze. Această valoare nu trebuie confundată cu cele aproape 10 milioane de coroane reclamate anterior: acordul cuprinde plata retroactivă și despăgubiri.

Recuperarea banilor a fost urmărită prin negocierile sindicatului cu angajatorul. Benbau a transmis că tratează cu seriozitate preocupările legate de bunăstarea și siguranța angajaților, fără să răspundă punctual în declarația relatată de Investigate Europe la suma reclamată de sindicat. Collen a respins acuzațiile, iar Microsoft a spus că le cere firmelor contractate să respecte condițiile de muncă și că face verificări.

Ancheta The Guardian și Investigate Europe descrie separat electrocutarea unui electrician român, identificat sub un nume fictiv, pe un șantier Google din Belgia, în martie 2026. Ancheta inspectoratului local de muncă s-a încheiat la sfârșitul lunii octombrie fără constatarea unei abateri. Acest accident nu face parte din disputa salarială de la Gävle.

Ce prevede acordul de la 1 noiembrie

De la intrarea în vigoare a acordului, cei 78 de membri vizați urmează să primească bani pentru restanțe și despăgubiri, potrivit Investigate Europe. Tariful convenit pentru munca lor este de 260 de coroane suedeze pe oră, aproximativ 23,49 euro. Acordul prevede și accesul sindicatului pe șantierele Benbau, precum și reprezentanți aleși pentru sănătatea și siguranța lucrătorilor.

Cele 15 milioane de coroane reprezintă valoarea acordului colectiv, nu suma care îi revine fiecărui angajat. Intrarea lui în vigoare la 1 noiembrie stabilește aplicarea înțelegerii; nu înseamnă că banii au ajuns deja la fiecare muncitor.