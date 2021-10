6 moduri de a fi fericit la locul de munca

Poate cineva sa se straduiasca cu adevarat sa fie fericit la locul de munca? Adica, la urma urmei, se numeste munca. Se presupune ca munca este o sursa de fericire pentru noi?

Cred ca munca poate fi o sursa de fericire si te poti stradui sa fii fericit la locul de munca. Am vazut oameni care sunt mai fericiti la locul de munca decat oriunde altundeva. Si sunt oameni perfect sanatosi. In primul rand trebuie sa fiti confortabil cu salariul pe care il incasati. Cu calcul salariu net puteti face mai multe simulari ale salariului net in functie de brut si de asemenea, puteti vedea grila de salarizare pentru munca prestata.

Iata sase sfaturi pe care trebuie sa le urmati daca doriti sa invatati cum sa fiti fericiti la locul de munca.

1. Nu te mai plange

Cred ca una dintre cele mai mari provocari in care oamenii nu pot fi fericiti la locul de munca se datoreaza intr-adevar tuturor plangerilor. Adaugati toate barfele si zvonurile si face un mediu foarte dificil sa incercati sa construiti bucurie si fericire.

Va sugerez, oricat de dur ar fi, sa nu va plangeti. De fapt, inceteaza sa te mai plangi. Cand te distanti de negativitate, vei fi cu siguranta fericit la locul de munca. Sau cel putin, sa te simti putin mai fericit. Nu simti nevoia sa te plangi ca si cum ar rezolva problema. Daca aveti nevoie, discutati provocarea. Apoi, gasiti o modalitate de a-l difuza. In caz contrar, va sugerez sa va opriti. Rezistati la plangere.

2. Construieste afinitate

Ce inseamna asta? Oamenii sunt animale sociale. Avem nevoie de altii pentru a ne conecta. Invata sa relationezi cu ceilalti nu doar din punct de vedere profesional, ci si din partea personala. Cine stie? S-ar putea sa impartasiti unele interese comune cu colegii dvs. si munca brusc nu pare plictisitoare.

Exista subiecte comune despre care sa vorbim. Ajuta-i pe ceilalti cand poti. Acesta este un mod de a construi afinitate cu colegii tai. Veti simti, de asemenea, energia in interiorul vostru, deoarece puteti contribui dincolo de domeniul dvs. obisnuit de lucru. Nu ajutati, asteptandu-va ca ceilalti vor intoarce o favoare. Veti fi dezamagiti cand altii nu vor face reciproc. Ajutati pentru ca puteti si sunteti dispus.

3. Cautati conexiuni

Uneori este posibil sa nu stiti, dar s-ar putea sa va simtiti nefericiti la locul de munca, deoarece nu va cunoasteti cu adevarat rolul in cadrul organizatiei mai mari.

Cautati conexiuni si incercati sa va intelegeti munca. Unde te incadrezi in cadrul companiei tale? Cum contribuiti la profiturile companiei? Cum adaugati valoare organizatiei? Cautati aceste conexiuni si continuati sa invatati lucruri noi. Cand intelegeti imaginea de ansamblu, va veti intelege rolul si, prin urmare, va veti simti mai fericiti ca va faceti treaba.

4. Descopera ce inseamna munca pentru tine

Munca inseamna lucruri diferite pentru oameni diferiti. Ce inseamna munca pentru tine? Este ceva care pune painea pe masa si atat? Sau cauti sa lucrezi pentru a indeplini alte aspecte ale vietii tale? Incearca sa intelegi care este relatia ta cu munca daca vrei sa fii fericit la locul de munca.

Ajuta-te singur. Afla ce inseamna sa incasezi pe o firma sau PFA si cum pot acestea sa te ajute. Citeste despre infiintare PFA, cea mai la indemana forma de incasare a salariului pentru antreprenori.

5. Cunoaste-ti destinatia

Unde vrei sa fii? Cum contribuie aceasta meserie la obiectivele tale? Ofera-ti un scop. Cand te simti nefericit, iti poti aminti intotdeauna de obiectivul mai mare si de modul in care ceea ce faci acum contribuie la atingerea acestuia. Vazandu-ti obiectivul si cum contribuie slujba ta la acesta te poate ajuta sa te simti fericit la locul de munca.

6. Invata sa accepti si sa gestionezi dezamagirile

Invata sa accepti si sa gestionezi dezamagirile cu oamenii si cu munca. Nimic nu este perfect si situatiile sunt mereu in flux. Asadar, nu fiti prea atasati de ideea ca ar trebui sa fiti fericiti la locul de munca. Straduieste-te sa fii fericit, dar daca nu este posibil, invata sa accepti ca este un fapt al vietii.

Puteti gasi o modalitate de a fi fericiti la locul de munca. Cred ca secretul consta in intelegerea rolului tau, relatia ta cu munca, modul in care te raportezi la oameni si cat de dispus esti sa fii dragut si sa nu te mai plangi. Mai mult decat atat, invata sa accepti ca dezamagirile vin si pleaca.