Cât costă hainele vândute de Alexia Eram. S-a lansat recent în afaceri

Alexia Eram, fiica celebrei Andreea Esca și una dintre cele mai influente figuri din mediul online românesc, și-a lansat recent propriul brand de haine, denumit „Margot”. Proiectul a fost rezultatul muncii și pasiunii investite de tânăra antreprenoare, care a dorit să creeze o linie de îmbrăcăminte de calitate, dar accesibilă, reflectând stilul său personal. În ciuda succesului pe care l-a avut în cariera de influencer, Alexia și-a dorit să-și construiască o afacere proprie, demonstrând ambiție și determinare.

Povestea din spatele brandului „Margot”

„Margot” nu este un nume ales întâmplător, ci are o semnificație personală pentru Alexia. Ea a explicat pentru alistmagazine.ro că acest nume reprezintă o parte importantă din identitatea ei. „Margot este numele meu și mi-a plăcut ideea de a crea ceva din suflet, în jurul lui. Când eram mică, mă prezentam mereu «MARGO» și chiar dacă în timp am ajuns să-mi folosesc doar primul prenume, Alexia, Margot mi se pare că are mai mult din romantismul firii mele, parcă mă descrie mai bine”, a declarat tânăra designer. Această legătură personală cu brandul reflectă autenticitatea și pasiunea pe care Alexia le-a pus în acest proiect.

Cât costă hainele vândute de Alexia Eram

O atenție deosebită a fost acordată calității produselor, care sunt realizate exclusiv în România. Alexia a insistat ca toate hainele să fie fabricate într-un atelier românesc, susținând astfel economia locală și promovând produsele autohtone. „Totul este creat la noi în țară, într-un atelier românesc. Suntem o echipă de câțiva prieteni. Acest brand l-am gândit pentru oricine vrea să iasă la o cafea purtând ceva super relaxat, dar și COOL în același timp”, a adăugat Alexia.

Colecția inițială de haine include articole vestimentare simple și confortabile, în nuanțe neutre precum alb, negru și gri. Deși colecția este încă limitată, Alexia are planuri mari pentru extinderea gamei de produse în viitor. Prețurile reflectă calitatea materialelor și atenția la detalii: tricourile din colecția „Margot” costă 56,90 euro, hanoracele sunt vândute la 115,90 euro, iar pantalonii lungi sunt disponibili la 70,60 euro. Produsele sunt concepute pentru a fi purtate în diverse ocazii, de la casual la sport, având un design minimalist și versatil.

Provocările întâmpinate și perseverența în fața dificultăților

În spatele succesului aparent ușor, Alexia Eram a întâmpinat și multe provocări pe drumul spre lansarea brandului său. După despărțirea de Mario Fresh, tânăra și-a canalizat toată energia spre carieră, iar „Margot” a devenit proiectul său principal. În ciuda unei situații financiare bune, Alexia a vrut să dovedească că poate reuși pe cont propriu, fără să se bazeze pe resursele familiei.

„Aștept momentul acesta de când am pus pe hârtie primele idei pentru acest brand. După mai bine de un an de muncă, după multe întârzieri și greșeli, după perioade în care m-am blocat și nu știam cum să mai continui, am reușit! Am ajuns, în sfârșit, să creez un brand pe sufletul meu, pe care să îl împărtășesc cu voi!”, a scris Alexia pe rețelele de socializare. Mesajul ei transmite emoția și satisfacția personală de a duce la capăt un proiect atât de important, după o perioadă dificilă, a declarat Alexia Eram pentru alistmagazine.ro.

Planuri pentru viitor și extinderea brandului

Chiar dacă „Margot” a început cu o colecție limitată de produse, Alexia Eram are planuri ambițioase pentru viitorul brandului. Ea își dorește să creeze mai multe colecții care să reflecte stilul său personal și să îmbine simplitatea cu eleganța. „Prefer outfituri confortabile și ușor de purtat în mai multe ocazii, iar în mare parte a timpului port ținute casual sau sport. Din garderobă nu-mi lipsesc piesele elegante pentru evenimente pe măsură”, a explicat Alexia.

Tânăra antreprenoare intenționează să aducă pe piață produse care să răspundă nevoilor publicului său, fiind atentă la tendințele actuale, dar păstrând în același timp o notă personală în toate creațiile sale. Totodată, Alexia vrea să continue să susțină producția locală și să promoveze industria textilă românească.