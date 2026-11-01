În noiembrie 2026, poți plăti mai puțin impozit pe salariu prin deducerea personală și, dacă le plătești din banii tăi, prin contribuții la pensia facultativă sau la asigurarea medicală voluntară. Ceri deducerile la angajatorul unde ai funcția de bază și depui actele care arată că îndeplinești condițiile; ele reduc impozitul, nu contribuțiile la pensie și sănătate.

Când primești deducerea personală

Deducerea personală este o sumă scăzută din salariul rămas după contribuțiile sociale, înainte de calculul impozitului de 10%. Nu primești acea sumă separat: câștigul tău este impozitul mai mic. Codul fiscal acordă deducerea de bază numai la funcția de bază, pentru un salariu brut care nu depășește salariul minim cu mai mult de 2.000 de lei.

Salariul minim brut este de 4.325 de lei începând cu 1 iulie 2026, conform Hotărârii Guvernului nr. 146/2026. Astfel, pentru salariile din noiembrie 2026, poți primi deducerea de bază dacă ai cel mult 6.325 de lei brut. În prima jumătate a anului, limita era 6.050 de lei.

Valoarea deducerii depinde de salariul brut și de câte persoane ai în întreținere. La un brut de 4.325 de lei, este de 865 de lei dacă nu ai pe nimeni în întreținere și de 1.946,25 lei dacă ai cel puțin patru persoane. Pentru salariații de până la 26 de ani al căror brut se încadrează în plafon există și o deducere suplimentară de 15% din salariul minim. Se mai pot scădea câte 100 de lei lunar pentru fiecare copil de până la 18 ani înscris la o unitate de învățământ; nici acești 100 de lei nu sunt bani plătiți separat.

Pe cine poți declara în întreținere

Poți declara soțul sau soția, copilul ori o rudă a ta sau a soțului ori soției până la gradul al doilea, dacă veniturile lunare luate în calcul nu depășesc 20% din salariul minim. Pragul este de 865 de lei din iulie până în decembrie 2026, față de 810 lei în prima jumătate a anului. Copilul minor este considerat întreținut. Dacă ambii părinți îl întrețin, deducerea de bază se atribuie potrivit regulii legale, nu automat amândurora.

La angajator depui declarația cu datele tale și ale persoanei întreținute, împreună cu actele care arată legătura dintre voi și venitul acesteia. Normele de aplicare a Codului fiscal prevăd, după caz, certificatul de căsătorie, certificatul de naștere, adeverința de venit și declarația persoanei majore întreținute. Actele se prezintă în original și copie. Pentru un copil major poate fi necesară și dovada privind deducerea cerută de celălalt părinte.

Cât scade impozitul la un salariu de 5.000 de lei

La un brut de 5.000 de lei în noiembrie 2026, fără persoane în întreținere și fără alte deduceri, deducerea personală este de 562,25 lei. Calculul folosește salariul minim de 4.325 de lei și procentul de 13% din tabelul Codului fiscal.

Pasul calculului Lei pe lună Salariu brut 5.000 Contribuția la pensie, CAS 1.250 Contribuția la sănătate, CASS 500 Rămas după contribuții 3.250 Deducere personală 562,25 Sumă la care se aplică impozitul 2.687,75 Impozit reținut 268,78 Salariu primit 2.981,22

Fără deducerea personală, impozitul ar fi 325 de lei, iar salariul primit ar fi 2.925 de lei. În acest exemplu, deducerea lasă în cont aproximativ 56 de lei în plus, fără să schimbe CAS sau CASS.

Ce plăți mai pot reduce impozitul

Contribuțiile plătite de tine la o pensie facultativă pot fi scăzute din suma impozitată, în limita echivalentului a 400 de euro pe an. Aceeași limită anuală, separată, se aplică primelor pentru asigurarea voluntară de sănătate și abonamentelor medicale suportate de tine. Instrucțiunile ANAF pentru formularul 112, valabile de la raportarea salariilor din iulie 2026, arată aceste două plafoane. Echivalentul în lei se stabilește folosind cursul BNR din ultima zi a lunii pentru care se plătește salariul.

Fondul de pensii facultative trebuie să fie autorizat. Dacă plătești direct contribuția, duci angajatorului documentele emise de fond care dovedesc plata și încadrarea fondului. Pentru asigurare sau abonament, depui documentele care dovedesc cheltuiala suportată de tine. O plată proprie de 100 de lei care se încadrează în plafon reduce impozitul cu 10 lei în exemplul salariului brut de 5.000 de lei, nu îți aduce înapoi toți cei 100 de lei.

Cum ceri și verifici deducerile

Confirmă la ce angajator ai funcția de bază. Deducerile pentru salariu se aplică acolo. Depune declarația pentru persoanele în întreținere și actele care dovedesc dreptul. Pentru pensia facultativă sau cheltuiala medicală plătită de tine, depune și dovezile plății. Dacă schimbi angajatorul, prezintă documentul cu deducerile deja acordate în acel an pentru plățile cu plafon anual și declară noua funcție de bază. Verifică salariul brut, CAS, CASS, numărul persoanelor în întreținere, deducerile, suma impozitată și impozitul reținut. Întreabă angajatorul cum a făcut calculul dacă aceste date nu apar în documentul salarial.

Instrucțiunile formularului 112 au câmpuri distincte pentru persoanele în întreținere, deducerea personală, alte deduceri și impozit. Fluturașul de salariu nu are însă un model obligatoriu, potrivit Inspecției Muncii. La cerere, angajatorul trebuie să îți dea documentul anual cu veniturile, deducerile personale și impozitul reținut, conform articolului 81 din Codul fiscal.

Dacă o schimbare îți reduce deducerea, anunți angajatorul în cel mult 15 zile calendaristice. Reducerea se aplică din luna următoare. Dacă dobândești dreptul la o deducere mai mare, o primești din luna în care depui documentele, potrivit normelor de aplicare a Codului fiscal.

Scutirea pentru salariul minim este altă regulă

Din iulie până în decembrie 2026, o sumă de 200 de lei pe lună este scutită atât de impozit, cât și de CAS și CASS, dar numai dacă sunt îndeplinite condițiile din Ordonanța de urgență nr. 89/2025. Trebuie să lucrezi cu normă întreagă la funcția de bază, să ai salariul de bază exact egal cu minimul de 4.325 de lei și un venit brut eligibil de cel mult 4.600 de lei. La verificarea acestei limite nu intră tichetele de masă, voucherele de vacanță și indemnizația de hrană. Deducerea personală se calculează separat și reduce numai impozitul.